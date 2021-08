Comment se rendre à Valorant et si vous le devriez

L’abandon est le dernier recours mais parfois nécessaire.

Valorant est un jeu FPS amusant et agréable si tout se passe comme prévu. Mais plusieurs fois, vous pouvez vous retrouver à manquer de simples coups de feu, des alliés ne répondant à aucun appel d’équipe et/ou trouver un hacker ou un tricheur comme adversaire. Si vous vivez un tel match hors jeu, il est parfois préférable d’abandonner le jeu en cours et de prendre un nouveau départ pour le suivant. Riot Games a introduit la possibilité d’abandonner un jeu quelques mois après le lancement initial. Voici un guide complet sur tout ce que vous devez savoir sur l’abandon d’un match à Valorant.

Les notes de mise à jour 1.02 sont ici avec une nouvelle interface utilisateur de menu, une option de remise et un équilibre pour Viper, Jett et Reyna. La compétition ne sera pas disponible avec le patch ship et viendra plus tard. Lisez tout à ce sujet : https://t.co/VZxSAktY7t pic.twitter.com/TD7Kd0bm8t – VALORANT (@PlayVALORANT) 23 juin 2020

Quand devez-vous abandonner un match ?

La reddition ne devrait pas toujours être la solution de prédilection à un moment donné. Vous et vos coéquipiers devez toujours être sur la même longueur d’onde avant de demander le vote final. Voici quelques scénarios dans lesquels vous pourriez être plus enclin à appuyer sur le bouton de reddition.

Hackers ou tricheurs – Les jeux Riot ont un système anti-triche unique sous la forme de Vanguard. Mais même après avoir mis en œuvre un tel système, vous pouvez souvent faire face à de tels agresseurs dans divers matchs. Dans de tels cas, il est préférable de signaler et d’annuler le match en se rendant. Alimentation – Valorant étant un jeu de tir tactique en équipe, chacun de vos alliés doit être sur la même longueur d’onde pour un gameplay cohérent. Parfois, vous pouvez rencontrer des joueurs qui nourriront intentionnellement les ennemis en se sacrifiant. Schtroumpf – Le schtroumpf a été un énorme problème non seulement dans Valorant mais dans le monde du jeu vidéo. Les développeurs du monde entier essaient de trouver une solution appropriée pour résoudre ce problème. Si vous êtes un joueur de bas niveau et que vous trouvez un Schtroumpf Radiant comme adversaire, il vaut mieux voter “oui” et aller au prochain match au lieu de perdre votre temps.

Options de rachat

Vous pouvez abandonner n’importe quel match en utilisant deux options de commande de méthodes différentes et l’option du menu principal.

Options de commande

Pour abandonner un match à l’aide des options de commande, vous devez taper l’une des commandes suivantes dans la ligne de la console de jeu Valorant. Au cas où vous vous demanderiez ce qu’est une ligne de commande, appuyez simplement sur “Entrée” pour ouvrir la petite ligne de console sur le côté gauche de la fenêtre de jeu.

/ff /concéder /se rendre

Après avoir tapé l’une des commandes mentionnées, le système lancera les protocoles de reddition et notifiera tous les joueurs avec une option pour voter pour la reddition. Si tous vos quatre coéquipiers choisissent l’option « oui » (F5), le match sera immédiatement terminé et vos adversaires seront déclarés vainqueurs.

Option du menu principal

L’option du menu principal est un moyen assez simple d’abandonner un match. Si vous avez décidé d’abandonner le jeu en cours, suivez les étapes ci-dessous.

Ouvrez le menu principal du jeu en appuyant sur la touche “Escape”. Dans le menu principal, recherchez l’option “match de reddition” sous les scores des équipes. Après avoir cliqué sur le bouton, le système déclenchera le système de vote pour « abandonner » le match. Si vos coéquipiers restants sont d’accord avec votre point de vue en votant oui, le jeu sera terminé.

Remarque : vous pouvez toujours commencer à vous rendre une fois sur les deux moitiés après le début du cinquième tour. Si même l’un de vos partenaires ne partage pas votre opinion, le match continuera.

AFK Remake – Scénario spécial

Parfois, au début d’un match, un ou plusieurs joueurs peuvent ne pas avoir rejoint en raison de problèmes de réseau ou de jeu. Si vous vous trouvez dans une telle situation, vous devez immédiatement lancer un vote pour le remake avec les joueurs restants au second tour en utilisant la commande “/remake” et en déclenchant le système de vote. Après le vote, le match sera annulé sans perte de MMR pour les deux équipes.

Se rendre dans un match classé

Les conséquences de l’abandon d’une partie classée sont beaucoup plus élevées qu’une partie normale en raison de la perte de points MMR. Vous et vos partenaires devez comprendre l’impact d’un abandon sur une partie classée avant de le faire.

Perte MMR – Abandonner une partie classée peut vous faire gagner beaucoup de temps, mais vous recevrez également une perte de points MMR. Cette perte de points est plus élevée par rapport à un match perdu. Points MMR (match abandonné) > Points MMR (match perdu)

Il est donc conseillé de terminer un match classé plutôt que d’opter pour l’abandon du match.

Remarque : – ESTNN n’encourage pas les joueurs à renoncer à des matchs. L’article n’est qu’un guide pédagogique sur toutes les informations concernant “l’abandon” d’un jeu Valorant.

