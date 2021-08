Comment se rendre au Grand Canyon dans Microsoft Flight Sim

Capture d’écran : Microsoft/Kotaku

J’ai enfin vu le Grand Canyon. C’était cool. Cela n’en valait pas la peine.

Au cours des dernières semaines, j’ai joué à Microsoft Flight Simulator lors de petites sessions, généralement un ou deux parcours par jour. La plupart de mes vols ont eu lieu la nuit, après le travail et après le coucher du soleil. En raison de la télémétrie en temps réel de Flight Sim, les déplacements à l’autre bout du globe sont limités, si je veux réellement faire des visites numériques de jour. (Merci beaucoup, hémisphères !) Mais hier soir, j’ai appris que vous pouvez personnaliser l’heure précise de la journée à laquelle vous volez, ouvrant ainsi tout un monde – ou, enfin, la moitié d’un – de possibilités.

J’ai d’abord survolé San Francisco au coucher du soleil, car évidemment. Ensuite, un de mes colocataires m’a suggéré de visiter le Grand Canyon. C’est plutôt cool, selon lui et seulement lui, et je n’ai pas eu la chance de le voir IRL. Compte tenu de la nature de la pandémie, cela pourrait prendre beaucoup de temps avant que je puisse.

Tout d’abord, je suis parti de Sedona, en partie parce que je savais qu’il était géographiquement proche du Grand Canyon et en partie parce que la liste Flight Sim de l’aéroport dit littéralement « Grand Canyon ». À mi-parcours du vol, mon AOA (je ne sais pas ce que cela signifie et je refuse d’apprendre) a commencé à émettre un bip inexplicable et implacable chaque fois que je tangueais au-dessus de 0 degré. En d’autres termes, pour fermer cette fichue chose, je devais garder le nez incliné vers le bas. Je suis tombé.

Deuxième essai, j’ai de nouveau décollé de Sedona, car la recherche – et donc tout apprendre sur les points de départ beaucoup plus proches, auxquels nous arriverons dans une seconde – est pour les faibles. À la vitesse à laquelle j’ai voyagé, j’ai pensé que le vol durerait environ 15, peut-être 20 minutes. J’ai perdu ma connexion internet au bout de 10 minutes. (Pour conserver un espace précieux sur ma Xbox Series X remplie de jeux, je n’ai pas téléchargé le mode hors ligne pour Microsoft Flight Sim.)

Troisième essai ! J’ai appris que vous pouvez zoomer sur la carte du monde de Flight Sim, montrant d’innombrables autres emplacements de départ que les principales pistes du monde. De plus, vous pouvez choisir un lieu de départ et commencer à voler sans arrivée prédéterminée. Hein. Pas une simulation très appropriée, mais formidable pour essayer encore et encore de terminer un itinéraire. J’ai décollé de Valle, qui semblait beaucoup plus proche. A l’horizon, j’ai vu un marqueur pour un aéroport près de Grand Canyon Village. Un recoupement rapide avec Google Maps a corroboré que, oui, ce serait beaucoup plus proche et un voyage beaucoup plus rapide pour simplement arrêter et commencer à partir de là.

G/O Media peut toucher une commission

Lors de ma quatrième tentative, qui, à ce stade, nous parlons d’une heure après le début de mon vol vers le Canyon, grâce à tous les à-coups, j’ai finalement trouvé ma destination :

Capture d’écran : Microsoft/Kotaku

Juste magnifique :

Capture d’écran : Microsoft/Kotaku

Je me suis même senti suffisamment inspiré pour piloter mon petit avion à hélice comme un Tie Fighter. Et puis c’est arrivé :

Mince.