Comment se retirer d’Amazon Sidewalk

Amazon Sidewalk est un projet ambitieux visant à étendre la découvrabilité et la connectivité des appareils intelligents via le réseau presque omniprésent d’enceintes intelligentes Amazon Echo. Son objectif est d’aider les gens à retrouver des animaux de compagnie perdus, des clés perdues ou à étendre la portée de la couverture de leur caméra de sécurité sur des propriétés plus grandes. Amazon peut atteindre cette échelle en siphonnant une petite partie de votre bande passante Internet pour la partager avec vos voisins. Amazon a assuré à plusieurs reprises aux clients que Sidewalk était conçu dans un souci de confidentialité et que la protection de la confidentialité et de la sécurité des clients était primordiale. Il prétend que le réseau est protégé par plusieurs couches de cryptage et que personne ne pourra accéder à votre historique de navigation ou à vos appareils. Pourtant, il est compréhensible que de nombreuses personnes se hérissent à l’idée qu’une entreprise décide d’utiliser sa bande passante excédentaire au profit des autres. Si l’idée ne vous intéresse pas, je vais vous montrer comment vous désinscrire d’Amazon Sidewalk directement depuis l’application Alexa sur votre téléphone.

Comment se désinscrire d’Amazon Sidewalk

Ouvrez l’Amazonie Application Alexa. Appuyez sur le Suite menu en bas à droite de l’écran. Appuyez sur Paramètres.

Appuyez sur Paramètres du compte.

Appuyez sur Trottoir Amazon. Lisez le informations explicatives pour vous aider à décider si vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité.

Avant de désactiver Amazon Sidewalk, appuyez sur la recherche de la communauté.

Lisez les informations, et si vous ne voulez pas participer, désactiver la recherche de communauté.

Si vous êtes sûr que vous ne souhaitez pas que vos appareils participent à ce programme, appuyez sur le bouton pour désactiver Amazon Sidewalk.

Même s’il offre la promesse de fonctionnalités améliorées avec des appareils connectés comme les haut-parleurs Echo et les trackers Tile, beaucoup pensent qu’Amazon Sidewalk crée plus de questions que de réponses.

Si vous souhaitez effectuer ce changement, vous souhaiterez peut-être agir rapidement. Amazon activera Sidewalk le 8 juin 2021. Notez que si vous avez des produits Ring, vous pouvez également vous connecter à votre application Ring ou au site Web Ring pour y désactiver également Sidewalk.

