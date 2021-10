Comment se sent Francisca Lachapel ?

. Francisca Lachapel dévoile les détails de son expérience de mère.

Un processus que tout le public d’Univision a vécu de très près a été la grossesse et la naissance ultérieure de la charmante ancienne reine de Nuestra Belleza Latina, actrice, comédienne et présentatrice de télévision Francisca Lachapel, qui n’a pas manqué de partager chaque instant de cette nouvelle étape où elle a accueilli son premier enfant avec son mari Francesco, le petit Gennaro, qui a définitivement ravi tous les cœurs.

Un visage très apprécié de la télévision espagnole

Depuis qu’elle a remporté la victoire en 2015, la charismatique Francisca est progressivement devenue l’une des personnalités les plus appréciées et les plus dignes de confiance du petit écran. Partager sans état d’âme ses différentes expériences tout en informant et divertissant les téléspectateurs hispanophones. Sa langue authentique se connecte avec un public à la recherche de porte-parole authentiques, une représentation authentique des hispaniques luttant pour le rêve américain.

Il est temps de retourner aux écrans

Mais comme d’habitude, il était temps pour Francesca de reprendre son travail habituel devant la direction de Despierta América, où elle a été vue avec son sourire habituel et sa bonne énergie, toujours aussi belle et accompagnée de ses compagnons. Ici, il en a profité et s’est pesé devant les caméras pour montrer comment se passait son chemin vers la perte de poids, et il a également affirmé avoir des “sentiments doux-amers” concernant son retour au travail tout en laissant le petit à la maison.

C’est ainsi qu’il le fait savoir dans cette tendre vidéo où il câline son petit fils alors qu’il lui annonce qu’il va travailler, et lui demande sa permission, accompagné du message suivant : “Trop de sentiments mitigés.”

Les commentaires de soutien ont été immédiats, envoyant les meilleures énergies à Francisca Lachapel dans ce retour à sa routine, comprenant toutes les émotions qu’elle éprouve lorsqu’elle doit laisser son petit à la maison : « Ma fille est très normale !!! Je me souviens qu’il m’est arrivé la même chose avec ma première fille, j’ai ressenti beaucoup de culpabilité, mais croyez-moi, vous souffrez plus que le bébé, ils ne le savent même pas ! Et plus si votre Mami s’occupe de lui ! C’est une immense bénédiction que ta maman puisse t’aider ! Je t’aime ma belle Fran !! Animoooooo », ne sont que quelques-uns des commentaires qui, nous en sommes sûrs, serviront de roc à cette mère aimante qui, comme tout le monde, souffre de devoir se séparer de son prince.

Au rythme du professeur dominicain Juan Luis Guerra, Francisca a été accueillie dans leur maison de Despierta América, où la jeune fille a répété le sentiment qui l’a accompagnée ce premier jour : « Je ne vais pas vous mentir qu’aujourd’hui est une journée. Les nouvelles mamans ont ce petit trou dans le ventre quand il s’agit de se séparer de leur petit garçon pour la première fois. Je suis heureuse de revenir faire ce que j’aime », a-t-elle commenté.

3 mois après être devenue maman, c’est lorsque Francisca rejoint le casting de l’émission matinale, où elle a été aperçue radieuse, Bienvenue, reine !