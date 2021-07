Comment se sont comportés les Argentins ce samedi à Tokyo ?

Premier contact pour de nombreux athlètes argentins à Tokyo 2020, et premier choix de médaille important pour la délégation nationale, ce qui ajoute sa première quatrième place dans l’un des premiers jours de cet événement. Les athlètes argentins ont déjà disputé 9 des 16 épreuves prévues aujourd’hui, une journée qui a commencé avec le hockey sur gazon masculin et se terminera vraisemblablement par des matchs de tennis masculins et féminins.

Les données de ce samedi pour la délégation argentine sont les plus variées, avec de grandes joies et des défaites amères de certains des athlètes qui avaient fixé cette date au calendrier depuis longtemps. À à partir de 19h00 (heure locale de Buenos Aires) le sport olympique revient sur nos écrans, et ce sera le cas avec les deux premières manches de la discipline Surf, où le surfeur participe Léandro Usuna.

Revue des résultats par disciplines

Gazon de hockey

Répartition des points avec l’Espagne. Les Lions ont fait match nul à 1 avec l’équipe espagnole, dans un match qui a connu une fin houleuse, où l’Argentin Lucas Rossi a frappé David Alegre à la tête avec le bâton après désespoir avec un jeu très entravé par les pauses constantes. Entrée aigre-douce pour l’équipe masculine de hockey sur gazon qui continuera à travailler pour revaloriser l’or à Rio 2016.

taekwondo

Première option médaille, et c’est Lucas Guzmán a caressé le bronze du bout des doigts, qui est tombé du côté du russe Mikhaïl Artamonov, avec un résultat favorable de 15-10. Le joueur de taekwondo argentin C’est le meilleur résultat à ce jour pour la délégation nationale, réalisé dans la catégorie -58 Kgs.

Judo

C’est probablement l’image la plus amère de la journée. La judoka Paula Pareto a perdu en séries éliminatoires contre la Portugaise Catarina Costa, et il ne pourra pas revalider l’or obtenu il y a cinq ans à Rio de Janeiro. À 35 ans, Pareto a probablement dit au revoir aux Jeux olympiques pour la dernière fois.

Volley-ball

L’équipe nationale masculine part du mauvais pied. L’équipe olympique de volley-ball a succombé à l’équipe russe par 3 sets à 1. Les Argentins ont commencé très fort, obtenant le premier set, mais succombant dans les 3. Le prochain test pour les garçons de volley-ball est le lundi 26 juillet contre le Brésil, à 7h45, heure argentine.

Tennis

Défaite pour la paire de double, Horacio Ceballos et Andrés Molteni contre les Britanniques Jamie Murray et Neal Skupski dans un match qui a duré 12 matchs de plus que prévu. Le couple L’Argentine est tombée en 3 sets, 7-6, 4-6 et 11-13 dans un match très disputé, mais qui a fini par tomber du côté de l’Ecossais et de l’Anglais. L’équipe de tennis argentine jouera 3 autres matchs aujourd’hui, deux de la catégorie masculine et une de la catégorie féminine, où L’événement principal affrontera le ‘Peque’ Schwatzman contre les Varillas péruviens selon un calendrier encore à déterminer.

Boxe

Sensations partagées avec la boxe masculine. Dans cette discipline, c’était le premier de la journée où l’Argentine a présenté 2 représentants, 2 batailles qui ont abouti à des résultats disparates. Tandis que Mirco Cuello a battu son rival, l’Allemand Hamshat Shadalov, dans un combat qui s’est joué aux tableaux de bord, dans la catégorie des 52-57 Kg. Le combattant de Villaguay, Brian Arregui, a été battu par l’Américain Delante Johnson, tombant en seizième de fin de son catégorie, 63-69 Kgs.

Tennis de table

2 autres participants étaient ceux qui représentaient la délégation argentine dans cette discipline. Horacio Cifuentes et Gastón Alto Ils ont joué deux matchs contre Yoshua Sing de Vanatu et Álvaro Robles d’Espagne, respectivement. Comme les boxeurs argentins, Les joueurs de tennis de table terminent la journée avec une victoire et une défaite. Cifuentes a pu gagner 4-0 et, malheureusement, Alto dit au revoir à Tokyo après avoir perdu son match 4-1.

Natation

Virginia Bardach n’a pas réussi à se qualifier. Le nageur a été éliminé après avoir chuté dans les qualifications du 400 Medley après avoir terminé dernier de sa série. Le test des styles combinés perd son représentant du pays argentin.

Vélo de route

Journée compliquée pour Eduardo Sepúlveda, le cycliste n’a pas pu parcourir les 234 kilomètres du parcours, dans un test qui a couronné l’Équatorien Carapaz comme champion olympique.