Comment se sont déroulées les victoires de Benn, Taylor et le match nul à Lara-Warrington 2 ?

Mauricio Lara n’a pas pu aller à la troisième place en raison d’une coupure et le match revanche avec Josh Warrington s’est terminé à égalité. Granados était un bon examinateur pour Conor Benn et Katie Taylor a battu Jennifer Han pour UD.

Le truc de Lara était dommage, le combat commençait à donner le vertige, ça promettait d’être excitant et dans le peu qu’on en voyait, il était possible d’imaginer une nouvelle victoire pour le Mexicain. Dans la vidéo, je vous explique la raison de cette présomption.

Conor Benn poursuit sa marche vers son tir au titre des poids mi-moyens. Cette fois, il a été bien examiné par Adrián Granados, qu’il a battu aux cartes.

Katie Taylor a encore gagné, a une fois de plus démontré sa suprématie en boxe féminine et une fois de plus montré qu’elle n’avait qu’à se battre contre les meilleures. A commencer par Amanda Serrano.