Comment se sont-ils comportés contre BTC ?

Les hard forks sont un moyen unique de résoudre les désaccords sur les mises à jour de protocole proposées dans les réseaux d’actifs cryptographiques. Dans le cas où une faction au sein d’une communauté de crypto-monnaies n’est pas d’accord avec la majorité des participants au réseau, ils peuvent bifurquer le code et exploiter leur « propre » chaîne.

C’est ce qui est arrivé à Bitcoin (BTC) et à sa myriade de forks, dont beaucoup n’existent apparemment (ndlr) que pour tirer parti de la marque Bitcoin pour enrichir ses créateurs.

Jetons un coup d’œil aux forks Bitcoin les plus remarquables et voyons comment ils se sont comportés par rapport à la crypto-monnaie d’origine.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash (BCH) a été lancé en août 2017 par une faction de la communauté Bitcoin qui n’était pas d’accord avec la feuille de route de mise à l’échelle de Bitcoin et la mise à jour de SegWit.

La nouvelle chaîne, appelée Bitcoin Cash, a été lancée par des mineurs et des développeurs qui voulaient résoudre les limitations d’échelle de Bitcoin, qui entraînaient de longs délais de transaction et des frais de transaction élevés, en autorisant des blocs plus importants.

La ligne jaune : le prix contre BTC. Source : Coinmarketcap.com

BCH a été lancé à environ 400 $ à la mi-2017, rebondissant à plus de 600 $ un mois plus tard.

Lorsque le prix du BTC a franchi la barre des 20 000 $ en décembre 2017, le BCH a culminé à plus de 3 000 $. Au moment de la rédaction de ce rapport, le prix du BCH était coté à 600 dollars américains.

Cependant, par rapport au prix du bitcoin, le BCH a continuellement perdu de la valeur depuis le début de 2018. Alors que sa valeur en dollars reste à des niveaux relativement élevés, le prix du BCH a atteint un plus bas historique par rapport au BTC, se négociant en dessous de 0,001 BTC.

Bitcoin SV (BSV)

Un fork of a fork, Bitcoin SV (BSV), lancé en novembre 2018 en tant que hard fork de Bitcoin Cash. BSV a été créé par un groupe de membres de la communauté BCH, dirigé par Craig S. Wright et Calvin Ayre, qui ont affirmé que les caractéristiques de BCH n’étaient pas suffisamment importantes pour répondre aux exigences de mise à l’échelle réussie de la blockchain Bitcoin Cash. .

De plus, les défenseurs de BSV étaient fortement en faveur du retour à la conception originale de Bitcoin décrite dans la version 0.1 de Bitcoin. Bitcoin SV utilise le surnom de « Satoshi Vision » pour faire référence au livre blanc Bitcoin, qui ne préconisait pas de solutions de mise à l’échelle de deuxième couche hors chaîne.

Sur le plan technique, BSV a été conçu avec une taille de bloc par défaut de 128 Mo, qui a été étendue à 2 Go dans une mise à jour ultérieure. La nouvelle structure visait à traiter plus de transactions, ainsi qu’à générer plus de frais de transaction, afin d’inciter les mineurs à continuer à extraire de nouveaux blocs même lorsque les récompenses de bloc ont finalement pris fin.

Le leader du BSV, Craig S. Wright, continue de prétendre être Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, même s’il n’a pas présenté de preuves pour le prouver. Étant donné que la réclamation de Wright est essentielle à la justification de BSV, son incapacité à étayer sa réclamation a également affecté le prix de l’altcoin.

La ligne jaune : le prix contre BTC. Source : Coinmarketcap.com

BSV se négociait à environ 112 $ lors de son lancement en novembre 2018. À ce stade, le bitcoin se négociait à plus de 6 000 $. S’alignant sur le reste des marchés de crypto-monnaie en reprise en 2021, le BSV a atteint un sommet historique de 441 $ en avril 2021. Au moment de la rédaction, le BSV est au prix de 170 $.

Cependant, par rapport au prix du bitcoin, la valeur du BSV s’est effondrée pour atteindre un creux de 0,00277 BTC en octobre, après une baisse constante depuis le début de 2020.

Bitcoin or (BTG)

Bitcoin Gold (BTG) a été créé en octobre 2017 avec la devise « rendre Bitcoin à nouveau décentralisé ».

Jack Liao et d’autres co-fondateurs visaient à atteindre cet objectif en rendant leur version de Bitcoin exploitable à l’aide de GPU que n’importe qui pourrait exécuter en dehors de chez eux. Ils ont affirmé que l’exploitation minière était devenue trop complexe et coûteuse pour que les gens exploitent BTC à l’aide de leurs ordinateurs personnels, ils ont donc opté pour un algorithme de preuve de travail compatible avec les mineurs GPU appelé Equihash BTG.

BTG a réussi à devenir une pièce populaire parmi les mineurs nationaux, mais n’a pas été en mesure d’établir d’autres cas d’utilisation significatifs au-delà de cela.

La ligne jaune : le prix contre BTC. Source : Coinmarketcap.com

BTG a fait ses débuts à 137 $ en octobre 2017 et s’est redressé en novembre pour atteindre un sommet historique de plus de 400 $. Cependant, le prix du BTG tomberait en dessous de 100 $ en 2018 et la tendance à la baisse se poursuivrait alors que le marché devenait nerveux à propos de sa perception. vulnérabilité aux piratages, qui a été mise en évidence par 51% des attaques qu’il a subies.

Néanmoins, le prix du BTG s’est effondré par rapport à la valeur du bitcoin, au moment de la rédaction, se négociant en dessous de 0,0012 BTC.

Bitcoin Diamant (BCD)

Le fork Bitcoin Diamond (BCD) a eu lieu en novembre 2017 lorsque les forks Bitcoin sont soudainement devenus à la mode. Les fondateurs de BCD ont lancé leur chaîne dans le but (cl) d’améliorer le protocole Bitcoin en augmentant les délais de transaction, en réduisant les frais et en améliorant la confidentialité.

Ils ont mis en œuvre un nouvel algorithme de consensus de preuve de travail visant à dissuader les attaques réseau et à séparer les signatures de transaction des transactions en chaîne pour augmenter la capacité et permettre un débit plus élevé de transactions en chaîne par seconde.

La ligne jaune : le prix contre BTC. Source : Coinmarketcap.com

Le prix du Bitcoin Diamond a bondi à plus de 66 $ en novembre 2017. Cependant, cela n’a pas duré et le prix a commencé à baisser en janvier 2018 à 5 $ le 5 janvier. Au moment de la rédaction, le prix du BCD est de 2,31 $.

Face au prix du bitcoin, la valeur du BCD a chuté presque immédiatement après son lancement. Au moment de la rédaction de cet article, le BCD se négocie en dessous de 0,00001 BTC par pièce.

Bitcoin privé (BTCP)

Bitcoin Private (BTCP) a été créé en mars 2018 à partir d’un hard fork de Bitcoin et Zclassic (ZCL). Le but derrière la formation de Bitcoin Private était de combiner les fonctionnalités de confidentialité de Zclassic avec la sécurité de Bitcoin.

Bitcoin Private n’était pas un fork standard, mais plutôt une « fusion de fork » qui impliquait de se séparer du protocole Bitcoin et de le fusionner avec Zclassic.

La ligne jaune : le prix contre BTC. Source : Coinmarketcap.com

BTCP lancé début mars 2018 à 68$. Cependant, ce niveau de prix a été de courte durée et le prix est tombé à 15 $ en avril pour finalement descendre en dessous de 2 $ en novembre. Depuis, le prix du BTCP ne s’est pas redressé.

Par rapport à la valeur du bitcoin, le BTCP est tombé en dessous de 0,00003 BTC par pièce.

Branche!

La leçon en ce qui concerne les forks Bitcoin est assez claire : toute crypto-monnaie qui porte le nom Bitcoin mais n’est pas Bitcoin perd de la valeur face à la réalité à long terme.

Les fourchettes Bitcoin prétendant être le « vrai Bitcoin » ne le sont pas parce que le marché a décidé qu’elles ne le sont pas. Seul Bitcoin est Bitcoin.

