Comment Sean McClain a fondé Absci à seulement 22 ans – et dirige maintenant une nouvelle biotechnologie publique d’une valeur de près de 2 milliards de dollars

Le PDG et fondateur d’Absci, Sean McClain, sonne la cloche de clôture du NASDAQ jeudi avec son équipe alors que la société de biotechnologie basée à Vancouver, dans l’État de Washington, est devenue publique. (Photo abstraite)

Les PDG de la biotechnologie ont tendance à avoir des diplômes supérieurs et de multiples diplômes universitaires à leur actif. Mais Sean McClain a commencé Absci en tant que diplômé fraîchement diplômé de l’Université de l’Arizona à l’âge de 22 ans, vivant avec ses parents et travaillant dans un laboratoire en sous-sol.

Avance rapide une décennie plus tard, et McClain dirige maintenant la dernière entreprise de l’État de Washington à entrer en bourse.

Absci a terminé la journée avec des actions en hausse de 35% par rapport à son cours d’ouverture le premier jour de la société sur le NASDAQ. La société de plate-forme de développement de médicaments basée à Vancouver, Washington, a une capitalisation boursière de près de 2 milliards de dollars.

La vision d’Absci a commencé lorsque McClain a travaillé pour la chercheuse en protéines Kirsten Lampi, professeure à l’Oregon Health Sciences University. C’est dans le laboratoire de Lampi que McClain a appris à purifier les protéines d’E. Coli, donnant naissance à ses idées pour l’entreprise.

“J’ai eu cette idée folle et cette obsession pour la biologie synthétique et comment nous pourrions fabriquer des thérapies à base de protéines à un coût beaucoup moins cher et les mettre sur le marché beaucoup plus rapidement”, a déclaré McClain à . jeudi, juste avant de sonner la cloche de clôture.

Absci optimise les conceptions de candidats-médicaments à base de protéines in silico et utilise des souches personnalisées de la bactérie E. coli pour les fabriquer et les cribler. La société a maintenant plusieurs partenariats avec des sociétés pharmaceutiques, notamment avec Merck, qui a également soutenu la société par le biais de sa branche capital-risque.

McClain a acquis une partie de sa première expérience pratique en laboratoire en travaillant avec Lampi. “Ma fascination pour la production de protéines dans son laboratoire est vraiment ce qui m’a conduit à concevoir une nouvelle souche d’E. coli pour produire des anticorps monoclonaux”, un type de médicament biologique difficile à fabriquer, a déclaré McClain.

Se souvient Lampi : « Ce qu’il a vu dans mon laboratoire était un processus lent, et il a vu ce qu’il pensait être un marché pour cela. » Elle a ajouté: “Il savait qu’il pouvait embaucher des personnes ayant l’expertise, et il avait une vision pour y arriver.”

Le PDG et fondateur d’AbSci, Sean McClain. (Photo AbSci)

Lampi rappelle qu’au début, McClain gardait certaines de ses idées, “très près de sa poitrine”.

« Je dirais plus qu’un scientifique, c’est un homme d’affaires. Il est conduit », a déclaré Lampi.

McClain a construit Absci à plus de 170 employés et l’entreprise s’agrandit dans un nouveau campus de 78 000 pieds carrés près de Vancouver.

McClain envisage qu’Absci deviendra finalement le “Google de la biologie synthétique”, a-t-il déclaré.

Son entreprise a commencé à concevoir E. coli pour produire des protéines de mammifères complexes, générant des attributs tels que la capacité de mieux plier les protéines en formes tridimensionnelles. Cela a conduit à une plate-forme plus développée pour générer et cribler des candidats-médicaments protéiques. Absci s’est appuyé sur cette capacité cette année avec l’acquisition de la société de biologie synthétique Totient et Denovium, une petite startup d’apprentissage en profondeur qui analyse la fonction et le comportement des protéines.

“Ce que j’avais découvert à l’époque est toujours fondamental pour ce que nous faisons, mais cela s’est transformé en bien plus”, a déclaré McClain.

McClain a déclaré qu’il savait qu’il prenait le risque de fonder une entreprise en tant que jeune entrepreneur, mais il a pensé qu’il pourrait toujours aller à l’université et acquérir plus de diplômes si cela ne fonctionnait pas.

Fan du livre “Grit” d’Angela Duckworth, McClain attribue à Zach Jonasson, associé directeur général de Phoenix Venture Partners, son mentor. « Il m’a tellement appris, il s’agit d’être une éponge », et d’apprendre et de remettre en question chaque jour, a déclaré McClain. Phoenix Ventures a dirigé la série A de la société en 2016 et était le plus grand actionnaire de la société avant l’introduction en bourse.

McClain attribue également à son père une grande partie de son succès. Quand il avait 10 ans, il voulait acheter un jeu vidéo, mais son père lui a dit qu’il devrait gagner de l’argent. Il a commencé à tondre la pelouse de son voisin. Et bien qu’il n’ait jamais acheté le jeu vidéo, il a gagné assez pour acheter son premier camion, un levier de vitesses Ford Ranger d’occasion et payer une partie de ses frais de scolarité.

Aujourd’hui, le père de McClain, Rick, était avec lui alors qu’il sonnait la cloche de clôture de la bourse du Nasdaq. “Nous sommes tous les deux devenus très émus”, a déclaré le PDG, “juste de voir où Absci a commencé et où il en est aujourd’hui.”