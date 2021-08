Comment Season sur PS5 ramène la photographie dans le jeu vers le futur

Comment une caméra peut-elle changer votre façon de voir le monde ? C’est la question fondamentale de la photographie, mais aussi d’un nombre croissant de jeux centrés sur la photo, y compris la très attendue saison d’aventures sur PS5 et PC.

Season fait partie d’une récente vague de jeux qui font de la photographie leur pierre angulaire, plutôt qu’un mode bonus ajouté. Certains, comme Umurangi Generation, présentent le passe-temps comme une forme d’art urbain, un outil de reconquête de l’espace à travers la documentation. D’autres, comme le jeu d’horreur japonais classique Fatal Frame, utilisent la caméra comme une arme, capable de dissiper les présences démoniaques.

Mais comme nous l’ont dit les membres de l’équipe de développement de Season dans une interview exclusive, leur jeu est différent. C’est un titre plus calme et plus contemplatif qui récompense une observation attentive. Et sa caméra virtuelle, ancrée dans les charmes méditatifs de la photographie argentique, est conçue pour favoriser une intimité entre le joueur et l’environnement.

Une approche analogique

Dans la bande-annonce de la saison, nous voyons un jeune protagoniste faire du vélo dans un magnifique monde à la Studio Ghibli. «Nos grands-parents ont vécu mille ans et nos parents avaient un siècle à eux seuls», dit-elle avec nostalgie. “Mais nous, nous avons une saison.”

Le monde, tel qu’elle le connaît, est sur le point de s’effondrer, et pour profiter au mieux de ses derniers jours, elle part à vélo dans le but d’en immortaliser la beauté. Nous apercevons un carnet de croquis rempli de dessins d’un monument en ruine, un magnétophone capturant le son délicat des ailes d’une libellule et, surtout, une caméra dirigée vers un primate aux yeux brillants.

« Tout dans le jeu concerne ce qu’est la photographie », déclare Kevin Sullivan, directeur créatif et scénariste de Season. « Ce que cela signifie de prendre une photo, ce que cela dit du photographe, le fait que nous pouvons figer le temps en images, ces aperçus incomplets du passé. Cela correspond tellement aux thèmes que nous essayons de montrer au joueur », ajoute-t-il.

Season, développé par le studio montréalais Scavengers, est travaillé à un titre ou à un autre depuis 2016, alors qu’il ne s’agissait que d’une idée de Sullivan inspirée de ses voyages en Asie du Sud-Est. Avant même que quoi que ce soit ait été programmé, il a créé des essais vidéo pour l’équipe, et même un jeu de société fonctionnel pour montrer comment cela pourrait fonctionner dans la pratique.

Maintenant que la production du jeu bat son plein, sa forme est un peu plus claire. Il y a un monde à explorer rempli de gens à qui parler, et bien sûr, un vélo pour se déplacer. À divers moments, vous pourrez sortir votre appareil photo pour documenter votre environnement – des animaux, certes, et des vues panoramiques, mais l’architecture et les graffitis, qui confèrent tous quelque chose de spécial à l’endroit avant que le “mystérieux cataclysme n’emporte tout”.

(Crédit image: Scavengers Studio)

En fait, la photographie dans Season a beaucoup changé depuis sa bande-annonce initiale de 2020. Les amateurs de caméra peuvent repérer une machine qui ressemble à une caméra vidéo rétro de style Bolex (ci-dessus), mais cela s’est transformé en une caméra plus simple, explique Stephen Tucker, artiste principal en VFX.

Ce qui n’a pas changé, explique-t-il, c’est l’accent mis sur les « anciennes formes » de documentation. Photographe passionné, il mentionne son propre appareil photo Polaroid, les artefacts agréables qui se dégagent de l’utilisation de films vintage avec un appareil photo analogique et le relatif « manque de contrôle » qu’il offre. « Vous n’aurez pas une plage de zoom de 10 mm à 300 mm ou quelque chose du genre », poursuit-il. “Vous allez devoir vous tenir à peu près à l’endroit où vous devez vous tenir pour prendre la photo que vous voulez.” Le but ultime, dit-il, est de créer un appareil qui se sent «textural».

Profondeur de champ

Tucker n’est pas le seul passionné de photographie dans l’équipe de développement de la saison. Le père de Sullivan était un photographe aérien, ce qui signifiait que le sous-sol de sa famille était essentiellement une gigantesque pièce sombre. Puis, à l’université, il a commencé à s’intéresser au traitement du film analogique tout en travaillant sur les projets de films Super 16 mm et 35 mm d’amis.

Il y a aussi Irwin Chiu Hau, programmeur 3D sur Season, qui a déjà travaillé comme photographe professionnel lors de mariages. Il possède sa propre collection de reflex numériques et prend maintenant la photographie de paysage et de macro pour le plaisir. Cette dernière, essentiellement de la photographie en gros plan extrême, alimente directement Season. “Il y a beaucoup de petites choses dans le monde à tourner”, dit Chiu Hau d’un ton alléchant.

(Crédit image: Scavengers Studio)

Mais en dehors des appareils du monde réel, les jeux vidéo antérieurs ont contribué à façonner la caméra de jeu de Season.

Tucker fait référence à l’appareil photo jetable des années 1980 utilisé dans le drame à la première personne 2016 Firewatch. Dans ce jeu, vous pouvez photographier la magnifique forêt et les montagnes du Wyoming, recouvertes, à divers endroits, d’un soleil orange radieux. Un autre est l’aventure à la première personne de 2017, What Remains of Edith Finch ?, qui offre aux joueurs un appareil photo à l’ancienne pour la durée d’un voyage de chasse pluvieux. « J’aime la sensation des caméras dans ces deux jeux », déclare Tucker.

Firewatch et que reste-t-il d’Edith Finch ? est arrivé avant que la photographie de jeux vidéo en tant que mécanicien de jeu ne devienne très populaire. Plus récemment, Sludge Life et la génération primée Umurangi ont choisi des joueurs comme photographes dans des avenirs cyberpunk distincts. Et il y a quelques mois à peine, le classique culte Pokémon Snap a fait son retour tant attendu pour les joueurs ravis de pap leurs bestioles maquillées préférées.

Le prochain jeu Martha Is Dead vous voit charger un appareil photo reflex à double objectif avec du film et même les développer dans une chambre noire virtuelle. (Crédit image: Wired Productions)

Il y a aussi deux titres à l’horizon qui promettent d’ajouter leur propre touche au micro-genre en plein essor. Toem est une aventure mignonne mettant en scène des personnages anthropomorphes, tandis que Martha Is Dead (ci-dessus) emmène la caméra dans un territoire tout à fait plus effrayant avec son histoire d’horreur italienne des années 40.

La photographie en tant que mécanicien est apparemment en mauvaise santé, mais aucun de ces jeux n’offre la beauté émouvante et mélancolique de Season – le sentiment que le présent nous glisse entre les doigts et doit être commémoré d’une manière ou d’une autre.

Un changement d’orientation

Pourtant, indépendamment du ton et de l’humeur, ce que chacun de ces jeux offre est une façon d’interagir avec le monde qui n’implique pas de le faire exploser ou de ses habitants.

La caméra peut être un moyen utile de structurer le regard, de donner au simple fait de regarder une dimension mécanique pour les joueurs soucieux de toujours faire quelque chose.

Peut-être plus important encore, c’est une action intuitive pour la plupart des gens grâce à la mesure dans laquelle les smartphones ont popularisé le passe-temps. Tout le monde sait quoi faire, en d’autres termes. “Au moment où vous sortez un appareil photo, vous commencez à composer”, explique Chiu Hau, “vous commencez à cadrer le sujet.”

Image 1 sur 3

Captures d’écran dans le jeu de la saison du jeu (PS5 et PC) (Crédit image: Scavengers Studio) Image 2 sur 3

(Crédit image : Scavengers Studio) Image 3 sur 3

(Crédit image: Scavengers Studio)

Alors que la photographie est de plus en plus intégrée au gameplay des titres indépendants, pour de nombreux blockbusters, elle existe en tant que « mode photo » discret, séparé du jeu lui-même. Tout ce que le joueur a à faire est de mettre l’action en pause à un moment particulièrement captivant et de commencer à composer son plan.

Dans des titres d’action populaires et accrocheurs tels que Horizon Zero Dawn, God of War et The Last of Us Part II, il y a presque toute une suite de post-production pliée dans leurs modes photo, de l’éclairage, la mise au point au champ de vision. Souvent, il existe des options pour modifier l’environnement, notamment l’heure de la journée, la météo et même les accessoires réels de la prise de vue.

Bien que ces outils soient nouvellement flexibles, ils font partie d’une tradition presque aussi ancienne que le jeu lui-même – celle de la « capture d’écran », l’ancêtre de la photographie de jeu vidéo moderne.

Tourisme virtuel

Tout au long de la pandémie, Tucker dit qu’il a profité des jeux vidéo à succès comme moyen de voyage par procuration, photographiant son chemin à travers leurs histoires et leurs mondes comme s’il était sur l’une de ses propres vacances d’aventure.

La végétation luxuriante et les environnements ruineux saisissants de The Last of Us Part II ont offert un sujet digne, à tel point qu’il a commencé à imprimer des photos dans le jeu à l’aide de l’Instax Mini Link.

(Crédit image: Scavengers Studio)

Pour Sullivan, la saison elle-même s’est manifestée dans le monde réel au cours des dix-huit derniers mois difficiles. « J’ai fait du vélo autour de Montréal et j’ai pris des photos pour essayer d’en savoir plus, dit-il. « J’ai l’impression qu’il y a un étrange va-et-vient entre les choses que nous faisons pour influencer le jeu et le sentiment d’être influencé par le jeu lui-même – juste dans certaines activités et en prêtant attention. La saison a l’impression d’avoir saigné dans ma vie réelle plus que je ne l’avais prévu quand j’ai commencé.

Les propres expériences de Sullivan sont précisément ce qui séduit Season et ses photographies dans le jeu. Les joueurs à la recherche de toutes les fonctionnalités des «modes photo» peuvent être déçus, tout comme ceux qui espèrent toutes les commandes d’un reflex numérique moderne.

Mais ceux qui souhaitent découvrir l’essence émotionnelle de la photographie – en particulier, la simplicité et l’immédiateté d’un format d’appareil photo analogique – devraient être bien servis. En donnant aux joueurs un outil du passé, Season peut provoquer une toute nouvelle perspective sur le monde.