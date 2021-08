Comment sécher vos cheveux pour obtenir des mèches de salon à la maison

La plupart des gens, et en particulier ceux d’entre nous avec des styles plus longs, auront séché nos cheveux à un moment donné. Cela devrait être une tâche simple – souffler de l’air chaud sur vos cheveux jusqu’à ce qu’ils soient secs – mais la réalité est plus compliquée et délicate qu’elle ne devrait l’être.

Avoir l’un des meilleurs sèche-cheveux, c’est bien beau, mais savoir comment réaliser les types de brushings et de finitions que nous n’obtenons qu’après un voyage chez le coiffeur, signifie que vous serez vraiment en mesure de créer ce « juste sorti de une sensation de salon.

Techniquement, chaque fois que vous utilisez un sèche-cheveux pour sécher vos cheveux, on parle de brushing, mais il existe un certain nombre de distinctions. Si vous n’essayez pas d’obtenir un certain style, cela s’appelle un brushing grossier. Cela implique simplement de souffler vos cheveux partout, presque au hasard, à l’aide de vos doigts ou d’une brosse ordinaire pour obtenir de la chaleur jusqu’aux racines.

Un brushing rebondissant ou classique lisse les cheveux tout en leur donnant du volume et du rebond. Un brushing droit est généralement, mais pas toujours, effectué à l’aide d’une brosse plate. Ensuite, il y a les brushings de plage et d’Hollywood dans lesquels vous utilisez une brosse ronde à la place de pinces pour obtenir plus de mouvement et de boucles. La majorité d’entre eux nécessitent un peu de patience et pas mal d’habileté, mais ils sont tous parfaitement à portée de main.

Comment sécher vos cheveux

L’approche que vous adopterez pour sécher vos cheveux dépendra du style que vous recherchez et de votre type de cheveux, mais cela commencera de la même manière – la préparation. Et cela commence par votre shampoing.

« Recherchez toujours un nettoyant sans détergent ; le détergent est dommageable, il enlève, irrite et perturbe l’écosystème naturel du cuir chevelu », a déclaré à TechRadar Jennifer Covington-Bowers, styliste pour la marque de soins capillaires Hairstory. Les produits sans détergent nettoient non seulement les cheveux, “ils sont également fantastiques pour hydrater et démêler les cheveux, en particulier pour ceux d’entre nous qui ont des boucles”.

“Un après-shampooing sans rinçage est également indispensable”, poursuit Covington-Bowers, appliqué avant le brushing de vos cheveux, et “évitez tout type d’huile jusqu’après le brushing. Ceci est essentiel si vous avez les cheveux bouclés ou afro car les deux manquent d’hydratation.

Une fois que vos cheveux sont lavés et conditionnés, et que vous êtes prêt à sécher, voici ce dont vous aurez besoin :

T-shirt en coton (ou serviette microfibre) Spray de protection contre la chaleur Sèche-cheveux Clips de sectionnementBuse / diffuseur concentrateurBrosse

1. Naturel sec

Laissez les cheveux sécher naturellement pendant environ cinq à 10 minutes jusqu’à ce qu’ils soient humides au toucher mais pas mouillés. Cela réduit la quantité de chaleur nécessaire pour le faire passer d’humide à sec, et devrait réduire la quantité de dommages que l’utilisation d’un sèche-cheveux peut causer.

La kératine, la protéine naturelle présente dans les cheveux qui les maintient en bonne santé, peut commencer à être endommagée à seulement 320 degrés F / 160 degrés C. Lorsque la kératine est endommagée, non seulement les cheveux se cassent plus facilement, mais cela les rend plus difficiles à style. Cela vous amène généralement à appliquer plus de chaleur afin d’obtenir le style que vous recherchez, avec un fer plat ou une pince à friser, ce qui à son tour endommage davantage la kératine.

Si vous ne pouvez pas attendre qu’il sèche naturellement à l’air libre, vous pouvez utiliser du tissu pour absorber le plus d’eau possible. Mais même si vous chercherez probablement automatiquement une serviette, il est préférable de prendre un t-shirt en coton pour vos cheveux. Les serviettes absorbent chaque morceau d’humidité des cheveux, créant des frisottis, tandis qu’un t-shirt en coton garantira que seul l’excès d’eau est éliminé.

Ne soyez pas tenté de frotter vigoureusement les cheveux dans la serviette car cela peut causer des dommages. Au lieu de cela, pressez doucement des mèches de cheveux dans le t-shirt, jusqu’à ce qu’elles soient humides.

Covington-Bowers a également déclaré qu’une serviette en microfibre ou un turban fonctionnerait aussi bien qu’un t-shirt.

2. Appliquer une protection thermique

Comme nous l’avons déjà mentionné, appliquer de la chaleur sur vos cheveux peut causer des dommages. Cependant, s’ils sont préparés et gérés correctement – grâce à l’utilisation de produits de protection contre la chaleur – les dommages aux cheveux peuvent être minimes.

Les produits de défense contre la chaleur, qu’il s’agisse d’un spray, d’un gel, d’un sérum ou d’une crème, agissent en créant une barrière qui empêche la cuticule d’être exposée à une chaleur extrême. Il ne bloque pas complètement toute la chaleur, mais cela signifie que vos cheveux sèchent plus doucement, bien que généralement sur une plus longue période de temps. C’est l’équivalent de baisser la température de votre sèche-cheveux à son réglage le plus bas – cela prendra plus de temps, mais les dommages causés par la chaleur sont réduits. Beaucoup placent également une couche de silicone ou similaire sur les cheveux pour créer de la brillance.

Vous pouvez appliquer une protection contre la chaleur sur toute votre tête, puis l’appliquer sur des sections individuelles. C’est l’approche recommandée, ou vous pouvez simplement l’appliquer aux sections individuelles pendant que vous les séchez.

(Crédit image : Shutterstock)

3. Réglez la température et la vitesse

Réglez maintenant votre sèche-cheveux sur les réglages de chaleur et de vitesse requis. Cela dépendra en grande partie de votre type de cheveux et du type de brushing que vous recherchez.

Si vous avez les cheveux épais, vous pouvez régler la chaleur et la température à leur plus haut niveau. Au fur et à mesure que les cheveux sèchent, vous pouvez les baisser à une température ou à une vitesse inférieure si vous souhaitez minimiser les dommages.

Si vous avez les cheveux fins, les mèches sont naturellement plus faibles et plus sujettes à la casse, alors ne frappez pas les deux au maximum. Tous les experts à qui nous avons parlé recommandent de le faire exploser à la vitesse la plus rapide, mais à un réglage de chaleur moyen à faible. Ceci s’applique également aux cheveux abîmés, secs ou colorés ou traités

« Les réglages de température du brushing doivent être définis en fonction de la texture et de la densité de vos cheveux ; trop chaud provoquera des frisottis inutiles et trop froid peut ne pas donner le look lisse que vous recherchez », poursuit Covington-Bowers.

Pour des brushings lisses et rebondissants, il est recommandé d’utiliser une buse concentrateur. C’est facultatif, mais cela apporte une foule d’avantages. Il permet de gagner du temps car il concentre l’air vers la seule section de cheveux que vous séchez. Ceci, à son tour, aide à réduire les dommages parce que vous faites exploser les cheveux avec de la chaleur pendant moins de temps. Cela vous donne également beaucoup plus de contrôle sur votre style.

Si vous avez les cheveux bouclés ou afro et que vous cherchez à les sécher pour que vos boucles restent intactes, remplacez l’embout concentrateur par un diffuseur. Comme son nom l’indique, cela diffuse la chaleur et facilite le séchage de plus de boucles en moins de temps.

4. Sectionner les cheveux

Une fois fixés, séparez vos cheveux en au moins quatre sections – deux sections inférieures et deux sections supérieures.

« J’aime prendre un peigne à grosses dents et séparer les cheveux, puis couper les cheveux en sections faciles à coiffer. Cela permet de garder le contrôle sur les cheveux, ce qui les rend plus faciles à manipuler, en particulier lorsque vous faites votre propre brushing », explique Covington-Bowers.

Bien que vous puissiez penser que la coupe de vos cheveux signifie que le brushing prendra plus de temps, cela fait le contraire car il faut moins de temps aux sections individuelles pour sécher que les gros morceaux. Cela vous donne également plus de contrôle et signifie que le style est plus susceptible de durer. Il vous permet également d’avoir votre sèche-linge à un réglage de chaleur inférieur et minimise davantage les dommages tout en ajoutant de la brillance et de la douceur.

5. Séchez les racines, puis les pointes

Commencez par soulever les cheveux à la racine et soufflez de l’air chaud vers le haut et à travers les cheveux, vers le plafond. Cela ajoute du volume et garantit que les racines sont sèches sans avoir à souffler la peau délicate de votre cuir chevelu avec de l’air chaud. Votre cuir chevelu est en fin de compte ce qui contrôle la vitesse et la santé de vos cheveux, il vaut donc la peine de les protéger.

Ensuite, prenez votre brosse – une brosse plate fonctionne bien pour les styles lisses et droits tandis qu’une brosse ronde et aérée est idéale pour le rebond et les boucles – et placez-la sous vos cheveux, juste en dessous de vos racines.

Cette fois, avec votre sèche-cheveux pointé vers le bas, placez le sèche-cheveux au-dessus de la brosse – à environ six pouces des cheveux – et déplacez les deux vers le bas vers l’extrémité des cheveux. Pour gagner du temps, vous pouvez déplacer le sèche-linge d’avant en arrière sur la section tendue des cheveux, mais cela peut faire monter les cuticules et réduire le niveau global de brillance.

Répétez cette étape en mouvements simples vers le bas jusqu’à ce que la section soit complètement sèche. S’il n’est pas complètement sec, cela peut provoquer des frisottis et signifier que le style tombe à plat tout au long de la journée.

Si vous utilisez une brosse cylindrique, vous pouvez enrouler les cheveux autour de la brosse lorsqu’elle atteint le bas de la section avant de la remonter vers les racines et répéter. Il vaut également la peine de le garder enroulé autour du canon lors du dernier passage jusqu’à ce que les cheveux soient froids. Cela aidera le style final à définir. Alternativement, “frappez la boucle avec de l’air frais via le bouton Cool Shot de votre sèche-cheveux pour définir le style”, a ajouté Covington-Bowers.

Si vous souhaitez ajouter plus de volume, retournez la tête et passez le dessous des cheveux avec le sèche-cheveux avant de les brosser avec vos doigts.

Appliquez une petite quantité de sérum ou vaporisez de la laque sur vos mains et passez-la sur les pointes et le tour est joué. Un petit conseil que nous ne jurons que par – achetez un gel transparent pour les sourcils et utilisez la petite brosse pour apprivoiser les poils rebelles sur le devant de vos cheveux.

(Crédit image : Shutterstock)

Choisir la meilleure brosse à cheveux pour vos besoins

Choisir la meilleure brosse à cheveux pour sécher vos cheveux, encore une fois, dépend de votre type de cheveux et du style que vous recherchez.

Les brosses à aubes, comme leur nom l’indique, sont grandes et plates. Ceux-ci vous permettent de brosser et de sécher de grandes sections de cheveux à tout moment et de garder la finition générale lisse.

Les brosses rondes sont livrées avec des barils de différentes tailles et plus le baril est grand, plus le rebond et la boucle sont importants. Dans cette catégorie se trouvent les brosses ventilées et non ventilées faites de matériaux tels que la céramique, le bois et le plastique.

Les brosses ventilées aident l’air à circuler dans les cheveux et peuvent accélérer le processus. Les brosses non ventilées offrent plus de contrôle et concentrent la chaleur plus efficacement. Pendant ce temps, les barils en céramique – ou n’importe quel métal d’ailleurs – stockent la chaleur pendant que vous vous coiffez. C’est génial si vous cherchez à ajouter du rebond ou des boucles car cela aide à définir la forme. Cependant, si vos cheveux sont fins, colorés ou traités, vous pourriez les exposer à davantage de dommages causés par la chaleur.

Pour les cheveux bouclés et afro, optez pour des peignes à dents larges au lieu de brosses à poils serrés. Cela empêche la forme de la boucle d’être assommée et aide l’air chaud à traverser les couches de boucles.