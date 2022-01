Comment sécuriser les besoins financiers de votre proche en cette nouvelle année

Tout en décidant quoi offrir à vos proches, vous pouvez envisager des cadeaux financiers pour assurer leurs futurs besoins financiers.

Les cadeaux apportent le bonheur – certains grâce à des gratifications instantanées et d’autres à long terme. Alors que les cadeaux qui procurent un bonheur instantané apportent plus de joie, les cadeaux qui offrent des avantages à long terme sont plus précieux.

Ainsi, tout en décidant quoi offrir à vos proches, vous pouvez envisager des cadeaux financiers pour sécuriser leurs besoins financiers futurs.

« Si vous envisagez d’acheter quelque chose de spécial pour vos proches cette nouvelle année, alors n’y pensez plus ! Offrir des produits financiers serait la meilleure chose à faire. Imaginez investir dans quelque chose qui peut sécuriser leurs besoins financiers futurs et les aider à se construire un avenir meilleur », a déclaré Nitin Mathur, PDG de Tavaga Advisory Services.

Mathur partage quelques-unes des idées de cadeaux qui peuvent rendre la nouvelle année de vos proches encore plus spéciale :

Actions

L’achat d’actions d’entreprises réputées et financièrement saines est une bonne option. Vous pouvez transférer directement les actions sur le compte démat du destinataire en renseignant son nom, son numéro de compte démat, le nombre d’actions à transférer dans le bordereau d’instruction de livraison.

SIP dans les fonds communs de placement

Il s’agit d’investir systématiquement dans les fonds de votre choix. C’est un investissement à long terme où vous devez effectuer des paiements mensuels, trimestriels ou annuels. Cela les aidera à atteindre leurs objectifs.

SIP dans les fonds négociés en bourse (FNB)

Investir dans un ETF est une façon unique d’égayer leur nouvelle année. Vous pouvez investir dans des ETF d’actions, d’or ou de dette selon vos préférences. Ces instruments peuvent être facilement achetés et vendus sur le marché secondaire et ont des frais de gestion peu élevés.

Police d’assurance

Il est devenu extrêmement essentiel en ces temps incertains de sécuriser sa famille. Par conséquent, l’achat d’une police d’assurance santé et vie serait le cadeau le plus précieux pour eux. Décidez d’une politique mediclaim digne qui conviendra mieux à vos besoins.

Offrir une souscription d’un Conseiller en Investissement Agréé (RIA) SEBI

L’achat d’actions et de fonds communs de placement comporte des risques. Le risque est ici mieux compris par les experts du marché et les professionnels. Des conseils de qualité sont assez sous-estimés dans le monde numérique d’aujourd’hui et, par conséquent, offrir le service d’un SEBI RIA sera très gentil avec vos proches.

Connaissances financières

Inscrivez-les à un cours en ligne qui peut faciliter leurs connaissances financières, améliorer leur planification financière et les aider à atteindre l’indépendance financière.

« Surprenez vos proches avec ces cadeaux vraiment significatifs et précieux », conclut Mathur.

