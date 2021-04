Comment sécuriser vos transactions bancaires contre les cyber-fraudes

L’économie indienne passe rapidement des transactions en espèces aux transactions numériques, ce qui rend le pays vulnérable aux cyberattaques.

Par Siba Narayan Panda, mentor en cybersécurité chez India Accelerator

La technologie est presque partout. Toutes les activités nécessaires telles que les achats, les commandes d’épicerie, les paiements de factures, etc. sont passées à l’espace numérique. Avec cela, l’économie indienne passe rapidement des transactions en espèces aux transactions numériques, ce qui rend le pays vulnérable aux cyberattaques. Pour rendre les transactions flexibles pour les clients, les banques sont passées à l’intégration de plates-formes numériques pour faciliter les paiements numériques qui contribuent à l’augmentation du nombre de cyber-fraudes dans le secteur bancaire.

Fraudes bancaires en ligne

Les progrès technologiques dans le secteur bancaire sont la porte d’entrée vers une expérience bancaire pratique. Cependant, à mesure que la technologie se développe, la portée des fraudes bancaires en ligne augmente à un rythme exponentiel. De plus, le volume croissant de transactions en ligne et l’absence de systèmes de cybersécurité rigoureux donnent aux fraudeurs l’espace nécessaire pour commettre des actes malveillants. Un total de Rs 615,39 crore a été perdu dans plus de 1,17 cas de lakh dans les services bancaires en ligne en Inde d’avril 2009 à septembre 2019, selon un rapport des médias.

Les clients sont conscients des risques courants associés aux services bancaires en ligne. Cependant, la technologie évolue à un rythme inégalé, ce qui incite les fraudeurs à trouver des moyens nouveaux et innovants pour piéger les clients. De plus, plusieurs plateformes numériques évolutives intègrent de nouvelles technologies pour permettre aux clients d’effectuer des transactions financières. Ainsi, les institutions bancaires devraient consacrer davantage de ressources aux programmes d’éducation et de sensibilisation des clients et les mener dans diverses langues et géographies régionales.

Fraude de carte de crédit

De nos jours, les fraudeurs ont commencé à arnaquer via un ciblage spécifique. L’une des techniques d’escroquerie les plus courantes concerne les cartes de crédit qui sont plus sujettes aux transactions non autorisées. Les utilisateurs de crédit doivent adopter des mesures préventives strictes pour préserver leurs cartes de crédit de toute activité frauduleuse. Les utilisateurs doivent utiliser leurs cartes de crédit avec une sécurité extrême en gardant leur code PIN, les détails de la carte et les informations de connexion confidentiels. Dans le cas où la carte n’est pas utilisée, les utilisateurs doivent la bloquer pour les transactions en ligne et l’activer si nécessaire. En outre, les cartes de crédit ne doivent pas être utilisées pour les transactions en ligne sur des sites Web non garantis / inconnus, car les informations de carte de crédit telles que les informations de connexion et les numéros de carte peuvent être volées.

Hameçonnage par e-mail

L’utilisation généralisée de la technologie a permis aux gens de se passer de papier. La majorité des gens stockent des informations sur leur ordinateur ou sur leur cloud, ce qui implique à nouveau certains risques et oblige les clients à adopter des mesures préventives judicieuses. L’un des moyens les plus efficaces de protéger les informations confidentielles consiste à ne pas cliquer sur le lien intégré dans les e-mails reçus de sources inconnues. Avant d’ouvrir un lien, il est également impératif de lire attentivement l’URL car les hameçonneurs créent généralement des sites Web avec des liens identiques pour diriger les utilisateurs vers des pages Web non sécurisées.

Plateformes de prêt numérique: comment éviter les cybermenaces, emprisonner la dette tout en contractant des prêts

Utilisation du mot de passe

Un autre conseil de sécurité le plus important qui protège les clients contre les fraudes bancaires est de ne pas enregistrer les détails bancaires en ligne tels que le nom d’utilisateur et le mot de passe sur le navigateur Web. Lorsque nous visitons un site Web, il demande toujours de se souvenir ou de stocker le mot de passe afin que l’utilisateur puisse se connecter automatiquement au compte. Cette technique permet aux clients de ne pas saisir à chaque fois leurs coordonnées bancaires en ligne, en même temps, elle permet à un tiers d’accéder facilement au compte de l’utilisateur. Cela se produit généralement si quelqu’un d’autre utilise l’appareil de l’utilisateur ou s’il est perdu ou volé.

Protection des informations confidentielles

Pour une expérience bancaire en ligne sûre, les utilisateurs doivent être conscients des techniques de phishing courantes utilisées par les cybercriminels. Ils tentent de collecter des informations confidentielles sur l’utilisateur telles que les détails de la carte de crédit / débit, les coordonnées bancaires en ligne, les détails du compte, les noms d’utilisateur ou les mots de passe par des moyens trompeurs. Les fraudeurs prétendent généralement appartenir à des organisations réputées ou aux banques respectives de l’utilisateur et demandent un code PIN, la date d’expiration du guichet automatique ou de la carte de crédit, les coordonnées bancaires en ligne, etc. appels et messages étranges. Ils ne doivent en aucun cas partager leurs identifiants ou détails importants, y compris OTP, car une organisation légitime ne demandera jamais des détails aussi importants.

Code de sécurité

Chaque cas frauduleux commence par le vol d’informations de l’utilisateur. Pour éviter cela, l’utilisateur doit utiliser une authentification bidirectionnelle ou multifactorielle pour empêcher les pirates d’accéder à leur compte bancaire.La technique d’authentification multifactorielle est utilisée comme une stratégie de défense efficace contre de tels actes. Il est reconnu comme l’un des moyens les plus sûrs de vérifier l’utilisateur en combinant plusieurs facteurs de sécurité tels que les mots de passe, la réponse à la question de sécurité, l’OTP, le code de l’appareil, etc. qui n’est accessible qu’à l’utilisateur.

Utilisation du Wi-Fi

Une autre technique utilisée par les cybercriminels pour piéger les clients est le Wi-Fi public disponible dans les centres commerciaux, les cafés, les bibliothèques, les transports publics, etc. Ces réseaux sont utilisés par des millions de personnes et il est essentiel de savoir qu’ils ne sont pas en sécurité. Les pirates restent généralement actifs sur les réseaux Wi-Fi publics qui leur offrent un accès aux informations de plusieurs utilisateurs. De plus, de nombreux pirates créent un point d’accès Wi-Fi gratuit pour le confort des utilisateurs. Avec cela, ils ont accès à leurs fichiers et informations importants conduisant à des cas de fraude. Les utilisateurs responsables ne doivent pas utiliser le Wi-Fi public pour effectuer des transactions financières, car mettre des informations d’identification bancaires sur un réseau public peut être risqué.

Qu’est-ce qui devrait être fait?

Le paysage des menaces dans la banque numérique évolue avec le rythme de la technologie. En tant que bonne pratique de cybersécurité, les institutions financières devraient simuler des situations de violation de cybersécurité de différents types sous la forme d’exercices de cybersécurité à intervalles réguliers. Cela aidera les organisations à se préparer à relever et à combattre les défis dans l’espace de la cybersécurité. En outre, les organisations devraient mettre l’accent sur certaines failles de sécurité qui s’étaient produites dans le passé avec une analyse de bout en bout et constituer leur base de données sur les violations de sécurité. Une analyse en bonne et due forme de chaque violation fournira les informations sur lesquelles agir.

En outre, les organisations devraient également réaffirmer l’importance de la culture de la cybersécurité, de la conscience de la cybersécurité et du suivi approprié du fonctionnement de tous les outils de cybersécurité, en prenant des mesures rapides, le cas échéant. Une mise en œuvre et une surveillance approfondies des outils de cybersécurité se révéleront efficaces pour éloigner les risques de cybersécurité.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.