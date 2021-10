Comment sécuriser votre compte Ring avec l’authentification à deux facteurs (2FA)

Les sonnettes et caméras intelligentes sont un excellent moyen d’ajouter un sentiment de sécurité à votre maison et de garder un œil supplémentaire sur les choses, même lorsque vous êtes absent. Mais lorsqu’elles sont consultées par la mauvaise personne, les caméras et les sonnettes peuvent également être profondément troublantes. Même si Ring fabrique certaines des meilleures caméras de sécurité et sonnettes, vous ne pouvez jamais être trop prudent. Vous avez probablement lu des articles sur des intrus en ligne piratant les caméras connectées des gens et utilisant même l’audio bidirectionnel pour terroriser les résidents à l’autre bout du fil. Bien trop souvent, le « hacker » profite simplement d’un mot de passe faible. En conséquence, Ring a commencé à exiger des utilisateurs qu’ils activent l’authentification à deux facteurs à partir de février 2020. Alors ne tardons plus. Nous allons vous montrer comment activer l’authentification à deux facteurs sur votre compte Ring pour sécuriser complètement vos appareils.

Comment activer 2FA depuis votre téléphone

L’authentification à deux facteurs est un must absolu de nos jours, en particulier avec quelque chose d’aussi privé qu’un flux de caméra en direct. L’activer à partir de l’application Ring sur votre téléphone ne prend que quelques étapes simples.

Source : Hayato Huseman / Android Central Faites glisser votre doigt depuis la gauche pour accéder au panneau latéral, puis appuyez sur Compte.

Sous Sécurité renforcée, appuyez sur Authentification à deux facteurs.

Lorsqu’on lui a demandé de confirmer sur la page suivante, appuyez sur Activer le double facteur.

Source : Hayato Huseman / Android Central Tapez votre le mot de passe.

Entrez votre numéro de téléphone pour recevoir un code de vérification. Entrer le le code de vérification à la page suivante.

C’est ça! Une fois que vous avez activé l’authentification à deux facteurs, vous devrez recevoir et saisir un code de vérification à chaque fois que vous vous connecterez à votre compte Ring. Vous pouvez choisir si vous préférez recevoir ce code via l’email associé à votre compte ou par SMS au numéro de téléphone associé à votre compte. Il s’agit d’un effort de sécurité basé sur le compte pour travailler sur les anciens produits Ring jusqu’à la dernière Ring Video Doorbell 4.

Récemment, Ring a ajouté la possibilité d’utiliser 2FA basé sur une application pour une méthode encore plus sécurisée de verrouillage de votre compte. Bien que ce ne soit pas la meilleure méthode d’authentification, c’est mieux que d’utiliser des SMS. Cependant, si vous ne souhaitez pas utiliser une autre application pour sécuriser davantage votre compte Ring, l’option textuelle est mieux que rien.

Avec l’authentification à deux facteurs désormais requise par Ring, chaque fois qu’il y a un nouvelle connexion à votre compte, vous recevrez une alerte par e-mail. Si la connexion a été effectuée par vous ou par quelqu’un que vous connaissez et en qui vous avez confiance, vous pouvez l’ignorer. Mais si la connexion provenait d’une source inconnue, vous serez invité à changer votre mot de passe immédiatement.

Comment activer 2FA depuis votre ordinateur

Si vous préférez, vous pouvez tout aussi facilement activer l’authentification à deux facteurs pour votre compte Ring depuis ring.com sur votre ordinateur sans jamais avoir besoin de retirer votre téléphone.

Connectez-vous à Ring, passez votre curseur sur votre nom et cliquez sur Compte dans le menu déroulant. Sous Sécurité supplémentaire, cliquez sur Activer à côté de Authentification à deux facteurs.

Cliquez sur Activer à deux facteurs sur l’écran de confirmation. Tapez votre le mot de passe.

Entrez votre numéro de téléphone pour recevoir un code de vérification. Entrer le le code de vérification à la page suivante.

Authentification par SMS ou par application

Supposons que vous ne compreniez pas pourquoi l’authentification basée sur le texte n’est pas aussi bonne que celle basée sur les applications. Dans ce cas, nous avons tout un explicateur qui passe en revue le concept de 2FA en général. Pourtant, en bref, les messages texte sont beaucoup plus faciles à intercepter pour des personnes mal intentionnées mais intelligentes.

En ce qui concerne les SMS, les attaquants disposant de suffisamment de savoir-faire peuvent configurer un transfert de numéro, usurper une tour de téléphonie cellulaire à proximité ou même simplement vous usurper votre identité dans un magasin d’opérateurs pour accéder à votre compte sans fil et, à son tour, à votre numéro de téléphone. Il y a tout simplement trop de variables avec des codes de vérification par SMS, la plupart évitables en utilisant un code généré. Certains gestionnaires de mots de passe comme 1Password ont même des générateurs de code intégrés, que vous devez absolument utiliser pour tout site qui le permet.

Alors que Ring, malheureusement, ne prenait pas en charge l’authentification basée sur les applications au départ, il est utile pour les utilisateurs qu’il ait finalement intégré. N’oubliez pas que l’ajout de couches de sécurité supplémentaires à vos comptes, Ring ou autre, est toujours un bon plan. Même les codes de vérification par SMS sont encore bien meilleurs qu’un simple mot de passe, et vous serez plus sûr et mieux loti pour les utiliser.

