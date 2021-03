Comment segmenter une liste de diffusion (avec des exemples)

Si vous utilisez le marketing par e-mail depuis un certain temps, vous avez peut-être rencontré le terme de segmentation. Avant de vous plonger dans la segmentation d’une liste de diffusion, je souhaite que vous compreniez ce qu’est la segmentation des e-mails.

Segmentation des e-mails signifie simplement diviser votre liste de diffusion en petits groupes de personnes. Vous pouvez créer des groupes en fonction d’informations telles que les centres d’intérêt, les données démographiques ou leurs préférences en matière de produits ou de services.

Une fois que vous avez segmenté votre liste de diffusion en groupes, vous pouvez envoyer des e-mails plus pertinents à ces groupes, plutôt que d’envoyer les mêmes e-mails à l’ensemble de votre liste d’abonnés.

Naturellement, vous vous demandez probablement comment segmenter une liste de diffusion pour rencontrer ton buts. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous vous montrerons pourquoi la segmentation du marketing par e-mail est importante (et nous la sauvegarderons avec des statistiques de segmentation des e-mails). Ensuite, nous partagerons des techniques de segmentation simples que vous pouvez utiliser pour générer des résultats pour votre entreprise. Enfin, nous passerons en revue quelques exemples de segmentation des e-mails pour vous montrer à quoi ressemblent les techniques de segmentation du marketing par e-mail dans le monde réel.

Table des matières

Pourquoi devriez-vous segmenter votre liste de diffusion?

La vérité est que les clients s’attendent à ce que les messages électroniques soient opportuns et pertinents par rapport à leurs intérêts.

La création de petits groupes de contacts, ou la segmentation, est la première étape pour envoyer les bons messages aux bonnes personnes au bon moment et améliorer considérablement les résultats de vos e-mails. Parfois, les e-mails ne sont pas de taille unique. Un e-mail peut plaire à certaines personnes de votre liste, tandis que d’autres ont besoin de quelque chose de complètement différent.

Les personnes qui ne sont pas intéressées par les e-mails peuvent les supprimer, ou pire, se désabonner si elles trouvent que vos messages ne les concernent pas.

Vous pouvez éviter cela en segmentant vos listes pour cibler le bon groupe avec les bons messages pertinents.

Statistiques de segmentation des e-mails

Vous n’êtes toujours pas convaincu que cela vaut la peine de segmenter votre liste de diffusion? Consultez ces statistiques convaincantes de segmentation des e-mails:

Nous avons constaté dans une enquête précédente que 56% des personnes qui se sont désabonnées d’une liste d’entreprises ou d’organisations à but non lucratif l’ont fait parce que le contenu n’était pas pertinent. La segmentation des e-mails vous aide à éviter les désabonnements en gardant les e-mails pertinents pour tous les groupes.

Les campagnes envoyées à 35 abonnés ou moins, suggérant un contenu plus personnalisé, ont enregistré des taux d’ouverture incroyables de 55% en moyenne. Pendant ce temps, les campagnes envoyées à plus de 7500 abonnés, suggérant une faible personnalisation, ont enregistré en moyenne un taux d’ouverture d’environ 14%.

Les e-mails segmentés rendent les lecteurs 50% plus susceptibles de cliquer sur un lien dans l’e-mail.

Selon eMarketer, 39% des spécialistes du marketing qui ont segmenté leur liste de diffusion ont enregistré des taux d’ouverture plus élevés. De plus, 28% ont signalé des taux de désabonnement inférieurs, tandis que 24% ont indiqué une meilleure délivrabilité des e-mails et des revenus plus élevés.

Les points à retenir de ces statistiques de segmentation des e-mails sont simples. La segmentation des e-mails fonctionne. Vos abonnés ne veulent pas de vos e-mails à moins qu’ils ne soient pertinents pour eux, et la segmentation vous permet d’envoyer des e-mails pertinents à tout le monde.

Comment la segmentation des e-mails rend les e-mails plus pertinents

Imaginez que vous soyez fan de comédie. Vous aimez voir des humoristes et vous aimez aller dans un théâtre en particulier. Alors, vous vous inscrivez pour recevoir des mises à jour par e-mail sur les émissions à venir.

Mais les trois prochains bulletins qui arrivent dans votre boîte de réception portent sur les spectacles d’opéra. Quelles sont les chances que vous trouviez ces e-mails pertinents? Assez mince, non? Il y a de fortes chances que vous ignoriez les futurs e-mails ou que vous vous désabonniez complètement.

C’est pourquoi, lorsque vous utilisez une plate-forme de marketing par e-mail, il peut être avantageux de segmenter les abonnés dans différentes listes de contacts. Cela vous permet d’envoyer des campagnes de marketing par e-mail ciblées à vos contacts ayant des intérêts spécifiques et de leur fournir du contenu et des offres qui leur plairont vraiment, vraiment.

Alors maintenant que vous comprenez pourquoi la segmentation du marketing par e-mail est si importante, voyons comment segmenter une liste de diffusion.

4 techniques de segmentation du marketing par e-mail

Une façon de segmenter ou de regrouper vos contacts consiste à utiliser des listes de diffusion et à demander à vos abonnés de choisir simplement les choses qui les intéressent.

Le détaillant de mode No Rest for Bridget a créé des listes pour ses communications et les abonnés ont la possibilité de choisir les listes qui les intéressent – des e-mails contenant des ventes et des promotions en magasin, des informations sur les nouveaux produits, les ventes en ligne ou toutes les actualités et ventes.

Leurs abonnés reçoivent des informations qui les concernent et ne trouveront pas d’e-mails inutiles dans leur boîte de réception.

Vous pouvez en apprendre beaucoup sur ce qui intéresse vos abonnés en fonction de leur emplacement. Robert Paul Properties – une société immobilière du Massachusetts – interroge les abonnés sur les emplacements qui les intéressent directement dans leur formulaire d’inscription par e-mail.

Ils peuvent facilement cibler les e-mails sur les nouvelles annonces dans certaines villes et régions de l’État aux abonnés qui ont exprimé leur intérêt pour ces endroits.

3. Faites attention au comportement d’achat

Le comportement de l’audience est un autre excellent moyen de segmenter. Découvrez ce qui intéresse votre public en utilisant vos rapports par e-mail pour voir ce sur quoi ils ouvrent et cliquent. Vous pouvez enregistrer ces personnes dans une liste existante ou en créer une nouvelle.

Vous pouvez également créer des listes pour les clients qui ont acheté un produit ou un service particulier et leur envoyer des e-mails à propos de ces articles.

Le Capital Theatres Trust d’Edimbourg, en Écosse, dispose de 20 listes de diffusion différentes pour les différents types de spectacles qu’ils organisent et les communications qu’ils envoient.

Les abonnés choisissent parmi les listes lorsqu’ils s’inscrivent. Et quand quelqu’un achète un billet, il est également ajouté à une liste pour ce type de spectacle.

4. Concentrez-vous sur votre relation

Certaines entreprises et organisations ont des publics très distincts avec lesquels elles communiquent. C’est pourquoi organiser leurs listes en fonction de la relation ou du statut du client les aide à obtenir les bonnes informations devant les bonnes personnes.

Parents de fée, une organisation à but non lucratif du Massachusetts, divise les listes en fonction des participants aux événements, des membres du conseil, des informations générales, des personnes intéressées par des initiatives spécifiques et des bénévoles.

De cette façon, leurs donateurs peuvent rester informés de la façon dont leur contribution a un impact et les bénévoles seront informés lorsque leurs services sont nécessaires.

Regardez le webinaire: Comment segmenter une liste de diffusion pour obtenir de meilleurs résultats de marketing par courrier électronique

Accablé par l’idée de segmenter votre liste de contacts? Regardez le webinaire à la demande ci-dessus pour découvrir comment vous pouvez utiliser les outils Constant Contact pour segmenter facilement vos contacts et commencer à obtenir de meilleurs résultats grâce à vos efforts de marketing par e-mail.

Dans ce webinaire gratuit d’une heure, nous partagerons:

Stratégies de base pour segmenter manuellement votre liste de diffusion en fonction des besoins de l’entreprise et des coordonnées

Comment amener vos abonnés à s’auto-segmenter

Comment utiliser les données et outils existants pour envoyer des informations plus pertinentes

Ensuite, lisez la suite pour plus d’exemples sur la façon dont vous pouvez segmenter votre liste de diffusion pour rendre votre marketing par e-mail plus efficace.

5 exemples de segmentation d’e-mails

Voici cinq exemples de segmentation des e-mails provenant de vraies petites entreprises et organisations à but non lucratif. Utilisez ces exemples pour comprendre comment ils segmentent efficacement leurs listes et comment vous pouvez utiliser des techniques de segmentation marketing par e-mail similaires pour répondre ton buts.

1. SpeechGear – Entreprise de logiciels

SpeechGear vend des logiciels complexes de niveau entreprise qui traduisent la parole dans différentes langues en temps réel. L’entreprise a créé 92 listes granulaires. Les listes sont divisées en quatre catégories principales:

a) État / profession

b) Conférence

c) Général

d) Organisation

Il est important de noter que SpeechGear n’envoie pas d’e-mails aux 92 listes en permanence. Au lieu de cela, quand il y a un salon commercial à venir en Alabama, par exemple, l’équipe peut envoyer un avis aux éducateurs de l’Alabama qui, ils savent déjà, sont intéressés par le produit.

2. The Capital Theatres Trust – Organisme à but non lucratif pour les arts de la scène

Le Capital Theatres Trust d’Édimbourg, en Écosse, aide à gérer le King’s Theatre et le Festival Theatre. Le théâtre a beaucoup de spectateurs à atteindre pour les différents spectacles produits. Voici un aperçu de l’organisation de certaines listes:

a) Type de divertissement

b) Public

c) Les personnes qui ne veulent que des e-mails sur les réductions

d) Général

e) Les personnes qui ne veulent que du contenu long

f) Les amateurs de théâtre fidèles

g) Participants à des événements spécifiques

Le Festival Theatres Trust utilise la liste des fidèles amateurs de théâtre pour envoyer des remises spéciales. L’organisation a récemment commencé à envoyer des courriels personnalisés aux amateurs de théâtre qui assistent également à un certain événement.

Il y a quelque temps, nous avons rédigé une étude de cas sur l’utilisation tactique de la segmentation par le Trust.

3. L’école Brooklyn Waldorf

La Brooklyn Waldorf School utilise le marketing par e-mail pour aider les élèves et les parents au courant des derniers événements et nouvelles, ainsi que pour organiser des orientations et des visites scolaires.

Les listes de l’école sont toutes créées avec un public spécifique à l’esprit. Lorsqu’il y a une mise à jour particulière pour un groupe, l’associé Web Ben Williams peut atteindre ce groupe seul.

Voici les quatre principales catégories des listes de l’école:

a) Personnel

b) Participation à l’événement

c) Grade

d) Intérêt particulier

Encore une fois, il ne faut pas oublier que l’école n’envoie pas régulièrement de courriels à toutes ces listes. Au lieu de cela, Ben se fie à ces listes lorsqu’il a des informations pour un groupe spécifique. Par exemple, il peut envoyer une mise à jour par courriel uniquement aux élèves de 3e année au sujet d’une sortie scolaire à venir.

4. FairyDogparents – Organisation à but non lucratif

Fairy Dogparents utilise le courrier électronique pour rester en contact avec les bénévoles et les donateurs en envoyant des mises à jour régulières sur le travail que l’organisation fait pour aider les familles à garder leurs chiens en bonne santé et heureux.

L’organisation divise ses listes en cinq catégories différentes:

a) Événements

b) Membres du conseil

c) Général

d) Initiatives spécifiques

e) Bénévoles

Fairy Dogparents a lancé une très grande initiative pour retrouver un chien perdu nommé Mia et a créé une liste spécifique à cette seule fin.

Pour les organisations à but non lucratif, les listes peuvent également contribuer à atteindre les donateurs, en particulier si vos donateurs sont intéressés par des choses différentes et peuvent valoriser certains contenus de la newsletter par rapport à d’autres.

Hania Whitfield de Whitfield Consulting suggère même d’utiliser la segmentation pour créer des listes pour vos principaux donateurs.

5. The Basketry – Détaillant en ligne et physique

La vannerie offre à ses clients une sélection variée de magnifiques paniers tissés à la main. En plus d’un emplacement physique, l’entreprise vend des produits sur le site Web The Basketry.

En gardant les clients segmentés, l’entreprise peut cibler spécifiquement les personnes qui, selon elle, seront les plus intéressées.

Voici comment The Basketry segmente les contacts de messagerie:

a) Clients de détail

b) Clients en ligne

c) Contacts commerciaux

d) Les clients qui ont acheté les produits du magasin auprès d’une autre entreprise

Vous cherchez à convertir plus de ventes pour votre entreprise de commerce électronique? Découvrez comment vous pouvez vendre plus en moins de temps avec le commerce électronique Pro de Constant Contact. Voyez si vous êtes admissible aujourd’hui.

Les magasins de détail peuvent également segmenter les listes par fidélité et par produit acheté. De cette façon, si vous avez une vente spéciale pour vos clients les plus fidèles ou sur un article en particulier, vous pouvez vous assurer que les personnes qui s’y intéressent le plus en sauront en premier.

Où trouver les informations pour segmenter vos listes de diffusion

Obtenir plus qu’un simple nom et une adresse e-mail est aussi simple que de demander. Bien que vous ne souhaitiez pas submerger les abonnés avec trop de champs sur les formulaires, demander un code postal ou le nom de l’organisation de la personne peut aller très loin.

Vous pouvez le faire lorsque les gens s’inscrivent dans la boutique ou vous pouvez personnaliser votre formulaire d’inscription à la liste de diffusion afin que les gens puissent s’auto-segmenter dans les catégories qu’ils trouvent les plus intéressantes.

Certaines entreprises demanderont même des anniversaires. De cette façon, chaque fois que c’est le mois de l’anniversaire d’un client, il peut lui envoyer quelque chose de spécial.

L’astuce consiste à penser à collecter ces informations au fil du temps.