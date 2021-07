Comment sélectionner des actions midcap qui peuvent devenir des méga caps ? Raamdeo Agrawal partage une formule pour obtenir de beaux rendements

Les 100 principales actions sont le fondement du marché des capitaux indien, et il est difficile de déloger ces méga-entreprises de leur position, a déclaré Raamdeo Agrawal. Image : .

Le président du groupe Motilal Oswal, Raamdeo Agrawal, a partagé ses idées avec les investisseurs pour identifier les actions à moyenne capitalisation qui peuvent se transformer en actions à méga-capitalisation en seulement cinq ans, générant jusqu’à 40 % de rendement annuel. Les actions à moyenne capitalisation qui grimpent dans l’échelle des méga-capitalisations génèrent des rendements ajustés au risque plus intéressants que celles qui se croisent de mini à moyenne, de mini à méga ou de méga qui restent méga. Les 100 premières actions par capitalisation boursière sont classées en méga ou grandes capitalisations ; les 200 actions suivantes sont des moyennes capitalisations ; et toutes les autres actions restantes sont des mini ou des petites capitalisations.

Comparaison des rendements des actions Mini cap, Mid cap, Mega cap

Les 100 principales actions sont le fondement du marché des capitaux indien, et il est difficile de déloger ces méga-entreprises de leur position, a déclaré Raamdeo Agrawal. Les investisseurs obtiennent des rendements indexés sur leurs investissements dans des méga-entreprises, augmentant leur richesse de 15 à 17 % par an. D’un autre côté, les entreprises qui passent des mini-capitalisations aux méga-capitalisations ont montré qu’elles enregistraient jusqu’à 45% de gains annualisés, mais il y a une très faible probabilité d’identifier correctement ces actions.

Mid-to-Mega, un endroit idéal pour identifier de beaux retours

La moyenne capitalisation à la méga-capitalisation, c’est-à-dire les actions passant du top 300 au top 100, est un endroit idéal pour rechercher des opportunités générant un rendement potentiellement élevé. Au cours de chaque période de 5 ans, 13 à 15 entreprises deviennent de la moyenne à méga, a déclaré Raamdeo Agrawal. Une entreprise à moyenne capitalisation, ne serait-ce que pour maintenir son classement, doit croître de 15 % par an, ce qui est un exploit difficile. Une entreprise à moyenne capitalisation qui grimpe dans la catégorie des méga-capitalisations doit créer de la richesse à un taux nettement plus élevé de 25 à 40 %.

Une entreprise à capitalisation intermédiaire, ne serait-ce que pour maintenir son classement, doit croître de 15 % par an, ce qui est un exploit difficile

Raamdeo Agrawal a partagé une étude Motilal Oswal portant sur 2 930 entreprises entre mars 2016 et mars 2021, comprenant 100 méga actions, 200 moyennes capitalisations et 2 630 mini-actions. Sur 2 630 mini-entreprises, 32 entreprises sont devenues méga, soit un rendement de 45%. Mais le taux d’exercice était faible à seulement 2 pour cent, ce qui s’est traduit par un risque de baisse élevé. Au cours de la même période, 13 des 200 sociétés à moyenne capitalisation sont passées à méga, offrant un rendement de 38 % à un taux d’exercice de 6,5 %, ce qui implique un faible risque de baisse. Raamdeo Agrawal a conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les entreprises de taille moyenne plutôt que sur les très petites entreprises, car cela pourrait fournir un taux d’exercice de 6 à 7 % avec une probabilité de succès plus élevée.

Que faut-il pour réaliser la transition Mid-to-Mega ?

Un lolllapalooza de MQGLP avec le leadership de l’industrie aide à atteindre Mid-to-Mega. MQGLP signifie Mid-size (de l’entreprise, c’est-à-dire de la capitalisation boursière 101-300), Qualité (de l’entreprise et de la gestion), Croissance (des bénéfices), Longévité (à la fois de la qualité et de la croissance) et Prix (valorisation favorable). Les investisseurs doivent trouver des entreprises de taille moyenne avec une bonne qualité d’activité et de gestion, et un potentiel de croissance des bénéfices, avec une longévité. Ensuite, ils doivent voir la longévité et la disponibilité à un prix raisonnable, puis voir si l’entreprise a le leadership de l’industrie. L’entreprise peut sembler très simple, mais dès qu’elle a le leadership de l’industrie, ainsi que QGLP, elle augmente la probabilité de rendements plus élevés.

Chaque fenêtre de 5 ans offrait des opportunités de taille moyenne à méga dans tous les secteurs

Raamdeo Agrawal a trouvé que Mid-to-Mega était indépendant du temps et du secteur. Ainsi, chaque fenêtre de 5 ans offrait des opportunités Mid-to-Mega dans tous les secteurs. Sur la base des études de cas, toutes les entreprises qui sont passées de Mid-to-Mega ont largement surperformé l’indice de référence.

