Comment sélectionner le bon fonds ELSS et créer de la richesse

Lorsque vous vous lancez dans un voyage d’investissement, vous êtes souvent confronté à des questions sur les produits qui vous conviennent le mieux. L’Equity-Linked Savings Schemes ou ELSS est un instrument qui fonctionne probablement à la fois sur les aspects de rendement et d’économie d’impôt. Il s’agit d’un programme d’actions diversifié qui vous aide non seulement à atteindre vos objectifs financiers à long terme, mais vous permet également d’obtenir une déduction fiscale pouvant aller jusqu’à Rs 1,5 lakh pour vos investissements en vertu de l’article 80C de la loi sur l’informatique. ELSS est assorti d’une période de blocage obligatoire de trois ans, ce qui signifie que vous ne pouvez pas racheter ou échanger pendant cette durée. Par conséquent, il devient extrêmement important de choisir le bon régime pour vous-même pour obtenir les meilleurs résultats.

Voici cinq conseils à garder à l’esprit lors de la sélection d’un ELSS en phase avec votre appétit pour le risque et votre objectif financier.

Composition de la capitalisation boursière du portefeuille

Les fonds ELSS sont comme des systèmes à capitalisation multiple qui se composent d’un mélange d’actions à petite, moyenne et grande capitalisation. Cependant, dans le cas d’ELSS, les sociétés de fonds ont la liberté de créer une concentration plus élevée dans un stock de capitalisation particulière. Un fonds ELSS avec une concentration plus élevée en actions à grande capitalisation est généralement plus stable en termes de rendement et de ratio de risque. D’un autre côté, les ELSS ayant une plus grande concentration dans les actions à petite ou moyenne capitalisation sont comparativement volatiles, comportent un risque plus élevé et, en même temps, ont le potentiel de générer un rendement plus élevé. En fonction de votre exigence de rendement et de votre appétit pour le risque, vous devez sélectionner les systèmes de fonds communs de placement appropriés qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers à temps.

Comprendre le risque de concentration et de sur-diversification

Différents fonds ELSS adoptent différents types de stratégies pour maintenir un portefeuille équilibré en termes de concentration et de diversification des actions. Certains fonds peuvent investir un pourcentage plus élevé de leur portefeuille global dans moins d’actions, tandis que d’autres peuvent s’appuyer sur un portefeuille diversifié et investir une part presque égale dans toutes les actions de leur portefeuille.

Par exemple, le fonds ‘ABC’ détient 100 actions, et 5% du total des actions de son portefeuille constituent 25% de l’ensemble de son corpus. Ces fonds sont très concentrés et comportent un risque de volatilité élevé. Comprenons mieux cela avec un autre exemple. Le fonds « XYX » détient un portefeuille de 100 actions, et le corpus est uniformément réparti dans toutes les actions. C’est un portefeuille bien diversifié. Alors qu’un portefeuille très concentré comporte un risque élevé, un portefeuille sur-diversifié dilue souvent la capacité de génération de rendement du fonds, et il peut ne pas offrir un bon rendement même pendant un marché haussier.

Lors de la sélection d’un fonds ELSS, concentrez-vous sur de tels programmes qui ne sont ni trop diversifiés ni très concentrés. Simplement, préférez un fonds qui a un portefeuille suffisamment diversifié.

Vérifiez le ratio de dépenses du fonds ELSS

Le ratio des frais est le coût de gestion du fonds et les frais d’exploitation connexes. Un ratio de dépenses plus élevé réduit d’autant votre retour sur investissement. Ainsi, tout en investissant dans un fonds ELSS, recherchez un système de fonds commun de placement avec un ratio de dépenses inférieur tandis que la performance globale du fonds devrait être égale ou supérieure au rendement de la catégorie.

Vérifiez les paramètres de base

Vous devez également vérifier certains aspects de base cruciaux tels que les performances passées du fonds, la réputation du gestionnaire de fonds, etc. Les performances passées peuvent ne pas toujours indiquer que l’avenir du fonds sera le même, mais elles vous aident souvent à estimer la capacité de la gestion du fonds. dans des conditions de marché différentes. De même, si le gestionnaire de fonds obtient de bonnes performances en continu pendant une longue période et qu’il n’y a pas de changement significatif dans le gestionnaire de fonds, cela peut indiquer qu’un tel fonds commun de placement peut répéter ses performances dans des conditions de marché similaires.

Comparez le fonds ELSS avec d’autres fonds d’actions que vous avez investis

Lorsque vous investissez dans le fonds ELSS, vérifiez vos investissements existants dans les fonds communs de placement et évitez de dupliquer leurs structures de portefeuille et leur style d’investissement. Choisir différents types de fonds ELSS peut vous aider à bien vous diversifier et à assurer un meilleur retour sur investissement.

finalement

Si vous débutez dans l’investissement dans un fonds commun de placement, vous pouvez envisager de faire appel à un conseiller en placement chevronné ou d’investir avec l’aide d’un distributeur de fonds communs de placement. Si vous connaissez bien le monde des fonds communs de placement et pouvez sélectionner le bon système de fonds communs de placement, vous préférerez peut-être un investissement direct dans les fonds communs de placement. Quel que soit le programme ELSS que vous choisissez, respectez-le plus longtemps pour créer de la richesse.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

