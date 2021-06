Comment s’équiper dans Shadowlands Saison 2 9.1

Une nouvelle saison wow apporte de nouvelles façons de s’équiper. Assurez-vous d’être prêt pour la 9.1 avec notre guide.

Avec la saison 1 derrière nous, il est temps d’envisager la saison 2 et de nouvelles façons de s’équiper. Beaucoup des premières méthodes d’équipement telles que la fabrication d’équipement ne sont plus disponibles pour nous, cependant, un nouveau patch signifie de nouvelles façons d’équipement. Dans le guide ci-dessous, nous mettrons en évidence toutes les façons dont vous pouvez obtenir des objets clés pour vous préparer au nouveau raid.

Noter: Une grande partie de ces conseils est destinée aux personnes qui reviennent à la 9.1, toute personne possédant un équipement de raid héroïque/mythique de la 9.0 est probablement rattrapée.

Quêtes mondiales

L’un des moyens les plus anciens et les plus simples d’obtenir de l’équipement dans le nouveau patch consiste à utiliser les quêtes mondiales et les appels (l’aventure quotidienne dans laquelle vous serez envoyé). Cela est particulièrement vrai si vous entrez dans 9.1 frais. Vous obtiendrez normalement environ deux ou trois quêtes mondiales d’objets par jour, avec une autre sélection de quêtes mondiales Conduit. Ces courtes quêtes de trois à cinq minutes se dérouleront dans les quatre zones principales des Shadowlands et peuvent être complétées en solo ou en groupe.

Bien qu’elles n’offrent pas le butin de niveau d’objet le plus élevé, les quêtes mondiales peuvent être utiles pour remplir des emplacements gênants, en particulier des bibelots et des armes. Le niveau d’objet des quêtes mondiales évoluera également à mesure que vous gagnerez en renommée, ce qui les rend particulièrement utiles pour ceux qui préparent des alts.

Équipement Korthia

Dans la 9.1, le nouveau hub de quêtes quotidiennes dans la gueule, Korthia, offrira aux joueurs une nouvelle voie d’équipement pour un rattrapage précoce. À partir du niveau d’objet 200, les joueurs pourront acheter des armements Korthian qui contiennent un élément aléatoire d’équipement Korth. Coûtant 1000 Stygia, cet équipement peut être acheté à une réputation amicale et peut être envoyé à vos alts. Cet équipement tombera également des rares et des événements à Korthia. Plus tard dans la série de quêtes Korthia, les joueurs pourront améliorer leur équipement jusqu’à un maximum de 233 niveaux d’objet.

Artisanat et Métiers

L’artisanat est un moyen fantastique d’atteindre un niveau d’objet respectable avant d’atteindre le niveau 60 alors que vous cherchez à vous déplacer dans les donjons et les raids. Avec 9.1, le Crafter’s Mark 3 passera au niveau des objets fabriqués jusqu’à 200, ce qui en fait un bon moyen d’équiper un nouveau personnage car cet équipement peut être trouvé avant que vous n’atteigniez 60. Ces objets ne dureront pas longtemps, mais peuvent se former. un bon cadre pour l’engrenage précoce de votre personnage.

Donjons et Mythique +

C’est votre seule source d’équipement cultivable qui peut être faite toute la journée. Avec les donjons normaux et héroïques, vous pourrez obtenir un butin de départ décent. Pour ceux d’entre vous qui sont des guérisseurs ou des tanks, vous aurez également des files d’attente quasi instantanées, donc la préparation sera rapide. Le dernier niveau de donjon avant Mythic + est les donjons Mythic, souvent simplement appelés M0. Ceux-ci sont une fois par semaine, mais vous offrent un premier aperçu de certains des équipements épiques du jeu.

Ces donjons sont également votre meilleure chance d’obtenir des gouttes légendaires pour commencer à fabriquer des équipements légendaires que vous avez manqués dans la 9.0. Ou si votre meilleur légendaire a changé et que vous ne l’avez jamais repris.

Mythic Plus (M+) est le dernier pilier de la rotation du donjon. Celles-ci sont beaucoup plus difficiles que les versions Mythic, évoluant plus haut avec la clé que vous utilisez. Ces donjons sont également chronométrés et vous obligeront à trouver un groupe à l’avance et à planifier en conséquence. Heureusement, avec la mise à l’échelle de l’ilvl du butin et la rejouabilité de M+, vous pourrez les spammer à votre guise. Pourvu que vous puissiez trouver des clés.

Le butin Mythic Plus commencera au lancement de la saison 2 (la semaine après 9.1 drops). Avec le niveau d’objet commençant à 213 pour un +2 et allant jusqu’à 236 pour un +15.

Mégadonjon de Tazavesh

Le format populaire Megadungeon reviendra dans la 9.1, avec Tazavesh. Le donjon mettra en vedette 8 boss sur le thème de Broker Trading City. Comme les mégadonjons précédents, il commencera en tant que Mythique uniquement, avec une version Mythique + à venir probablement dans le patch 9.1. Ce nouveau donjon est verrouillé uniquement sur Mythique 0, avec une option Mythique+ susceptible d’arriver dans la 9.2.

Le niveau d’objet du donjon est de 226 ; bien que chaque boss dispose d’un “mode difficile” avec une augmentation de 7 niveaux d’objet. Tazavesh sera lancé avec la saison 2, ce ne sera donc pas le moyen le plus optimal de s’équiper, cependant, comme il propose de nouveaux boss et du butin, ce pourrait être la façon la plus amusante de passer votre première semaine.

Mythique + Coffre hebdomadaire

Lorsque vous effectuez un nombre défini de Mythic +, de meurtres de boss de raid ou de matchs d’arène, vous débloquerez l’accès à votre coffre-fort hebdomadaire. Le niveau d’objet proposé et la façon dont vous déverrouillez chacun dépendent du niveau de contenu que vous faites, mais ci-dessous, nous donnerons un bref aperçu de ce que vous obtiendrez.

Raids – Tuer les boss de raid 3/6/9 vous offrira un choix de butin. Le niveau de l’objet dépendra de la difficulté du raid dans lequel vous avez tué les boss.

Mythique+ – Les clés 1/4/10 terminées déverrouilleront ces emplacements. Les échelles de niveau d’objet, avec +2 offrant 226 niveau d’objet, tandis que +15 offre 252 niveau d’objet

JcJ – Débloqué lorsque vous gagnez 1250/2500/6250 points de conquête au cours d’une semaine donnée.

Raids

Le dernier pilier de l’équipement via PVE vient des raids. Avec une mise à l’échelle du butin de LFR, Normal, Héroïque et enfin Mythique. LFR est séparé en quatre ailes et vous permet de vous inscrire pour jouer avec des joueurs aléatoires via le Raid Finder en jeu. Bien que LFR offre le niveau d’objet le plus bas, il ne nécessite pas l’engagement de temps que nécessite un raid aux niveaux supérieurs.

Avec Normal et supérieur, vous devrez entrer avec un groupe d’amis. À partir de 10 et jusqu’à 30 pour Normal et Héroïque. Avec Mythic, le mode le plus difficile est verrouillé à 20. Le niveau d’objet dans chacun des quatre modes de raid augmente comme indiqué ci-dessous :

LFR – 213 (220 2 derniers boss)

Normal – 226 (233 2 derniers boss)

Héroïque – 239 (246 2 derniers boss)

Mythique – 252 (259 2 derniers boss)

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus de conseils sur WoW et toutes les dernières nouvelles sur l’esport !