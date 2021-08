Comment s’est passé le temps d’Ancelotti loin du Real Madrid?

Le 1er juin 2021, le Real Madrid a remplacé un entraîneur triple vainqueur de la Ligue des champions par un autre triple champion. Zinedine Zidane venait de quitter le club selon ses conditions pour la deuxième fois. Le Real Madrid a exploré des options comme Mauricio Pochettino, Antonio Conte et Raul Gonzalez, mais a choisi de revenir à un ancien héros.

La nomination de Carlo Ancelotti a été une surprise, même si, sur le papier, c’était aussi simple que de remplacer un manager légendaire par un autre. Mais le temps d’Ancelotti loin du Real Madrid a laissé place au scepticisme. Je suis moi-même un fervent admirateur du vieil homme depuis aussi longtemps que je connais le football. Mais même moi, je ne pouvais pas échapper au scepticisme. Nous aurons de nombreuses occasions d’examiner le deuxième passage d’Ancelotti au Real Madrid sous peu. Ancelotti a dirigé des équipes de trois ligues différentes pendant son absence et il y avait beaucoup de choses intéressantes à observer pendant son absence.

Ancelotti n’a pas immédiatement réintégré la direction de haut niveau lorsqu’il a été limogé par Florentino Perez à l’été 2015. Il a pris une année sabbatique et est revenu en 2016-17. Le Bayern Munich a embauché Ancelotti après la fin du séjour de Pep Guardiola au club allemand. Sur le papier, c’était une évidence. Ancelotti avait le pedigree européen que le Bayern recherchait mais qu’il n’a pas pu atteindre sous Pep. Le record national d’Ancelotti était plutôt ordinaire, mais en 2016-17, le Bayern dominait toujours la Bundesliga comme jamais.

Le Bayern Munich n’a pas autorisé un afflux de nouveaux transferts lors de la première saison d’Ancelotti. Fraîchement couronné champion d’Europe (de 2016), Renato Sanches est arrivé de Benfica et Matt Hummels est arrivé de ses rivaux du Borussia Dortmund. Le Bayern a lâché beaucoup de jeunes joueurs cet été-là. Mario Gotze et Pierre-Emile Højbjerg font partie des noms notables à quitter.

Le Bayern d’Ancelotti a dominé la saison 2016-17. Il a utilisé sa formation 4-3-3 préférée qui lui a valu le succès au Real Madrid. Le Bayern a joué sur une ligne défensive haute avec un solide défenseur composé de Philip Lahm, Hummels, Jerome Boateng et David Alaba. Ils ont remporté la Bundesliga cette saison-là avec le moins de buts encaissés (22) parmi toutes les équipes des 5 meilleures ligues européennes. Le moteur du milieu de terrain du Bayern était propulsé par le vieux copain d’Ancelotti, Xabi Alonso. Avec la polyvalence de Vidal et le cerveau créatif de Thiago, il n’y avait pas beaucoup de meilleurs trios de milieu de terrain en Europe à cette époque.

En première ligne, il avait une machine à marquer, Robert Lewandowski – encore une fois un profil familier comme celui de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Lewandowski a été soutenu par les légendes du Bayern Munich – Thomas Muller, Arjen Robben et Frank Ribery. La première saison d’Ancelotti en Allemagne s’est terminée avec deux titres : la Bundesliga et la DFL Supercup. Ils ont échoué en demi-finale du DFB pokal et se sont écrasés contre nul autre que le Real Madrid de Zidane en quarts de finale de la Ligue des champions. Cristiano Ronaldo a marqué cinq buts sur les deux matches à Munich et à Madrid.

Les tactiques d’Ancelotti au Bayern, 2016-17. (image GIF)

Ancelotti a prêté James Rodriguez au Bayern Munich en provenance du Real Madrid au début de la nouvelle saison. Son chant du cygne à Munich allait bientôt s’effondrer. Une méthodologie d’entraînement apparemment inférieure à celle de l’ancien manager Pep Guardiola, plusieurs décisions de sélection infâmes et une défaite 3-0 contre le PSG lors de la phase de groupes de la saison 2017-18 ont mis fin à la carrière d’Ancelotti au Bayern Munich. De nombreux rapports ont fait état d’Arjen Robben critiquant publiquement le manager italien sur ses méthodes d’entraînement. Mais Robben a nié plus tard ces rapports. Cependant, le fils de Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti, a donné un aperçu des méthodes de son père dans une interview à La Gazetta.

Davide a déclaré : « C’est quelqu’un qui délègue beaucoup, ce qui signifie que lorsque vous travaillez pour lui, vous avez beaucoup de responsabilités. Pouvoir travailler avec lui est très instructif pour moi car il, même si je suis partial, est le meilleur du monde ».

Naples

Avant d’aborder le passage d’Ancelotti à Napoli, nous devons nous plonger un peu dans le temps de son prédécesseur au club afin de mieux comprendre pourquoi Ancelotti a été embauché par Napoli en premier lieu.

Carlo Ancelotti a été embauché en tant que manager de Naples pour 2018-19 après que le président Aurelio De Laurentis a limogé le favori des fans Maurizio Sarri, qui était responsable de la deuxième place pendant deux saisons consécutives. Le président de Naples était obsédé par le titre de Serie A et considérait Ancelotti comme l’homme idéal pour détrôner la Juventus.

La marque de football écrasante de Sarri était agréable aux yeux et a donné une certaine identité au football de Naples. L’accumulation de passes courtes à l’arrière pour inviter les adversaires à presser et le mouvement constant des joueurs pour créer un espace entre les lignes était la tactique que Sarri a presque religieusement suivie. L’attaque était la meilleure forme de défense pour Sarri. Ses méthodes de sélection d’équipe, cependant, n’avaient pas beaucoup de place pour la rotation. Ce style de jeu pressant et physiquement exigeant, combiné au refus de Sarri de tourner, a eu des conséquences néfastes sur l’équipe, ce qui a entraîné une baisse notable des performances au cours de la seconde moitié de la saison 2017-18.

Photo de Francesco Pecoraro/.

Ancelotti a été amené à proposer un style plus durable, à intégrer la rotation et à mener l’équipe au titre de Serie-A toujours aussi insaisissable sur lequel la Juventus avait une emprise de fer. Eh bien, au départ, Ancelotti semblait prometteur. Il a tourné plus que Sarri et a remplacé l’accumulation de passes courtes par des diagonales rapides. Ancelotti a hérité de la formation 4-3-3 de Sarri mais laissait de la place pour se transformer facilement en une formation 4-4-2. En plus des arrières latéraux, les milieux de terrain larges créaient souvent une forme de 2-4-4 en possession – pour étirer le terrain plus large. Cela permettrait à ses joueurs de jouer vite mais avec des passes plus longues au lieu du schéma de passes courtes et en mouvement constant de Sarri.

En 2018-19, parmi les équipes des 5 meilleures ligues européennes, Napoli d’Ancelotti a terminé cinquième en xG-différentiel, cinquième en tirs cadrés, premier en tirs/90, premier en actions de création de tir et sixième du nombre total de par balles. Mais Napoli a encore une fois devancé la Juventus – cette fois de 11 points.

Le limogeage d’Ancelotti à Naples était plutôt surprenant. Malgré des doutes planant, son équipe a atteint la phase à élimination directe de la Ligue des champions en s’imposant 4-0 sur Genk lors de la 6e journée de la phase de groupes de 2019-20. Ancelotti a été limogé par De Laurentis peu après le match.

Le retour d’Ancelotti en Premier League a peut-être surpris beaucoup, mais en réalité, ce n’était pas le cas. Farhad Moshiri a repris Everton en tant qu’investisseur majoritaire en 2016. Son objectif principal était de recruter un manager de classe mondiale pour faire d’Everton une véritable force en Premier League. Son plan initial a échoué de manière catastrophique lorsqu’il a dû limoger Ronald Koeman au milieu de la saison. Ancelotti venait d’être limogé par le Bayern Munich à cette époque et profitait d’un moment de détente en dehors de la chaleur du football. L’entourage d’Ancelotti a été approché par Everton et ils ont même été impressionnés par les plans esquissés par Moshiri. Cependant, Ancelotti lui-même semblait réticent à reprendre une équipe en milieu de saison. Ironiquement, c’est exactement ce qu’il ferait quelques années plus tard.

Ancelotti a rejoint Everton en janvier 2020 avec un contrat à long terme et un salaire net élevé de six millions de livres. Il a également reçu l’assurance de signatures de gros sous. Avec huit victoires en 19 matchs de Premier League, Everton d’Ancelotti a terminé la saison à la 12e place en 2019-20. L’été avant la saison 2020-21 était sur le point de devenir beaucoup plus intéressant pour Carlo et Everton. Ancelotti a amené les anciens joueurs James Rodriguez et Allan au club. Ils ont été rejoints par Abdoulaye Doucouré. Le trio de milieu de terrain d’Everton avait l’air formidable.

Photo de PETER POWELL/POOL/. via .

Ancelotti est de nouveau revenu à sa formation en 4-3-3. Aidé par les prouesses avant-gardistes de Lucas Digne, les menaces aériennes de Richarlison, Calvert-Lewin et Yerri Mina – Everton ont commencé à enchaîner une série de bons résultats au début de la saison de Premier League. À un moment donné, ils ont même mené la table. Mais la seconde partie de saison a été loin d’être idéale pour l’équipe de Carlo Ancelotti. Parfois, en proie à des problèmes de forme physique et en raison du manque de profondeur dans l’équipe, la saison d’Everton s’est effondrée. Leur dernière course de la saison était peut-être la victoire 2-0 contre Liverpool dans le derby du Merseyside, mais une 10e place a rendu leur saison ordinaire à la fin.

Everton a terminé la saison 15e du PL pour le nombre total de tirs. Leur progression de balle semblait également stagner alors qu’ils finissaient à l’extérieur / sur le bord de la moitié supérieure pour des passes progressives, des passes dans le dernier tiers et des passes dans la surface de réparation. Ils n’étaient pas non plus une équipe de pressing efficace. Le passage d’Ancelotti à Everton avait le même schéma que le Bayern et Napoli – il était prometteur au début sans montrer aucun signe de progrès significatif dans les phases ultérieures.

Ancelotti est triple vainqueur de la Ligue des champions, vainqueur du titre de champion dans plusieurs ligues des cinq premières ligues, une légende absolue du monde managérial et un personnage adoré du Real Madrid. Les circonstances de son retour n’ont pas été exactement idéales, mais j’ai trouvé de l’optimisme dans son travail à Naples. Ancelotti a été mis en doute dans le passé en raison de son manque de rotations et de son gameplay rigide. Mais il s’en est plutôt bien sorti lors de sa première année à Naples. Le Real Madrid a désespérément besoin d’un style de jeu durable qui puisse l’aider à retrouver son autorité sur le terrain. Ancelotti est-il l’homme qu’il faut pour le poste ? Peut-il retrouver son mojo ? Seul le temps nous le dira.