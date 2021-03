Depuis 2012, des rumeurs circulent au sujet d’Emma Watson prenant d’assaut le plateau de This Is The End en raison d’une scène dans laquelle Channing Tatum portait un string en cuir et jouait un gimp à Danny McBride. Seth Rogen a maintenant confirmé l’incident mais a assuré qu’il n’y avait pas de mauvaise volonté entre lui et la star de Harry Potter. Dans les mots de Rogen: