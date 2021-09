Comment seuls les meurtres dans le bâtiment ont atterri

Selena Gomez n’est pas le seul musicien de premier plan dans Only Murders in the Building.

Nous parlons bien sûr de Piquerle rôle de soutien hilarant de lui-même en tant que version légèrement plus acariâtre de lui-même dans le bâtiment Arconia, sujet aux meurtres. Ainsi, en discutant exclusivement avec le co-créateur de l’original Hulu John Hoffman, nous nous sommes assurés de demander comment exactement les producteurs ont décroché l’interprète de “Every Breath You Take”.

Selon Hoffman, le personnage a toujours été écrit pour être une célébrité largement reconnaissable, mais jamais dans ses rêves les plus fous, il n’a pensé qu’ils réserveraient une si grande star. « Fou, non ? » J’ai servi à E! Nouvelles. « Nous avons tous pensé : « Eh bien, bonne chance à nous. » Mais c’est né de l’idée [that] dans ce genre de bâtiments à New York, cela peut arriver. Vous verrez quelqu’un de célèbre parce que c’est sa maison quand il sera à New York. »

Sur la façon dont ils ont décidé de poursuivre le chanteur pour le rôle, Hoffman a expliqué que l’équipe recherchait quelqu’un qui était qualifié de diverses manières, ajoutant: “Quand il s’agit d’aimer, quelqu’un avec une expérience d’acteur, quelqu’un avec comme, vous savez, juste une personnalité magnétique, pour moi, il n’est pas vraiment nécessaire d’aller beaucoup plus loin pour atterrir sur Sting.”