Comment «Seuls les meurtres dans le bâtiment» ont décroché ses vedettes invitées stellaires ⋆ .

Parlez d’une propriété meurtrière ! Seuls les meurtres dans le bâtiment, Selena Gomez, Martin Short et Steve Martin (ci-dessus) évoluent en tant que trio de détectives amateurs qui unissent leurs forces pour enquêter sur un décès dans leur complexe d’appartements exclusif à New York. L’idée de cette série en 10 parties est venue de Martin lui-même, également producteur exécutif avec ses deux co-vedettes.

« Un vrai fan de crime n’est pas le bon mot », dit Martin, « mais je m’intéresse… à la résolution de crimes. »

En ouverture, les trois voisins – Charles (Martin), un ancien acteur de télévision qui a joué dans une émission policière ringarde, le metteur en scène Oliver (Short) et la secrète millénaire Mabel (Gomez) – se réunissent après qu’un exercice d’incendie dans leur immeuble révèle ce que semble être le suicide d’un autre résident. Alimentés par leur obsession mutuelle pour les podcasts sur les homicides et quelques indices laissant entrevoir quelque chose de fâcheux, ils ont entrepris de découvrir la vérité sur la disparition de l’homme. En plus de cela, ils enregistrent leur propre podcast sur l’affaire.

« Oui, c’est un peu [self-referential]”, admet le producteur exécutif John Hoffman, qui a co-créé la série avec Martin. Mais la combinaison d’avoir des légendes comiques jouant le rôle de véritables amateurs de crime faisant la publicité de leur propre enquête, ajoute-t-il, “semblait tellement riche en possibilités”.

Sans parler de toutes les apparitions possibles des amis célèbres des stars. Parmi ceux qui surgissent : Nathan Lane et Sting. « La raison principale [we landed the guest stars] sont les trois personnes de la série », a déclaré Hoffman à propos de Martin, Short et Gomez. « À la minute où nous avons dit ce que nous faisions, c’était beaucoup plus facile d’avoir [someone] dites : ‘Je serais intéressé.’ » Je suppose qu’on pourrait dire qu’ils mouraient d’envie de travailler avec eux.

Seuls les meurtres dans le bâtiment, Première de la série, Mardi 31 août, Hulu

Ceci est un extrait du numéro d’aperçu d’automne 2021 de TV Guide Magazine. Pour plus d’informations sur la nouvelle saison télévisée d’automne, découvrez le numéro en kiosque le jeudi 26 août.