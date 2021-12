Comment ‘Sex and the City’ a dit au revoir au personnage de Willie Garson dans ‘And Just Like That…’

L’acteur Willie Garson est décédé plus tôt cette année, et le renouveau de Sex and the City, And Just Like That…, vient de dire au revoir à son personnage d’une manière déchirante. Garson luttait contre un cancer du pancréas et est décédé en septembre après avoir apparemment souffert d’une courte maladie. La star est apparue dans de nombreuses émissions de télévision emblématiques, mais était souvent plus connue pour son rôle de Stanford Blatch dans Sex and the City, un rôle qu’il a repris dans le renouveau. [Please note: Spoilers Below for And Just Like That…]

Dans l’épisode 3 de la nouvelle série HBO Max, il est révélé que Stanford est parti pour Tokyo sans le dire à Carrie (Sarah Jessica Parker), sa meilleure amie depuis quelques décennies. Après la mort de son mari, M. Big, Stanford a expliqué dans une lettre qu’il ne pouvait plus faire face à Carrie et lui causer plus de tristesse. « Chère Carrie, Au moment où vous lirez ceci, je serai à Tokyo. Je ne pourrais pas vous le dire – pas sans pleurer. Et vous en avez assez de pleurer », a-t-il écrit. En plus de quitter le pays pour gérer une star en herbe de TikTok, Stanford a également demandé le divorce à son mari Anthony (Mario Cantone). « Je ne comprends pas – nous étions si heureux », a déclaré Anthony à Carrie.

Dans une précédente déclaration à PEOPLE, un porte-parole de HBO/HBO Max a fait l’éloge de Garson, affirmant qu’il était une « lumière brillante » pour tous ceux qu’il rencontrait. « Willie Garson était dans la vie, à l’écran, un ami dévoué et une lumière vive pour tout le monde dans son univers », poursuit le communiqué. « Il a créé l’un des personnages les plus appréciés du panthéon HBO et a été membre de notre famille pendant près de vingt-cinq ans. Nous sommes profondément attristés d’apprendre son décès et adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Parker s’est rendue sur Instagram, après la mort de Garson, pour commémorer sa défunte amie avec des photos et une déclaration sincère. « Ça a été insupportable », a-t-elle commencé. « Parfois, le silence est une déclaration. De la gravité. L’angoisse. L’ampleur de la perte d’une amitié de plus de 30 ans. Une véritable amitié qui a permis des secrets, de l’aventure, une famille professionnelle partagée, la vérité, des concerts, des voyages sur la route, des repas, appels téléphoniques tard dans la nuit, un dévouement mutuel à la parentalité et tous les chagrins et la joie qui accompagnent, les triomphes, les déceptions, la peur, la rage et les années passées sur les plateaux (en particulier l’appartement de Carrie) et à rire tard dans la nuit en tant que Stanford et Carrie et Willie et SJ. »

Parker a ajouté: « Willie. Tout de toi va me manquer. Et rejouer nos derniers moments ensemble. Je vais relire chaque texte de tes derniers jours et mettre à l’écrit nos derniers appels. Ton absence est un cratère que je remplirai avec la bénédiction de ces souvenirs et tous ceux qui sont encore dans des recoins encore à faire surface. »