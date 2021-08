Comment Shailene Woodley soutiendra Aaron Rodgers pendant la saison de la NFL

Shailene Woodley et Aaron Rodgers avoir un plan de match.

Le couple, qui a confirmé ses fiançailles en février, s’assure que leur amour survit à la distance alors qu’ils poursuivent chacun leur carrière séparée à 1 400 milles l’un de l’autre.

Pour commencer, Shailene, 29 ans, a passé beaucoup de temps de qualité avec le quart-arrière des Green Bay Packers, 37 ans, pendant l’intersaison de football.

Une source proche d’Aaron a déclaré à E! News en exclusivité que les stars “ont vraiment apprécié” leur temps libre en voyageant dans tout le pays pour voir leur famille et leurs amis.

“Ils ne sont jamais restés trop longtemps au même endroit”, partage l’initié de leurs voyages au Montana, à Palm Springs, au Mexique et à Hawaï (qu’ils ont transformé en un double rendez-vous avec Miles Teller et femme Keleigh sperry). Shailene et Aaron ont également passé du temps chez lui à Malibu et chez elle au Colorado pour se familiariser avec le territoire de l’autre.

Cependant, leurs escapades ont pris fin plus tôt cet été, lorsque Shailene a dû commencer le tournage à Albuquerque, NM.