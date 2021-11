Comment Shakira apparaît Lizbeth Rodríguez dansant la danse du ventre

Lizbeth Rodríguez a l’impression que Shakira danse « Suerte » | .

La célèbre youtubeuse et femme d’affaires mexicaine séduisante Lizbeth Rodríguez a de nouveau partagé une vidéo avec laquelle elle a surpris ses fans, étant donné qu’elle dansait une telle danse du ventre avec une chanson de Shakira comme arrière-plan.

Sans aucun doute à l’écoute danse du ventre Vous l’associerez immédiatement à Shakira, qui bien que cette danse orientale existe depuis plusieurs générations, grâce à Shakira elle s’est fait connaître internationalement, puisqu’elle est une chanteuse de renommée mondiale.

Le mouvement bien connu des hanches de l’interprète de « Ojos Así » et épouse du footballeur Gerard Piqué, est l’un des plus connus, à une époque où il sortait son album Servicio de Lavandería en 2001 dans sa version anglaise et un un an plus tard dans la version espagnole.

Dans plusieurs des vidéos officielles de cet album, nous avons eu l’occasion de voir son mouvement de hanche bien connu et quelques pas de danse du ventre bien connus, qui sont d’ailleurs devenus l’une des danses les plus populaires d’Amérique latine.

Lizbeth Rodríguez a l’impression que Shakira danse « Suerte » | Instagram lizbethrodriguezoficial

Vous vous en souviendrez sûrement aussi l’année dernière à la mi-temps du Super Bowl, lorsque Shakira a partagé la scène à côté de Jennifer Lopez, encore une fois, nous l’avons vue danser avec ce mouvement insensé.

Il ya deux heures Lizbeth Rodriguez Il a partagé cette vidéo où il a été vu en train de faire quelques pas de base de danse du ventre.

Lizbeth Rodríguez porte des vêtements séduisants qui attirent l’attention, en haut elle porte un haut noir avec de larges bretelles et en dessous elle porte une ceinture avec des pièces également connue sous le nom de sarong avec des pièces tissées pour faire le son caractéristique.

Un autre jour sans être Shakira, une autre déception », a déclaré Lizbeth Rodríguez.

Pour pouvoir exhiber cette danse qui a l’air si simple, il faut faire beaucoup de pratique, comme dans toute autre, sinon il semblerait qu’on n’ait que quelques crampes au ventre, même si la youtubeuse n’est pas une experte elle le fait assez bien.

Grâce à la danse orientale, la taille peut être affinée, grâce à l’effort fait avec l’abdomen et les mouvements, ce que beaucoup d’entre nous seraient intéressés à pratiquer afin d’améliorer la taille.

Plusieurs des fans qui lui ont écrit dans sa boîte de commentaires, il y en a 239 au total, ils l’encouragent à continuer à pratiquer ce style de danse, d’autres n’arrêtent pas de lui dire qu’elle est belle, ce qui est vrai, elle est très jolie et comme toujours coquette.