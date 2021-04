Comment Sharon Osbourne se sent-elle prétendument sortie de la discussion

Avant sa sortie de The Talk, Sharon Osbourne était la dernière co-animatrice restante de la saison inaugurale de l’émission. Malgré quelques poussées occasionnelles, Osbourne et ses co-animateurs semblaient avoir une chimie qui s’étendait hors du plateau. Il y avait de nombreuses fois où les femmes parlaient de leurs sorties après le travail et de leur amitié hors écran. Souvent, les histoires étaient centrées sur les moments idiots ou les malentendus d’Osbourne. Mais finalement, Osbourne semblait être la mère poule du groupe. Avec cela, le désaccord tendu entre Osbourne et la co-animatrice Sheryl Underwood a probablement surpris les téléspectateurs.