Comment Shawn Mendes et Camila Cabello résolvent leurs arguments

Pour Shawn Mendes, quand il s’agit de discuter de problèmes avec sa petite amie Camila Cabello, rien ne le retient.

Lors de son apparition dans le dernier épisode de The Morning Mash Up de SiriusXM, le chanteur de “Treat You Better” a révélé que bien que les deux aient quelques petits désaccords ici et là, leur capacité à communiquer et leur engagement envers l’honnêteté maintiennent leur relation sur la bonne voie.

“Nous nous battons définitivement et nous entrons comme les pires petits arguments”, a-t-il partagé. “Mais, comme, je pense que nous sommes vraiment assez bons pour comprendre quand il s’agit juste de parler d’ego. Et nous aimons, généralement nous appelons les uns les autres. Nous avons une relation vraiment honnête et ouverte – mais, ouais, non, nous combattre définitivement. “

Shawn, 23 ans, a ajouté que sortir ensemble depuis aussi longtemps, depuis juillet 2019, peut être un facteur. “Je pense que plus la relation dure longtemps, plus il semble facile de se battre”, a-t-il déclaré. “Alors, oui, ce n’est certainement pas tout le temps de se tenir la main, mais nous sommes vraiment bien ensemble. Ça ne devient jamais mauvais. C’est toujours comme une petite bagarre.”