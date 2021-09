Comment Shenmue m’a aidé à faire face à un traumatisme infantile

Les jeux ont la capacité de laisser une impression durable sur votre vie – ils peuvent vous ramener à un moment précis qui a été un tournant pour vous. Pour moi, ce jeu est Shenmue, et à ce moment-là, ma mère et moi étions soudainement sans abri et avons fait fourrer toutes nos affaires dans des caddies volés.

Il y a environ 20 ans, je me tenais au coin d’une rue à côté des caddies remplis à ras bord de sacs poubelles de mes affaires. Tout ce que j’avais à mon nom, y compris mes biens les plus précieux comme ma N64 ou divers jouets Pokémon, était entassé parmi mes vêtements et mon travail scolaire.

J’ai grandi avec un parent seul, mais jusque-là, nous vivions avec son partenaire depuis de nombreuses années. Presque tous les premiers souvenirs que j’ai impliquent qu’il soit dans les parages sous une forme ou une autre, mais tout à coup, il a décidé de rompre avec ma mère, et cela signifiait que nous devions y aller, mais le fait est que nous n’avions nulle part où aller .

C’est seulement maintenant, en tant qu’adulte de 30 ans, à peu près du même âge que ma mère à l’époque, que j’ai appris que non seulement son partenaire avait rompu avec elle, la rendant essentiellement sans abri avec un enfant de 10 ans. enfant, mais elle a perdu son emploi et a tenté de se suicider. Étant un enfant, vous ne comprenez pas la portée réelle de ce qui se passe, je savais juste qu’un jour j’étais assis joyeusement dans ma chambre en train de jouer à Ocarina of Time, et le lendemain, je poussais un caddie volé avec ce même jeu poussé dans un sac poubelle.

Un tourbillon bleu

Bien qu’un ami de ma mère nous ait finalement permis de rester avec eux, la situation m’a fait me sentir bouleversée et bouleversée. D’autant plus les nombreuses heures que j’ai passées plus tard à pousser chariot après chariot plein de souvenirs vers le nouvel endroit tout en recevant des regards étranges de la part des habitants d’Édimbourg.

Ce fut la première expérience traumatisante de ma vie dont je me souvienne ; que tout change soudainement et voir sa mère désemparée n’était pas facile. C’est aussi à cette époque que j’ai commencé à me sentir déprimé pour la première fois, aboutissant à une faible estime de moi-même et au sentiment constant que j’étais un fardeau.

J’avais emporté avec moi un vieux téléviseur à tube cathodique et je l’avais posé sur le sol du débarras dans lequel nous étions maintenant, afin que je puisse avoir une forme de divertissement. Encore à ce jour, je ne sais pas si l’ami de ma mère savait que j’avais besoin de remonter le moral, ou supposait que j’avais joué à mes jeux N64 à mort, mais je me souviens être rentré de l’école un jour pour trouver son SEGA Dreamcast connecté à ma télévision , et assis à côté se trouvait une pile de tous les jeux qu’il possédait pour le système, l’un d’eux était Shenmue.

C’était la première fois que je jouais, ou même que j’entendais parler de Shenmue, et c’était le moment de mon enfance où mon traumatisme est passé de global à gérable.

Un monde Shenmue tentaculaire

Shenmue, sorti à l’origine en 1999, est un jeu se déroulant dans le Japon des années 80, où vous incarnez Ryo Hazuki, un artiste martial qui a récemment assisté à la mort de son père. Vous partez dans les rues de Dobuita (basé sur le lieu réel de Yokosuka, au Japon), demandant à la fois à des amis et à des étrangers s’ils savent quelque chose, essayant de venger la perte de votre père.

C’était l’un des premiers jeux en monde ouvert dont je me souviens où j’avais l’impression qu’il y avait tant à faire; vous pouvez entrer dans des magasins, parler à à peu près tout le monde, acheter des boissons dans des distributeurs automatiques, collecter des jouets Sonic dans des machines gachapon et même passer du temps dans une salle d’arcade où vous pouvez jouer aux versions complètes de SEGA’s Hang On et Space Harrier, ça s’est vraiment senti comme si vous vous promeniez dans les rues du Japon à votre rythme.

Alors que tout se passait dans ma vraie vie, pouvoir faire partie de la vie de Ryo et passer des heures à la salle d’arcade, ou simplement admirer et admirer le paysage, me semblait presque thérapeutique. Bien que je ne recommanderais jamais de jouer à des jeux au lieu de chercher une aide réelle pour vos problèmes, avoir Shenmue là quand j’en avais besoin est quelque chose que je n’oublierai jamais.

De Dreamcast au PC

Pour une raison ou une autre, nous avons dû déménager dans une autre maison d’amis, mais avant de partir, l’ami de ma mère m’a confié sa Dreamcast et tous les jeux à garder pour toujours, et à ce jour, c’est la même Dreamcast que j’ai assise parmi mon jeu collection, et cette copie de Shenmue est toujours l’objet le plus précieux que je possède.

Ma mère et moi avons finalement trouvé notre propre logement, et bien que les choses n’aient pas été faciles, elles se sont améliorées. À ce jour, nous regardons tous les deux en arrière et pouvons en rire – ma mère appelle maintenant Shenmue le jeu de la “voiture noire” car c’est ce dont elle se souvient avoir entendu Ryo dire constamment quand nous vivions dans cette pièce. il y a ces années.

Avec les trois jeux Shenmue désormais disponibles sur PC, il est encore plus facile de découvrir le monde une fois de plus, par rapport à une époque où je ne pouvais l’atteindre qu’en allumant la Dreamcast.

Bien que je ne puisse jamais oublier ce traumatisme de mon enfance, je peux choisir de me souvenir du bonheur que j’ai ressenti en découvrant Shenmue juste au moment où j’en avais besoin.

