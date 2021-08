Comment signer des documents sans avoir à les imprimer depuis votre mobile | La technologie

Il y a quelque temps, lorsque vous deviez signer un document, le seul moyen était de l’imprimer, d’y apposer notre signature puis de le scanner pour pouvoir l’envoyer par email. Eh bien, avec les énormes progrès que connaissent les applications mobiles, il est désormais possible d’apposer notre signature sur n’importe quel document depuis notre smartphone.

Les avancées technologiques se concentrent sur tous les domaines de la vie, même un aussi insoupçonné que celui de la signature d’un document. La facilité avec laquelle nous pouvons maintenant gérer ce type de situations est énorme.

Il n’est plus nécessaire d’effectuer beaucoup de tâches, en plus de dépenser du papier pour arriver à signer tout type de document que nous recevons.

De plus, selon Loi 59/2003 publié au Journal officiel de l’État, il est tout à fait légal d’utiliser la signature électronique pour donner validité d’authentification à tout document. Ainsi, les applications suivantes peuvent être nos grands alliés.

Demandes de signature :

DocuSign

DocuSign est peut-être le plus connu de toutes les applications dédiées à l’exercice de la signature électronique de documents. L’interface est simple d’utilisation et assez intuitif il nous sera donc très facile de le gérer.

Avec cette application, nous pouvons crypter des documents et que personne ne signe à moins de connaître le code PIN que nous avons donné, en plus de permettre à des tiers de signer pour nous en nous envoyant les informations par courrier électronique.

Il est compatible avec les fichiers PDF, les images de type JPEG ou PNG et il l’est également avec les services de type cloud, en complément de l’ensemble de la suite bureautique Microsoft (Word, Excel…).

Remplissage et signature Adobe

Nous sommes confrontés à un application mobile gratuite qui est compatible avec Android et iOS, valable pour signer des documents sans aucun type de limite.

Il a une interface intuitive et cela nous permettra de créer notre signature en l’écrivant avec votre doigt sur l’écran. Avec ce que nous avons écrit sera avec lequel le reste des documents sera signé, à moins que nous ne voulions en choisir un autre, car vous pouvez en économiser quelques-uns.

L’application peut s’ouvrir Format PDF, Photographies ou même prendre des photos avec l’appareil photo. Comme vous pouvez le voir, c’est une application très complète.

Identifiant privé

C’est une application avec un plus dans le sens de la confidentialité et de la sécurité par rapport à beaucoup d’autres. Utilise un système de cryptographie haute sécurité, avec lequel il n’enregistre pas la signature lui-même, mais nous donne une sorte de certificat à chaque utilisateur, en utilisant le authentification en deux étapes.

Mais en laissant de côté ce système de cryptage, c’est un très bon outil de signature, puisqu’il se fait dans un assez simple et rapide. PrivyIP n’est pas aussi intuitif que les précédents, mais il n’est pas mal conçu, nous donnant les pouvoirs de base pour ce dont nous avons besoin.

SigEasy

C’est une autre des meilleures options dont nous disposons actuellement, car c’est un moyen documents faciles à signer et même les envoyer pour que d’autres signent.

SigEasy est capable de travailler avec des appareils iPhone, iPad, Mac et Android. Malheureusement, elle est payante, mais vos premières signatures nous laissent libres.

Il peut fonctionner avec documents et images Word, Excel ou PDF, JPG, PNG, TiF et bien d’autres. Vous pouvez stocker des documents signés sur des services cloud tels que Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, etc.

Il a une application pour les systèmes d’exploitation Android et iOS.

PointilléSigne

Avec DottedSign, nous pouvons signer avec appuyez une fois à l’écran, puisqu’on peut stocker un bon nombre de signatures et les choisir très facilement.

Il a un système de recherche très efficace, nous pourrons améliorer le cabinet avec les outils qu’ils mettent à notre disposition et cela nous permet même de le gérer pour qu’il y ait plusieurs utilisateurs qu’ils peuvent signer certains documents que nous disons.

Les documents peuvent être importés de notre smartphone ou depuis un service cloud, donc ici cela nous permet aussi de bonnes options.

Signature simple et légale

La signature simple et légale est une application avec laquelle nous pourrons signer des documents de la même manière que sur papier, comme les exemples précédents.

L’une des bonnes choses est que nous n’avons pas de publicité malgré le fait que nous complètement libre. Il fonctionne très correctement, en utilisant des données biométriques pour garantir une sécurité maximale dans le processus.

Un autre avantage de la signature simple et légale est que vous n’avez pas besoin d’être connecté à Internet pour le faire fonctionner et n’a aucune limitation lors de la signature.

Application de signature JetSign

L’application JetSign Signature est présente sur Android et iOS. C’est une autre application pour signer les documents que nous voulons.

La l’interface est extrêmement soignée, c’est assez beau, mais en même temps c’est plus intuitif qu’il n’y paraît au premier abord. Vous pouvez ajouter notre signature et des paramètres tels que la date ou d’autres données qui sont préconfigurées et qui peuvent nous intéresser.

Un ou plusieurs documents peuvent être ajoutés à la fois, y compris Word (doc/docx), Pages, PDF, HTML, RTF, WordPerfect, images et autres 15 formats de fichiers. Nous pouvons également protéger les documents dans le cloud avec le Cryptage AES-256.

Avec toutes ces applications, nous pourrons signer tous les documents nécessaires, rapidement, facilement, en toute sécurité et légalement. Il ne sera plus nécessaire de les imprimer et nous pouvons le faire à tout moment et en tout lieu.

Nous n’avons besoin que de notre mobile et d’une de ces applications. C’est à vous de décider lequel d’entre eux est celui que vous aimez le plus.