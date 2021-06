Comment s’impliquer dans Run for the Oceans et lutter contre la pollution plastique

Mouvement mondial : participez à Run for the Oceans aux Émirats arabes unis

Chaque jour, la pollution plastique marine menace la durabilité de notre planète et si nous continuons à déverser du plastique dans l’océan au rythme où nous le faisons, d’ici 2050, il y aura plus de plastique dans nos eaux que de poissons.

adidas et Parley ont pour mission de réduire la quantité de plastique dans nos mers, en s’engageant à retirer les bouteilles et les débris des océans en incitant les gens à participer à un mouvement mondial.

Lecture vidéo non prise en charge

La communauté des EAU adidas Runners fait sa part pour lutter contre la pollution plastique en prenant part à l’initiative, avec le soutien du capitaine adidas Runners GCC Lee Ryan, qui prend l’initiative d’encourager les gens à s’impliquer pour la cause.

Nous avons une devise avec adidas Runners : “Nous commençons ensemble, nous finissons ensemble”, a déclaré Ryan. “En tant que capitaine, c’est pour moi d’inspirer et de motiver la communauté pour leur montrer qu’ils en valent la peine, que le voyage compte, pour partager le succès et donner l’exemple à chaque pas que je fais à chaque pas que je fais.”

À l’échelle mondiale, de grandes stars du sport et des célébrités ont soutenu le mouvement comme David Beckham et en 2019, 2,2 millions de coureurs à travers le monde ont participé à Run For The Oceans. L’initiative vise à nettoyer 500 000 livres. de débris de plastique de l’océan.

Toute personne, quel que soit son âge ou ses capacités, peut participer à la Course pour les océans 2021. Il s’agit de parcourir ces kilomètres pour réduire le plastique océanique du 28 mai au 8 juin ; chaque kilomètre parcouru sera reversé au challenge.

Pour vous impliquer, téléchargez l’application adidas Running, accédez à l’onglet Communautés et rejoignez le défi. adidas promet de réduire la quantité de bouteilles en plastique dans l’océan en nettoyant 10 bouteilles en plastique (ou le poids équivalent) pour chaque kilomètre parcouru.