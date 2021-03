Si vous êtes un grand fan de Pixar, des princesses ou si vous vivez avec un accro de Disney, Disney Plus (Disney +) est le service de streaming qu’il vous faut. Si vous n’avez pas encore eu la chance de vous inscrire, qu’il est temps de renouveler ou que vous cherchez à offrir à quelqu’un le cadeau magique du streaming Disney, il existe un moyen simple de le faire, surtout si vous habitez près d’une course Disney. établissement. Vous pouvez acheter des cartes d’abonnement de 12 mois! Si vous en avez un ou que vous souhaitez en obtenir un, nous pouvons vous aider à l’utiliser afin que vous puissiez commencer à diffuser dès que possible. Voici comment vous inscrire à Disney Plus avec une carte d’abonnement.

Avant d’acheter ou d’échanger

Avant d’essayer d’utiliser votre carte d’abonnement, voici quelques points à prendre en compte. Vous ne pouvez pas utiliser un code d’abonnement si vous possédez déjà un compte. La seule façon de réussir à utiliser une carte d’abonnement est d’être un nouvel abonné. Si vous avez déjà acheté une carte, vous pouvez la donner à quelqu’un qui ne dispose pas du service. Sinon, vous devez attendre la fin de votre abonnement actuel pour pouvoir annuler et vous inscrire avec une nouvelle adresse e-mail.

Comment s’inscrire à Disney Plus avec une carte d’abonnement