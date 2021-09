Nous sommes là pour vous montrer comment vous inscrire à Fitbit Premium afin que vous puissiez mieux comprendre toutes les données et mesures de santé collectées par vos appareils Fitbit. Vous pouvez vous inscrire sur une base mensuelle ou annuelle, et vous pouvez même l’essayer gratuitement pendant une période limitée (ou prolongée). Hâte de commencer ? Super! Sautons dedans.

Produits utilisés dans ce guide

Un programme de remise en forme haut de gamme : Fitbit Premium (80 $/an chez Fitbit) Montre connectée de remise en forme polyvalente : Fitbit Charge 5 (à partir de 292 $ sur Amazon)

Qu’est-ce que Fitbit Premium ?

Fitbit Premium offre plusieurs informations et services supplémentaires qui s’appuient sur la grande quantité de données personnelles collectées par votre tracker Fitbit. Une grande partie de ces données vous appartient et vous pouvez y accéder comme bon vous semble sans frais supplémentaires, mais l’analyse supplémentaire et les séances d’entraînement guidées, les méditations et les plans de santé sont une fonctionnalité payante. Si vous êtes intéressé par une ventilation plus détaillée du programme et de ses fonctionnalités, consultez notre revue précédente.

Maintenant que vous savez ce qui est inclus dans un abonnement Fitbit Premium, voici comment vous inscrire.

Comment s’inscrire à Fitbit Premium sur le Web

Dans le navigateur de votre choix, accédez à Site Web de Fitbit.

Passez votre curseur sur le Onglet Produits vers le haut à gauche de l’écran, passez la souris et cliquez sur Prestations de service.

Source : Android Central

Faites défiler la page pour lire les offres du programme, puis cliquez sur le Abonnement Fitbit Premium ou Abonnement Fitbit Premium + Coaching de santé.

Source : Android Central Vous pouvez alors décider si vous préférez être facturé sur un mensuel ou un annuel base.

Vous serez également amené à Identifiez-vous ou inscrivez-vous pour un compte.

Source : Android Central

Clique sur le Bouton de paiement pour confirmer votre achat.

Source : Android Central

Ça y est, vous avez terminé ! Vous devriez maintenant pouvoir accéder à Fitbit Premium via votre application mobile en quelques minutes. Si vous ne voyez pas le changement reflété, forcez la fermeture de l’application mobile et redémarrez, ou déconnectez-vous et reconnectez-vous.

À l’étape 3 ci-dessus, vous remarquerez peut-être une deuxième option pour l’abonnement Fitbit Premium + Health Coaching. Cela vous donne tous les avantages de Fitbit Premium, ainsi que l’accès à un coach personnel. Cela coûte beaucoup plus cher que l’abonnement Premium régulier (45 $/mois), mais beaucoup trouveront ces tarifs compétitifs avec un entraîneur personnel et en valent la peine en ces temps de pandémie.

Comment s’inscrire à Fitbit Premium dans l’application

Ouvrez le Application Fitbit sur votre smartphone. Il y a deux façons pour accéder à l’inscription et aux fonctionnalités Premium. Vous pouvez appuyer sur le Onglet Premium avec la flèche en pointillé en bas de l’écran, mais si cela ne s’affiche pas dans votre application, vous pouvez simplement appuyer sur votre icône de profil dans le coin supérieur gauche, et là vous devriez voir un onglet pour Fitbit Premium. Appuyez sur Prime.

Vous trouverez ici une explication du service, ainsi que la possibilité de participer à un période d’essai gratuite, après quoi tu peux choisir d’être facturé mensuellement ou annuellement. Alternativement, vous pouvez ignorer complètement l’essai gratuit et passer directement au paiement.

Source : Android Central

Une fois que vous avez fait votre sélection, vous devriez avoir un accès immédiat aux services, plans et informations de Fitbit Premium.

Essais premium avec les meilleurs appareils

Fitbit propose des périodes d’essai avec toutes ses montres intelligentes et trackers de fitness les plus récents et les plus populaires, vous pouvez donc essayer le service pendant trois mois à une année complète avant de décider si vous souhaitez le conserver. À l’heure actuelle, Fitbit propose un essai de 90 jours à tout nouvel abonné qui passe à Premium pour essayer.

Avec de nombreux contenus supplémentaires disponibles et à venir, y compris les méditations de pleine conscience de Deepak Chopra et le contenu de bien-être à venir de l’acteur et chanteur Will Smith, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour s’inscrire !

Nos meilleurs choix d’équipement

Maintenant que vous savez comment vous inscrire à Fitbit Premium, si vous trouvez que le service vous intéresse et que vous avez besoin d’une nouvelle montre intelligente ou d’un nouveau tracker de fitness, nous vous recommandons de vous procurer le Fitbit Sense polyvalent avec votre abonnement. Ou, pour quelque chose de plus élégant, plus petit et plus abordable, le Fitbit Luxe est l’option la plus élégante de Fitbit à ce jour. Pour un look plus sportif, il y a aussi le nouveau Fitbit Charge 5.

Passer à l’action

Fitbit Premium

Tirez le meilleur parti de votre Fitbit

Fitbit Premium est un excellent moyen de rendre les données de fitness générées par votre tracker et de les rendre exploitables. Disponible sur Android et iOS, vous pouvez payer mensuellement ou annuellement pour le service.

Smartwatch premium pour correspondre

Fitbit Sense – Montre connectée avancée

Montre fitness avec encore plus d’intelligence

Le Sense est une montre connectée complète avec tout ce que vous voudriez dans un appareil de fitness portable et plus encore. Il dispose d’un écran magnifique, d’un capteur SpO2, d’un capteur ECG et d’un GPS embarqué.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.