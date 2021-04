Comment s’inscrire à Sling

Il n’a jamais été aussi facile de regarder la télévision en direct qu’avec Sling. Avec plus de 30 des meilleures chaînes du câble dans ses forfaits de base, vous ne devez jamais manquer un moment car ce service de diffusion en direct de la télévision vous donne la possibilité de regarder où que vous alliez et comprend même 50 heures de stockage DVR gratuit. Avec l’application Sling, vous pouvez regarder sur certains appareils de diffusion en continu, sur des consoles de jeux vidéo, sur certains téléviseurs intelligents, ainsi que sur votre smartphone ou tablette. À partir de seulement 35 $ par mois, il est difficile de trouver un moyen plus abordable et plus fiable de diffuser la télévision en direct.

Pour aussi peu que 35 $ par mois, vous pourrez diffuser des chaînes de télévision en direct sur les appareils Android et iOS, votre ordinateur ou votre téléviseur intelligent, certaines consoles de jeux Xbox, et plus encore.

L’inscription à un abonnement Sling est également très simple. Sling permet aux nouveaux membres de créer un compte non seulement sur le Web, mais également en utilisant l’application Sling sur certains appareils, et il n’y a pas de contrat annuel ni de frais cachés à craindre. Parmi les appareils que vous pouvez utiliser pour démarrer un nouvel abonnement Sling figurent le matériel de streaming Amazon Fire TV et Roku, les téléviseurs intelligents LG, Xbox One et Windows 10, et les appareils Android, y compris Android TV.

Ceux qui possèdent une Apple TV ou un appareil iOS ne pourront pas créer un nouveau compte Sling sur ces appareils. Cependant, vous pouvez toujours utiliser l’application Sling sur ces appareils après avoir créé un compte à l’aide de votre ordinateur ou de l’un des appareils pris en charge mentionnés ci-dessus.

Bien que nous discuterons de toutes les différentes façons de vous inscrire à Sling ci-dessous, vous devez également savoir qu’une méthode vaut des miles mieux que les autres – si vous voulez économiser de l’argent et obtenir la meilleure offre sur Sling TV, c’est . L’inscription à Sling à l’aide de votre navigateur Web est en fin de compte le meilleur moyen de participer grâce à la page Deals at Sling. Il y a toujours quelques offres ici qui pourraient vous rapporter une réduction ou même un appareil de streaming gratuit lorsque vous vous inscrivez à Sling. Vous ne verrez généralement pas beaucoup de ces offres lorsque vous vous inscrivez à l’aide de l’application Sling.

Inscrivez-vous à Sling à l’aide de votre navigateur Web

Rejoindre Sling à l’aide de votre navigateur Web est la méthode recommandée pour vous inscrire, car vous aurez une vue claire de toutes les promotions disponibles en tant que nouveau membre. De plus, si vous vous inscrivez via la page Deals at Sling, vous pouvez obtenir un appareil de streaming gratuit ou même une antenne HD gratuite.

Visitez Sling.com ou Sling.com/deals Sélectionnez «Regarder maintenant» ou «Bénéficiez de cette offre» à côté de la promotion de votre choix. Indiquez votre adresse e-mail et créez un mot de passe. invite à l’écran pour terminer l’inscription

Après avoir suivi ces quelques étapes, vous pourrez vous connecter à Sling et commencer à regarder à l’aide de votre navigateur Web ainsi que de tout appareil prenant en charge l’application Sling. À partir de maintenant, les utilisateurs d’iOS / Apple TV doivent s’inscrire à Sling en utilisant cette méthode.

Payez à l’avance pour deux mois de Sling aujourd’hui et vous recevrez un AirTV Mini gratuit à l’achat! Cet appareil de diffusion en continu vous permet de regarder Sling sur à peu près n’importe quel téléviseur lorsque vous le branchez via HDMI, et il peut même combiner des chaînes locales dans le guide des chaînes afin que vous puissiez vérifier ce qui se passe dans votre région.

Inscrivez-vous à Sling avec un appareil Android, Xbox, Windows 10 ou LG TV

Pour certains appareils, le processus d’inscription à un abonnement Sling TV est exactement le même. Si vous souhaitez vous abonner à Sling sur un appareil Android ou Android TV, une console Xbox ou un appareil Windows 10, ou un téléviseur LG, voici les étapes à suivre:

Téléchargez et ouvrez l’application Sling sur votre appareil préféré Sélectionnez le bouton “ S’inscrire ” sur la page d’accueil de l’application Choisissez un plan de base et appuyez sur “ Continuer ” Ajoutez les extras qui vous intéressent pour plus de chaînes à regarder Entrez votre adresse e-mail et créez un mot de passe Fournissez vos informations de facturation Vérifiez votre abonnement, puis cliquez sur «Terminer et soumettre»

Une fois que vous avez démarré votre compte Sling sur l’un de ces appareils, vous pourrez vous connecter en tant que membre Sling sur n’importe quel appareil de votre choix prenant en charge l’application Sling ou diffuser Sling à l’aide de votre navigateur Web.

Inscrivez-vous à Sling avec un appareil Amazon Fire TV

Le démarrage d’un nouveau compte chez Sling à l’aide d’un appareil Amazon Fire TV ne prend que quelques minutes. Que vous utilisiez une clé Amazon Fire TV ou un téléviseur intelligent Amazon Fire TV Edition, voici ce que vous devez faire:

Téléchargez et ouvrez l’application Sling Sélectionnez le bouton «S’inscrire» sur la page d’accueil Choisissez «Sling Orange», «Sling Blue» ou les deux (ou sélectionnez Afficher plus de langues pour plus d’options), puis sélectionnez «Ajouter» et «Continuer» Personnalisez votre abonnement en ajoutant les extras qui vous intéressent Entrez votre adresse e-mail et créez un mot de passe Vérifiez le total de votre abonnement, puis cliquez sur “ Terminer et soumettre ” Fournissez votre code postal pour déverrouiller les chaînes locales et régionales, le cas échéant, Cliquez sur “ Activer ” pour créer votre connexion au contrôle parental si nécessaire Cliquez sur “ S’abonner ” pour activer votre abonnement Sling TV Entrez votre mot de passe Amazon pour confirmer l’abonnement

Après avoir cliqué sur Fermer après la dernière étape, vous pourrez commencer à diffuser Sling sur n’importe quel appareil prenant en charge l’application Sling lorsque vous vous connectez à l’aide de l’adresse e-mail et du mot de passe que vous avez saisis à l’étape 5.

Inscrivez-vous à Sling avec un appareil Roku

L’inscription à l’aide de votre appareil Roku est potentiellement le moyen le plus rapide de devenir un abonné Sling TV. Lorsque vous vous inscrivez à Sling à l’aide de votre appareil Roku, votre abonnement est créé à l’aide de certaines des informations de votre compte Roku enregistré. De plus, votre abonnement est facturé sur votre compte Roku afin que vous n’ayez pas à entrer un autre mode de paiement lors de votre inscription. Les étapes ci-dessous peuvent vous aider, que vous disposiez d’un appareil de diffusion en continu Roku ou d’un téléviseur intelligent Roku.

Téléchargez et ouvrez l’application Sling sur votre appareil Roku Confirmez que l’adresse e-mail, le code postal et le nom enregistrés avec votre compte Roku sont corrects Créez un mot de passe unique pour votre compte Roku Choisissez votre plan de base et sélectionnez les extras qui vous intéressent, puis cliquez sur “ Ajouter ” Appuyez sur “ Terminer et soumettre ” pour terminer l’inscription

Pour quiconque choisit cette option, la chose la plus importante à retenir est que votre abonnement Sling est facturé via votre compte Roku. Si, à l’avenir, vous décidez d’annuler votre abonnement Sling, vous devrez l’annuler en visitant la section Gérer vos abonnements sur my.roku.com ou dans le menu Options de l’application Sling sur votre appareil Roku (situé en survolant le et en cliquant sur le bouton Étoile de votre télécommande Roku).

