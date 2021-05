Comment s’inscrire à une version bêta d’une application sur le Google Play Store

Les tests bêta sont un processus bénéfique pour les joueurs et les développeurs. Les bêta-testeurs se sentent comme les élus spéciaux qui obtiennent le scoop sur un nouveau jeu avant le reste du public, tandis que les développeurs reçoivent une aide gratuite pour tester leurs jeux inédits et gagner de précieux commentaires et rapports de bogues. La plupart des meilleures applications Android et des meilleurs jeux Android utilisent des programmes bêta pour tester de nouvelles fonctionnalités, tandis que les jeux qui n’ont pas encore été publiés utilisent des versions bêta d’accès anticipé pour aider à corriger les bogues et les défauts de conception avant le lancement. Nous détaillerons les différents types de programmes bêta de Google Play pour les applications et les jeux, ainsi que la façon de s’inscrire à des jeux qui ne sont pas encore disponibles au téléchargement.

La différence entre une bêta fermée, une bêta ouverte et un accès anticipé

Les bêtas fermés sont généralement accessibles uniquement sur invitation et ne sont généralement disponibles qu’au public via une forme de contact direct avec le studio de développement ou l’équipe de relations publiques. Les opportunités de s’inscrire pour devenir bêta-testeur sont communément annoncées via Twitter ou d’autres canaux de communication comme Facebook ou Discord. Ceux-ci sont conçus pour être des avantages pour les fans de longue date du studio ou de la franchise de jeux. Les bêtas fermés vous permettront de vous inscrire via un support en dehors de Google Play, puis de recevoir soit un code spécialisé pour télécharger la première application – ou dans certains cas, les bêtas fermés vous invitent à installer directement des APK distribués via la communauté sur laquelle la bêta est hébergée, telle que un serveur Discord ou un groupe de signaux.

D’autre part, une version bêta ouverte est ouverte à tout le monde pour s’inscrire directement via Google Play. L’option pour rejoindre la version bêta sera visible dans la liste Google Play de l’application ou du jeu, et vous pouvez rejoindre ou quitter à tout moment sans avoir à être inscrit ou retiré de la liste spéciale d’un développeur. Les bêtas ouverts sont utilisés par des centaines d’applications et de jeux populaires, de Slack à YouTube et même aux services Google Play, le cadre qui affecte les principales sections du système Android. Les bêtas ouverts sur Google Play peuvent être limités à un certain nombre d’utilisateurs – et en effet, les programmes bêta de la plupart des applications Google sont complets, avec des spots rarement ouverts.

Les jeux et applications qui n’ont pas encore été lancés ont également la possibilité d’offrir un accès anticipé via Google Play. Les jeux Early Access peuvent vous permettre de jouer à un jeu avant le lancement gratuitement ou d’avoir la chance d’acheter et de tester un jeu avant tout le monde, mais les applications régulières peuvent utiliser Early Access pour tester leur viabilité avant le lancement et ajuster si nécessaire.

Comment se préinscrire aux jeux Early Access

Ouvert jeu de Google. Robinet Pré-enregistrer des jeux dans l’onglet jeux. Vous devrez peut-être faire défiler un peu pour le trouver. Appuyez sur le Jeu vous souhaitez vous pré-inscrire.

Robinet Préinscription.

Source: Android Central Décochez la case pour Recevez une notification. Il réduit les e-mails de spam. Robinet Installer lorsque disponible.

Assurez-vous que le Bascule d’accès anticipé est allumé.

Source: Android Central

Tous les jeux proposant une préinscription n’offriront pas un accès anticipé à la version bêta, et certains jeux peuvent ne sélectionner qu’un nombre limité d’utilisateurs pré-enregistrés pour participer à l’accès anticipé. Quoi qu’il en soit, vous manquez 100% des chances que vous ne prenez pas, alors pré-enregistrez-vous et espérez le meilleur.

Comment rejoindre le programme bêta pour les applications sur Google Play

Il était une fois, les programmes bêta étaient gérés par des communautés privées et étaient très difficiles d’accès, mais de nos jours, vous n’avez même pas besoin de quitter la liste Google Play de l’application pour rejoindre la version bêta dans la plupart des cas. Vous avez juste besoin de savoir où chercher.

Ouvert jeu de Google. Appuyez sur votre avatar dans le coin supérieur droit. Robinet Mes applis et jeux.

Appuyez sur le appli vous souhaitez rejoindre la version bêta pour.

Source: Android Central Faites défiler la liste des applications et appuyez sur Rejoindre sous Rejoignez la version bêta.

Robinet Rejoindre pour confirmer votre décision.

Source: Android Central

Votre compte Google Play sera ajouté à la liste du programme bêta, et dans quelques minutes, vous recevrez une mise à jour de l’application pour pousser votre application vers la dernière version bêta. Si vous faites défiler une liste d’applications de haut en bas et que vous ne voyez pas de section Rejoignez la version bêta, le développeur exécute une version bêta fermée ou effectue ses tests bêta en dehors du Google Play Store. Consultez le site Web du développeur; ils peuvent y avoir des liens vers la version bêta externe.

Si à tout moment les bogues ou les bizarreries d’une application bêta deviennent trop importants, vous pouvez revenir à l’application stable en quittant le programme bêta, bien que je vous encourage vivement pour laisser des commentaires avant de le faire.

Comment quitter le programme bêta pour les applications dans Google Play.

Ouvert jeu de Google. Appuyez sur votre avatar dans le coin supérieur droit. Robinet Mes applis et jeux.

Appuyez sur le Bêta languette.

Source: Android Central Appuyez sur le appli vous souhaitez quitter la version bêta. Robinet Quitter sous Vous êtes un testeur bêta.

Robinet Quitter.

Source: Android Central

Votre compte sera supprimé du programme bêta et dans quelques minutes, une mise à jour de l’application sera lancée, vous ramenant à la version stable de l’application.

Attention aux bêta-testeurs

Cela devrait aller de soi, mais nous le dirons quand même: les logiciels bêta peuvent être instables et pleins de bugs. Vous devez vous attendre à rencontrer des problèmes étranges et à rencontrer des plantages d’applications.

Cela dit, il peut également être très gratifiant d’être parmi les premiers à jouer à un nouveau jeu passionnant, et vous avez l’opportunité unique de fournir des commentaires et des opinions directement au développeur. Les développeurs veulent connaître les problèmes que vous rencontrez et vos réflexions sur l’expérience globale, donc si vous n’êtes pas prêt à laisser des commentaires, vous ne devriez probablement même pas vous soucier de vous inscrire pour participer à une version bêta en premier lieu.

