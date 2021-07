Comment s’inscrire à WhatsApp multi-appareils et se connecter à quatre appareils à la fois

WhatsApp est l’une des meilleures applications de messagerie, et elle obtient enfin une connexion multi-appareils. La fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs bêta sur Android et iOS, et elle vous permet de vous connecter à quatre appareils en même temps – et vous n’avez pas besoin de rester connecté à votre téléphone pour envoyer des messages. C’est un gros problème pour la plate-forme, et la fonctionnalité est maintenant en cours de déploiement auprès des utilisateurs bêta du monde entier.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que la fonctionnalité est cryptée de bout en bout, ce qui vous garantit le même niveau de sécurité que l’application par défaut. Voici comment démarrer avec le multi-appareil WhatsApp et ce que vous pouvez faire avec cette fonctionnalité.

Comment s’inscrire à WhatsApp multi-appareils

Ouvert WhatsApp. Frappez le Menu de présentation (trois points verticaux).

Robinet Appareils liés.

Source : Android Central Tap Bêta multi-appareils. Robinet Rejoindre la bêta.

Rejoindre la version bêta dissociera les appareils connectés. Robinet Continuer pour rejoindre la version bêta multi-appareils.

Source : Android Central Une fois que vous avez rejoint la version bêta, vous pouvez connecter un nouvel appareil à votre compte en appuyant sur le bouton Lier un appareil bouton. Avant de le faire, accédez à web.whatsapp.com sur l’appareil cible. Entrez le mot de passe de votre téléphone ou les informations biométriques et utilisez le lecteur de codes QR pour scanner le code QR de WhatsApp Web sur l’appareil cible.

Votre appareil devrait maintenant être lié à votre compte, et vous pouvez utiliser WhatsApp sur cet appareil même sans être connecté à votre téléphone.

Source : Android Central

Avec plusieurs appareils, vous pouvez utiliser votre compte WhatsApp sur quatre appareils supplémentaires, à l’exception de votre téléphone.

Puis-je utiliser mon compte WhatsApp sur plusieurs téléphones ?

Il existe quelques limitations avec la mise en œuvre de la connexion multi-appareils par WhatsApp. Tout d’abord, la fonctionnalité est limitée à un seul téléphone, il n’y a donc aucun moyen pour vous d’utiliser votre compte WhatsApp sur plusieurs téléphones à la fois. Vous devrez enregistrer de nouveaux appareils avec votre téléphone – comme vous le faisiez auparavant – et le seul changement cette fois est que vous n’avez pas besoin de maintenir une connexion avec ce téléphone pour envoyer des messages. Enfin, si vous n’utilisez pas WhatsApp sur votre téléphone pendant plus de 14 jours, les appareils auxquels vous vous êtes connecté seront dissociés.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En tant que personne qui bascule entre les meilleurs téléphones Android, j’avais hâte d’utiliser WhatsApp sur plusieurs téléphones à la fois, tout comme Telegram. Mais il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour que cette fonctionnalité particulière apparaisse sur le service.

Le multi-appareil est un programme opt-in et est en version bêta limitée, et la fonctionnalité elle-même n’est disponible que pour ceux qui utilisent la version bêta de WhatsApp. Si vous êtes sur la version bêta et que vous ne voyez pas le paramètre pour rejoindre la version bêta multi-appareils, vous devrez attendre un peu ; le service est déployé par phases.

Ce qui ne fonctionne pas sur le multi-appareil WhatsApp

Comme WhatsApp vient de commencer à déployer plusieurs appareils, certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas encore sur le service. Voici la liste complète :

Affichage de l’emplacement en direct sur les appareils compagnons. Épingler des discussions sur WhatsApp Web ou Desktop. Rejoindre, afficher et réinitialiser les invitations de groupe à partir de WhatsApp Web et Desktop. Vous devrez utiliser votre téléphone à la place. Envoyer un message ou appeler quelqu’un qui utilise une très ancienne version de WhatsApp sur son téléphone ne fonctionnera pas à partir de votre appareil lié. Appels depuis Portal ou WhatsApp Desktop vers des appareils liés qui ne sont pas inscrits dans la version bêta multi-appareils. Les autres comptes WhatsApp sur votre portail ne fonctionneront que si ces comptes ont rejoint la version bêta multi-appareils. Les utilisateurs de WhatsApp Business ne peuvent pas modifier le nom ou les étiquettes de leur entreprise à partir de WhatsApp Web ou Desktop.