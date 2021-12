Comment s’inscrire au pack d’extension en ligne Nintendo Switch

Le pack d’extension Nintendo Switch Online + permet aux propriétaires de Switch de jouer à des jeux en ligne avec d’autres membres et d’accéder aux jeux des consoles NES, SNES, Sega Genesis et N64. Il vous permet également de jouer au DLC Animal Crossing: Happy Home Paradise avec tout son nouveau contenu amusant. Mais comment s’inscrire exactement à ce service ? Je vais vous guider tout au long du processus, y compris ce qu’il faut faire si vous avez déjà un compte Nintendo Switch Online et que vous souhaitez reconduire votre abonnement au pack d’extension.

Choses à savoir

Le pack d’extension Nintendo Switch Online + est l’abonnement de base à Nintendo Switch Online plus le pack qui contient le DLC Animal Crossing: Happy Home Paradise ainsi que les jeux N64 et Sega Genesis.

Il existe un abonnement individuel et un abonnement familial, qui durent tous deux 12 mois. L’abonnement familial couvre jusqu’à huit titulaires de compte Nintendo, tandis que l’abonnement individuel ne concerne qu’un seul.

Les joueurs perdront l’accès au contenu d’Animal Crossing: Happy Home Paradise auquel ils ont joué si l’abonnement est annulé. Si vous renouvelez, vous aurez à nouveau accès aux choses que vous avez créées. Ce DLC Animal Crossing peut également être acheté séparément si vous ne souhaitez pas traiter avec un abonnement. Assurez-vous de mettre à jour votre Switch avec le dernier logiciel, sinon vous ne verrez peut-être pas le pack d’extension NSO en option. Vous ne pouvez pas passer d’un Forfait Famille à un Régime individuel lors du renouvellement de votre compte existant pour inclure le pack d’extension. Assurez-vous de déterminer exactement quel plan vous devriez acheter avant de faire l’achat.

Maintenant que vous savez ces choses, passons au processus d’inscription proprement dit !

Inscrivez-vous aux jeux Nintendo Switch Online + Expansion Pack N64 & Sega Genesis !

Aller à Site Internet de Nintendo.

Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez les deux options d’abonnement.

Source : iMore Cliquez sur le Acheter maintenant sous l’abonnement au pack d’extension.

Faites défiler vers le bas et sélectionnez le forfait en ligne Nintendo Switch que vous souhaitez. Ça coute 49,99 $ pour un abonnement individuel ou 79,99 $ pour un abonnement familial.

Après avoir sélectionné votre forfait, vous serez invité à vous connecter à votre Compte Nintendo.

Source : iMore À partir de là, vous pouvez utiliser le carte enregistrée, ajoutez une carte supplémentaire ou utilisez Pay Pal pour payer votre Nintendo Switch Online + Expansion Pass. Une fois que vous avez terminé votre achat et passé à la caisse, vous recevrez un email de confirmation de Nintendo.

Ensuite, démarrez votre Nintendo Switch et dirigez-vous vers le les paramètres du système.

Source : iMore Scroll vers le bas et sélectionnez Système.

Cliquez à droite et sélectionnez Mise à jour du système. L’installation de la mise à jour nécessitera un redémarrage du système.

Une fois votre Nintendo Switch redémarrée, votre statut d’abonnement sera mis à jour.

Félicitations! Vous êtes maintenant libre de télécharger et d’utiliser les émulateurs N64 et Sega Genesis. Assurez-vous simplement de les télécharger depuis le Nintendo Switch eShop et de les installer sur votre Nintendo Switch.

Que faire si j’ai déjà une adhésion à l’ONS ? Comment renouveler votre abonnement

Si vous avez déjà l’abonnement NSO de base mais que vous souhaitez y ajouter le pack d’extension, voici ce qu’il faut faire.

Aller à Site Internet de Nintendo. Connectez-vous à votre Compte Nintendo.

Défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez les deux options d’abonnement. Clique sur le Acheter maintenant sous l’abonnement au pack d’extension.

Au fur et à mesure que vous sélectionnez votre forfait, votre coût sera déterminé par le temps restant dans votre abonnement Nintendo Switch Online actuel. Il reste moins d’un mois à l’abonnement Nintendo Switch Online dans l’exemple ci-dessous.

Source : iMore Une fois que vous avez sélectionné votre forfait, vous pouvez continuer avec les étapes ci-dessus pour terminer votre achat.

Gardez à l’esprit que vous pourrez peut-être acheter un forfait à un tarif réduit, mais vous pourriez être bloqué dans votre forfait. Cependant, vous ne pouvez pas passer d’un Forfait Famille à un Régime individuel si vous faites partie d’un plan familial. Avant d’acheter, assurez-vous de vous concentrer sur le plan que vous souhaitez à l’avance.

