Comment s’inscrire au programme de relance

À un moment donné en janvier, les négociations reprendront au Sénat sur la législation bloquée du président Biden qui financera, entre autres, 12 mois supplémentaires de contrôles de relance du crédit d’impôt pour enfants. Pour l’instant, cependant, 2022 ne s’annonce en rien comme 2021 sur le front des contrôles de relance. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de tels avantages connexes disponibles pour les Américains – mais pas à la cadence dont tout le monde a bénéficié cette année. Un exemple de ce qui s’en vient l’année prochaine ? Le crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge, dont les contribuables peuvent profiter lorsqu’ils produisent leur déclaration de revenus fédérale dans quelques mois seulement.

Crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge

Peut-être la plus grande différence entre cet avantage et les autres contrôles de relance auxquels les Américains sont habitués ? En fait, vous devez « demander » celui-ci. Cela ne viendra pas automatiquement, en d’autres termes. C’est ainsi que le crédit d’impôt pour enfants sera vérifié (si et quand ils redémarrent).

Voici ce que dit l’IRS au sujet du crédit pour enfants et personnes à charge. « Le crédit d’impôt pour la garde d’enfants et de personnes à charge est un crédit accordé pour un pourcentage des dépenses liées au travail qu’un contribuable engage pour la garde de personnes admissibles afin de lui permettre de travailler ou de chercher du travail. » Cet avantage était un autre résultat de la loi de relance de 1,9 billion de dollars plus tôt cette année, la même qui a fourni la nouvelle série de chèques de relance de 1 400 $.

Les familles dont le revenu brut ajusté ne dépasse pas 125 000 $ peuvent obtenir le crédit d’impôt complet. Il couvrira 50 % de leurs dépenses admissibles. Cependant, ce nombre tombe à 20 % pour les revenus entre 125 001 $ et 183 001 $.

Autres détails importants sur le crédit, de l’IRS

Vous devez remplir le formulaire 2441, Frais de garde d’enfants et de personnes à charge, pour demander le crédit. Et incluez le formulaire lorsque vous produisez votre déclaration de revenus fédérale. Si votre personne à charge ou votre conjoint ne peut pas s’occuper d’eux-mêmes ? « Vos dossiers doivent indiquer à la fois la nature et la durée de l’invalidité. » Les dossiers que vous devez conserver pour étayer votre demande de crédit se trouvent dans la publication IRS 503, Dépenses de garde d’enfants et de personnes à charge et Q3.

Entièrement remboursable

Pour l’instant, cette prestation n’est disponible que pour l’année d’imposition 2021, pour laquelle vous produirez votre déclaration en 2022. La prestation peut vous rapporter jusqu’à 50 % jusqu’à 8 000 $ des frais de garde d’enfants et dépenses similaires liées à la garde d’enfants de moins de 13 ans. Ou un conjoint, un parent ou une autre personne à charge dont vous vous occupez et qui ne peut pas s’occuper d’eux-mêmes.

Le but de ce crédit est de vous aider à rembourser certaines dépenses. Plus précisément, ceux engagés pour prendre soin de ces personnes à charge afin que vous puissiez vous concentrer sur votre propre travail.

Vous pouvez également obtenir jusqu’à 50 % de dépenses allant jusqu’à 16 000 $ pour deux personnes à charge ou plus. Ce qui signifie qu’une famille de travail qui répond aux exigences de revenu? Cette famille pourrait, par exemple, obtenir un paiement de relance supplémentaire pouvant aller jusqu’à 8 000 $ sous forme de crédit d’impôt.

Il est également important de savoir, selon l’IRS : « Pour 2021, le crédit est remboursable pour les contribuables éligibles. Cela signifie que même si votre crédit dépasse le montant de l’impôt fédéral sur le revenu que vous devez, vous pouvez toujours réclamer le montant total de votre crédit, et le montant du crédit excédant votre impôt à payer peut vous être remboursé.