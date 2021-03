Comment s’inscrire au serveur de test bêta

La version 1.4 de Genshin Impact arrive à grands pas avec un nouveau type de quête d’histoire qui ressemble à une simulation de rencontres. Bien que cela et la réexécution de Venti et l’arrivée de Rosaria soient passionnants, vous pouvez essayer de faire l’expérience du test bêta de la mise à jour 1.5. Bien que vous ne puissiez probablement pas entrer, vous découvrirez ici comment essayer de vous inscrire au serveur de test bêta de Genshin Impact update 1.5, et vous trouverez également la date de sortie de la version pour tout le monde.

Quant à ce que nous savons arriver dans un proche avenir, la date de sortie de la version 1.4 est à l’horizon avec un Windblume Festival pour célébrer la beauté du printemps. Les fans pourront participer à de nombreuses activités, mais Rosaria est sans aucun doute la tête d’affiche bien qu’elle ne soit que quatre étoiles.

Bien que tout le monde puisse découvrir la version 1.4 dans une semaine seulement, vous découvrirez ci-dessous comment essayer de vous inscrire au serveur de test bêta de Genshin Impact update 1.5.

Date de sortie de la mise à jour 1.5 de Genshin Impact

La date de sortie de la mise à jour 1.5 de Genshin Impact devrait être le 28 avril.

Cette date de sortie de la mise à jour 1.5 de Genshin Impact dépend du fait que miHoYo maintient sa cohérence de six semaines entre chaque version, qu’il maintient depuis le lancement et la première version du jeu.

Le 28 avril est à six semaines du 17 mars, c’est donc à peu près à ce moment-là que nous devrions nous attendre à ce que la nouvelle version sorte.

En ce qui concerne les personnages auxquels vous pouvez vous attendre, certaines fuites suggèrent que Baizhu deviendra jouable un peu comme Rosaria.

Baizhu est un PNJ qui a déjà été dans le jeu et tout le monde comptait à peu près sur le fait qu’il devienne jouable grâce à ses vêtements extravagants.

Il n’est pas certain qu’il sortira dans la mise à jour 1.5 en tant que personnage jouable comme Rosaria, mais une supposée datamine suggère qu’il le fera.

Comment s’inscrire au test bêta de Genshin Impact Update 1.5

Vous pouvez essayer de vous inscrire au serveur de test bêta de Genshin Impact update 1.5.

Le formulaire de demande de test bêta de la mise à jour 1.5 de Genshin Impact a été partagé sur Twitter et vous devrez le remplir pour avoir une chance.

Sachez que vous aurez besoin d’une adresse e-mail liée à votre compte miHoYo, et que vous aurez également besoin d’avoir votre UID en jeu à portée de main ainsi qu’un UID de forum.

Cela signifie essentiellement qu’il n’y a aucune chance que vous soyez accepté si vous ne faites pas partie des forums.

De plus, vous aurez également besoin d’un bon nombre d’heures gratuites pour participer aux tests, mais sachez que la probabilité d’être accepté pour le serveur bêta de la mise à jour 1.5 de Genshin Impact est peu probable.

Les participants doivent également signer une NDA pour ne pas divulguer d’informations, mais des trucs sortent presque toujours comme Hu Tao et Rosaria.

