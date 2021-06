Comment s’inscrire aux nouveaux salons numériques WWDC, laboratoires individuels, plus

La WWDC 2021 n’est plus qu’à une semaine et avant l’événement entièrement virtuel de cette année, Apple a ouvert les inscriptions pour les nouveaux salons numériques limités afin de se connecter avec les ingénieurs et les concepteurs d’Apple. Nous verrons également comment vous inscrire à des laboratoires de développement individuels, à la nouvelle fonctionnalité Pavilions, etc.

Salons numériques de la WWDC

Les développeurs Apple, les développeurs d’entreprise ou les gagnants du WWDC Swift Student Challenge peuvent profiter des nouveaux salons numériques. Voici comment Apple décrit la nouvelle fonctionnalité WWDC :

Rejoignez les ingénieurs et les concepteurs Apple tout au long de la semaine alors qu’ils organisent des questions-réponses textuelles et des activités spéciales liées aux outils de développement, SwiftUI, l’accessibilité et l’apprentissage automatique. Un petit nombre de salons numériques sont proposés pour la première fois cette année et la fréquentation est limitée.

Apple a ouvert les inscriptions aux Digital Lounges aujourd’hui avec quatre catégories : accessibilité, outils de développement, apprentissage automatique et SwiftUI. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous maintenant car Apple dit que les places sont limitées.

Il semble que les nouveaux salons numériques fonctionneront via Slack :

Laboratoires individuels

Pendant ce temps, les laboratoires 1-on-1 seront également disponibles pour les développeurs Apple, les développeurs d’entreprise et les gagnants du Student Challenge.

Tout au long de la semaine de la conférence, vous pouvez demander un rendez-vous avec un ingénieur, un designer ou un autre expert Apple pour des conseils individuels. Obtenez des réponses à vos questions sur la mise en œuvre, l’optimisation ou le débogage des technologies que vous utilisez dans votre application. Découvrez les derniers principes de conception, les meilleures pratiques et les modèles de conception. Trouvez de l’aide pour tirer le meilleur parti de votre présence sur l’App Store, et bien plus encore.

Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes pour les laboratoires individuels, mais elles seront disponibles ici après la keynote de la WWDC du 7 juin. Les demandes de laboratoire seront acceptées jusqu’à 18 h HP la veille du début du laboratoire.

La disponibilité étant limitée, les demandes seront examinées et vous recevrez un e-mail avec votre statut. Si vous ne recevez pas de rendez-vous, vous pouvez toujours vous connecter avec des experts Apple en publiant votre question sur les forums des développeurs Apple.

Pavillons

Comme nous l’avons souligné précédemment, une autre nouvelle fonctionnalité pour vous aider à suivre tout ce qui se passe avec les sessions, les laboratoires et les activités spéciales est quelque chose qu’Apple appelle Pavilions. Recherchez-le dans l’application Apple Developer la semaine prochaine.

Suite

Apple met également en évidence les forums de développeurs pour se connecter avec d’autres, y compris plus de 1 000 ingénieurs Apple. Et il y a aussi une page dédiée à “Au-delà de la WWDC” qui comprend plus de façons de s’impliquer et de se connecter avec d’autres développeurs du monde entier avec des anecdotes, une semaine communautaire et d’autres événements tiers.

