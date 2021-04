Comment s’inscrire dans une commune?

04/09/2021

À 19:37 CEST

Tout citoyen espagnol est tenu de s’inscrire au registre de la commune dans laquelle il réside, selon le cabinet d’avocats Legálitas. Il s’agit également et comme indiqué d’Adminfácil, un portail web d’informations sur les procédures administratives dans notre pays, un acte individuel. Cela signifie que “tous les membres d’une même famille doivent s’inscrire à la même adresse qu’ils partagent et que “Cela ne vaut pas la peine de le faire juste un”. Grâce à cette procédure, les citoyens nous recevons certains devoirs et certains droits cela sera fondamental pour nous à certains moments.

L’un des plus importants concerne les élections. Plus précisément, et selon les termes des experts de Legálitas, grâce à l’inscription, toute personne devient un électeur et est éligible à toutes les élections organisées. De plus, ils assurent à partir de 20 minutes, l’inscription génère un flyer qui sera indispensable pour des démarches telles que “demander une place à l’école, demander une carte d’assurance maladie, réglementer les permis de séjour et / ou de travail, accéder aux avantages sociaux, renouveler le permis de conduire, renouveler le DNI ou immatriculer un véhicule”.

Mais que faut-il faire pour s’inscrire correctement dans une commune? Selon le compte rendu du portail Adminfácil, “chaque conseil municipal a ses propres règles et, surtout, une disponibilité spécifique de moyens pour rendre l’enregistrement effectif, mais en général, vous avez deux façons de le faire. “D’une part, le face-à-face. Dans ce cas, il faut se rendre au bureau de service de la mairie et remplir le formulaire d’inscription. Il est important de garder à l’esprit que dans les grandes municipalités à forte densité de population, il peut être nécessaire de demande de rendez-vous.

D’un autre côté, la manière en ligne. Bien qu’il existe de nombreuses municipalités dans notre pays dans lesquelles nous ne pouvons nous enregistrer que physiquement, de plus en plus de municipalités mettent la méthode d’enregistrement numérique à la disposition de leurs résidents. En règle générale, nous aurons besoin du DNI électronique ou du certificat numérique, mais certaines municipalités autorisent des mécanismes d’identification alternatifs. Dans tous les cas, tant lors de l’enregistrement physique que lors de l’enregistrement numérique, nous devons nous conformer à l’ensemble des exigences établies par notre cadre administratif.

Quels sont? Eh bien, en plus de remplir correctement le formulaire d’inscription, et selon les données fournies par Adminfácil, les personnes qui souhaitent s’inscrire dans une municipalité espagnole Ils doivent fournir un titre de propriété ou un bail valide, ainsi qu’un document d’identification. Le DNI pour les personnes de plus de quatorze ans, le livret de famille ou l’acte de naissance pour les enfants de moins de quatorze ans sans DNI, le certificat d’immatriculation de citoyen de l’Union européenne ou la carte d’identité d’étranger. L’effet de l’enregistrement est valable jusqu’à un nouveau changement.