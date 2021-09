Comment « Smiley Smile » a marqué une nouvelle ère pour les Beach Boys

À l’été 1967, Les garçons de la plage avait accumulé suffisamment de hit-busters pour les garder pour toujours parmi les meilleurs hit-makers de la décennie. Cela ne venait pas de la répétition de formules familières, mais du dépassement des tendances antérieures, notamment du surf, du hot roding, de la danse go-go et de l’appropriation du Wall Of Sound de Phil Spector. En 1966, les Beach Boys vont au-delà de ces derniers en étalant leurs paysages sonores, faisant entrer ce type de rock’n’roll dans le domaine des bandes originales contemporaines d’Henry Mancini, Quincy Jones, Elmer Bernstein et John Barry pour le Sons d’animaux album.

Auteur-compositeur et producteur du groupe Brian Wilson puis a tenté une approche plus légère pour Smile, un album qui devait sortir en 1967, mais resterait plutôt sur les étagères pendant plus de 40 ans, pour finalement devenir le premier projet des Beach Boys à remporter un Grammy sous forme de coffret. Les productions grandioses de Pet Sounds et Smile ont commencé à sembler étrangères à Brian Wilson à l’époque, et malgré le single principal, “Good Vibrations”, étant le plus gros succès de l’œuvre du groupe, Wilson a laissé son éthique de production derrière lui et s’est tourné vers le minimalisme. afin de terminer ce qui allait devenir le suivi de Pet Sounds, intitulé Smiley Smile, le 18 septembre 1967.

Écoutez Smiley Smile maintenant.

Un certain nombre de facteurs ont éloigné Brian Wilson du gros son de production de ses quatre derniers albums, mais le principal semble avoir été le « vol » temporaire de la bande maîtresse « Good Vibrations » du stockage dans les studios Columbia, où les voix avait été terminé. Pour résoudre de tels problèmes, Wilson a commencé à construire un studio dans sa maison de Bel Air en Californie.

Le publiciste des Beach Boys à l’époque était Derek Taylor, le célèbre provocateur anglais qui avait créé Les Beatles‘ campagnes publicitaires révolutionnaires au cours de 1963-64. Il décrivit succinctement la situation dans un article pour World Countdown News, l’un des premiers journaux clandestins à paraître en 1967 :

“[The Beach Boys were able to] restructurer l’attitude et l’atmosphère lors des sessions d’enregistrement et éliminer le problème de disponibilité des studios commerciaux, en construisant leur propre studio de piste dans la maison espagnole. Le plan a fonctionné. Quelques jours après la construction du studio et en utilisant très peu de morceaux de « Heroes And Villains » et de Smile déjà enregistrés, Wilson et The Beach Boys ont pu voir leur nouveau single prendre forme. L’effet émotionnel d’avoir leur propre studio à la maison était surprenant. Le 13 juillet, l’album [re-named Smiley Smile] avait été transmis à Capitol Records pour le pressage, et “Heroes and Villains” était à l’antenne.

L’« effet » dont parlait Taylor s’est immédiatement reflété dans une critique du Hit Parader de Smiley Smile. “L’album tant attendu des Beach Boys est enfin sorti, moins de nombreux morceaux incroyables comme ‘The Elements’ et ‘Surf’s Up’ qui en avaient fait une légende dans le monde de la musique.” Ce qui restait était “une collection d’exercices vocaux habiles et mignons avec probablement plus d’harmonie a cappella sur n’importe quel album depuis la chute de l’ère des groupes de chant à la fin des années 50”.

Ce dernier commentaire met en évidence où Brian Wilson avait une fois de plus été en avance sur la courbe. En réduisant le chef-d’œuvre qu’était Smile, Wilson a également précédé les sessions « Get Back » des Beatles, Les pierres qui roulent‘ Banquet des mendiants, Bob Dylanest John Wesley Harding, Le groupe‘s Musique de Big Pink, et The Mothers Of Invention’s Crusin’ With Ruben & the Jets : tous les efforts de retour aux sources qui ont débranché le rock acide sur-amplifié en 1968. À la fin de 1967, les Beach Boys sortiraient un autre effort minimaliste, Miel sauvage, avec son single à succès sans prétention “Darlin.'”

Plus d’une décennie plus tard, Pete Townsend de L’OMS a mentionné l’influence de Smiley Smile dans les notes de son album de démos Scoop, sorti en 1983. Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac a parlé à plusieurs reprises de l’influence de l’album sur Tusk, notant le fondu de “Wind Chimes” en particulier comme sans précédent dans le rock. Même à son époque, “Vegetables” a été immédiatement repris par Laughing Gravy en 1967 (créditant “Song from the album Smiley Smile” à eux seuls 45), tandis que des groupes de rock alternatif à partir des années 90 ont chanté les louanges de l’album, parmi eux Apples In Stereo, Olivia Tremor Control, The High Lamas, Velvet Crush, The Flaming Lips, Mercury Rev, Super Furry Animals, Weezer et bien d’autres. Mieux encore, Smiley Smile a mis la table pour le dernier des albums Beach Boy de l’ère Brian Wilson des années 60, Friends et Sunflower.

