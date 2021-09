Comment Smith et Jada Pinkett Smith ont-ils construit un mariage durable

“Nous nous appelons” partenaires de vie “, où vous entrez dans cet espace où vous réalisez que vous êtes littéralement avec quelqu’un pour le reste de votre vie. Il n’y a pas de rupture d’accord”, a expliqué Will lors d’une apparition en 2018 sur le podcast Rap Radar de TIDAL. “Il n’y a rien qu’elle puisse faire – jamais – rien qui puisse briser notre relation. Elle a mon soutien jusqu’à la mort, et c’est si bon d’arriver dans cet espace.”

C’est un endroit qui a nécessité beaucoup de fouilles, d’apprentissage et de communication sans fin, mais c’est leur voyage rempli de travail qui contribue à rendre cette destination si agréable.

“Voici le truc à propos de Will et moi, c’est comme si nous étions une famille, ça ne baisse jamais ! C’est juste pas ! Jamais !” elle a fait à Calloway de balancement lors d’une interview de juin 2018 sur Sway in the Morning sur SiriusXM’s Shade 45. “Peu importe, toute cette relation et ce que les gens pensent, les idées d’un mari et d’un partenaire et tout ça, mec, peu importe, à la fin du jour, c’est un homme qui peut compter sur moi pour le reste de sa vie, point final.”

Nous allons offrir un chaleureux high-five à cela, puis continuer à avancer.

(Publié à l’origine le 22 juillet 2020 à 12 h 00, heure du Pacifique)