Comment Snap contourne le métaverse

Plus que les autres années récentes, en 2021, l’industrie technologique a concentré une grande partie de son énergie sur une seule question : qui construira et possédera la prochaine génération d’Internet ?

Dans un coin, vous avez les parvenus décousus désireux de renverser l’ordre mondial existant et de le reconstruire à partir de zéro sur la blockchain. Ces entreprises donnent à leurs efforts le nom ambitieux de « Web3 ».

Dans l’autre coin, vous avez les plates-formes technologiques existantes, qui envisagent la prochaine génération d’Internet comme une version légèrement plus interopérable du Web existant. Ce qui le distinguera, ce sont de nouveaux matériels : des lunettes de réalité augmentée et des casques de réalité virtuelle qui nous rassembleront dans une série d’expériences liées qui occupent une part toujours croissante de nos heures d’éveil. Les plateformes ont commencé à appeler cela « le métaverse ».

Web3 et le métaverse se croiseront sûrement en cours de route – le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré qu’il imaginait que les gens amenaient des jetons non fongibles avec eux lorsqu’ils traversaient les mondes virtuels de l’entreprise. Mais alors que les plates-formes basées sur la cryptographie en sont encore pour la plupart à leurs premiers stades, la bataille pour le métaverse a déjà au moins une demi-douzaine d’entreprises établies investissant des milliards de dollars pour la réaliser.

Aujourd’hui, parlons de celui qui, étrangement, passe un peu sous le radar – et prend un chemin plus simple. Alors que d’autres sociétés peignent de grandes visions du métavers via des interviews de presse et des éditoriaux, Snap s’est discrètement concentré sur deux des idées qui peuvent réellement le faire exister : améliorer régulièrement son matériel chaque année environ et attirer les développeurs en donnant des loin de ce matériel et en leur offrant des moyens d’en tirer profit.

Photo par Amanda Lopez pour The Verge

La fonction principale des lunettes AR est de projeter des images devant votre visage, transformant votre champ de vision en un écran d’ordinateur virtuel sur lequel vous pouvez recevoir des messages, jouer à des jeux et interagir avec des objets numériques ou du monde réel à des fins éducatives ou commerciales . La plupart des dirigeants de plate-forme conviennent que ce serait une bonne chose et utile, et que beaucoup de gens achèteraient le matériel qui le rend possible.

Le problème est que la technologie n’est pas prête : créer des projections haute résolution à l’aide d’un appareil qui s’adapte à votre visage, a une bonne autonomie de batterie et coûte un prix raisonnable, est bien au-delà de la capacité des plates-formes d’aujourd’hui.

En examinant le paysage de la réalité augmentée cette semaine, le Wall Street Journal a prédit qu’un jour, les lunettes de haute technologie deviendront le successeur d’Apple à l’iPhone. Il a examiné des efforts similaires de Facebook, Microsoft et du moins connu Vuzix, entre autres. Et à Snap, qui a fabriqué le premier grand ensemble de lunettes de haute technologie lors de la sortie de Spectacles en 2016, le Journal n’a consacré qu’une seule phrase : « Snapchat parent Snap plus tôt cette année a ajouté des fonctions AR à la dernière version de ses lunettes intelligentes Spectacles. , qui ne sont jusqu’à présent disponibles que pour les développeurs. »

En effet, lorsqu’elles ont été annoncées en mai, les lunettes sont devenues la première paire de lunettes de la société que je n’ai pas pu essayer moi-même. Au lieu de cela, la société leur a confié une poignée de développeurs qui créent des effets AR, des jeux et des utilitaires et leur a donné quelques mois pour les construire.

Et puis, un jour de la semaine dernière, l’entreprise m’a invité dans une arrière-cour louée dans le district de Castro à San Francisco pour voir les résultats.

Seuls les futuristes les plus hardcore en voudraient aujourd’hui

Quelques minutes après avoir porté les lunettes, deux choses sont devenues claires pour moi. La première est qu’il s’agit davantage d’un produit destiné aux développeurs qu’aux consommateurs. Les cadres chonky, la batterie de 30 minutes et le prix vraisemblablement élevé limiteraient leur attrait pour tous les futuristes les plus hardcore.

En même temps, ma matinée avec Spectacles a suffi à me convaincre que les lunettes AR ont un avenir prometteur, et sont susceptibles d’imprimer de l’argent pour les entreprises qui parviennent à les perfectionner.

Cela a commencé avec un beignet. Assis autour d’une table avec des dirigeants de Snap, j’ai été présenté à Brielle Garcia, une créatrice de réalité augmentée à temps plein qui fait partie du programme Ghost de l’entreprise pour les développeurs en devenir. Garcia a créé des dizaines d’effets AR pour Snapchat – la société les appelle « lentilles » – et une telle idée lui est venue en mangeant dans un restaurant pendant COVID. Comme de nombreux restaurants, celui-ci avait commencé à dire aux clients de scanner les codes avec leur téléphone pour accéder au menu. Garcia pensait que ce serait mieux en AR.

À l’aide du logiciel Lens Studio de Snap, elle a créé un menu qui affiche des éléments en trois dimensions assis virtuellement sur votre table. Lorsque je l’ai ouvert à l’aide de Spectacles, j’ai agité les mains pour avancer dans les produits virtuels : un hamburger, un rouleau de sushi, un morceau de tarte. Le beignet avait l’air suffisamment réaliste pour que je développe une légère sensation de faim en le regardant. Comparé à un menu de code QR sur mon téléphone, le projet AR de Garcia était nettement meilleur. Et c’est ce que j’ai ressenti malgré la résolution relativement faible du texte, du moins par rapport à ce que vous pourriez voir sur un smartphone de génération actuelle.

L’équipe Snap avait d’autres trucs à montrer. Dans un jeu, un zombie m’a poursuivi dans la cour. (Alex Heath, qui a eu une démo similaire à The Verge, a posté une vidéo de sa chasse aux zombies qui vous donne l’idée.) Dans un autre, j’ai accroché des lumières de Noël virtuelles aux arbres.

Le journaliste de Verge Alex Heath porte les nouvelles lunettes.Photo d’Amanda Lopez pour The Verge

Les défauts sont tous évidents. Le plus grand d’entre eux est le champ de vision relativement petit que Spectacles peut produire en utilisant sa technologie actuelle. Lorsque vous enfilez les lunettes, vous pouvez supposer que vous pourrez voir une superposition numérique qui couvre tout ce que vous voyez. Au lieu de cela, c’est une boîte relativement petite au centre de votre vision. En conséquence, j’avançais constamment pour tenter de « replacer » l’effet numérique dans la boîte où je pouvais le voir.

Dans certains cas, comme avec le menu de Garcia, les objets étaient relativement petits et lents, et c’était bien. Dans d’autres, en particulier la chasse aux zombies, le champ de vision était si petit que j’ai trouvé le jeu pratiquement injouable.

Cela dit, l’état de l’art est encore plus avancé que ce à quoi je m’attendais lorsque je me suis assis pour la première fois avec les lunettes. Pour ma dernière démo de la journée, j’ai utilisé Spectacles pour projeter un dinosaure en jouet sur la table où nous étions tous assis. Il apparaissait comme un hologramme parfait, parfaitement contenu dans le champ de vision des lunettes – le genre de chose qui ravirait tout enfant à qui vous le montrerez.

Une petite chose aujourd’hui, mais qui laisse présager un grand avenir.

Photo par Amanda Lopez pour The Verge

Snap fait face à beaucoup de concurrence alors qu’il s’efforce de transformer les lunettes d’aujourd’hui en l’iPhone du futur. Apple travaille sur son propre casque, qui combinera AR et VR, et le lancera l’année prochaine. Meta travaille également au lancement de lunettes AR l’année prochaine. Et Microsoft vient de signer un accord avec Samsung pour collaborer sur une future génération de son casque HoloLens qui sera vraisemblablement destiné aux consommateurs. (Ce n’est pas prévu avant 2024.)

Pendant ce temps, des efforts plus axés sur les logiciels de Roblox, Epic Games et Niantic sont tous en cours – et conduiront probablement à leurs propres projets matériels sur la route. (Niantic a déjà commandé une conception de référence.)

Mais une chose à propos de Snap, comme le co-fondateur Bobby Murphy m’a dit cette semaine, est que la société travaille sur cette initiative depuis de nombreuses années – avant une grande partie de son ensemble concurrentiel actuel.

« Nous sommes incroyablement investis et intéressés par un avenir AR depuis de très nombreuses années maintenant », m’a dit Murphy avant son événement pour développeurs LensFest, qui se déroule jusqu’à jeudi. « La capacité de percevoir et de restituer des expériences numériques directement dans le monde correspond vraiment à la façon dont nous, humains, opérons naturellement. »

À ce jour, Snap a engagé 250 000 personnes pour créer plus de 2,5 millions d’effets AR. Plus de 300 de ces personnes ont obtenu 1 milliard de vues ou plus sur leurs objectifs Snapchat, selon la société. Les lentilles Snapchat sont vues 6 milliards de fois par jour.

Bien sûr, la majorité d’entre eux sont purement pour le divertissement : rendre votre visage plus jeune, plus joli, ou autrement déformé pour envoyer des clichés à vos amis, ou pour placer un hot-dog dansant numérique dans l’environnement autour de vous. Mais Snap a commencé à intégrer d’autres types d’expériences, comme une fonction de « scannage » qui vous permet d’utiliser la caméra Snapchat pour identifier les arbres – ou, plus important encore, du point de vue des revenus – les opportunités d’achat.

L’argent pousse-t-il sur les arbres AR ?

Il s’avère que toutes ces lentilles amusantes ont formé une génération d’utilisateurs au fait qu’un écran peut lui-même être une fenêtre sur des expériences du monde réel, que ce soit sur un smartphone ou une paire de lunettes.

« Cela a en fait été un point de départ très utile pour nous permettre de commencer à nous attaquer à une plus grande variété de cas d’utilisation », m’a dit Murphy.

Une chose que vous ne surprendrez pas beaucoup à faire est de parler du métaverse. Bien que les ambitions de Snap s’inscrivent sans doute sous ce parapluie, la société semble suffisamment confiante dans sa vision existante pour ne pas adopter les mots à la mode du moment. Dans le même temps, Murphy affirme que la récente accélération du développement autour de la RA est réelle.

« Ce n’est pas qu’il y a eu un bond technologique, mais je pense que nous commençons à voir une émergence plus large de cas d’utilisation pour lesquels la RA échappe peut-être à la sphère de la nouveauté et génère en fait une valeur réelle pour les entreprises et les créateurs », a-t-il déclaré. .

Il n’y a pas de calendrier fiable pour savoir quand ce prochain saut se produira – et quand des centaines de millions de personnes commenceront à porter leurs lunettes AR comme beaucoup le pensent un jour. Mais en utilisant la dernière version de Spectacles, j’ai du mal à croire que quelqu’un n’y arrivera pas finalement – et peut-être plus tôt que beaucoup de gens ne le pensent.

« La façon dont nous envisageons nos opportunités à l’avenir, c’est vraiment autour du développement de ce type de plate-forme singulière et holistique », a déclaré Murphy. « Dans lequel vous, en tant que créateur de réalité augmentée, pouvez créer quelque chose de vraiment convaincant et le présenter aux gens – via Snapchat, via CameraKit, via Spectacles – puis construire une carrière ou créer une entreprise par ce type de chemin. »

Gagner des développeurs ne garantit pas qu’une entreprise en particulier gagnera l’avenir de la réalité mixte. Mais personne ne peut gagner sans eux non plus. Pour le moment, Snap a plus que son lot de créateurs enthousiastes. Et ensemble, ils pourraient bien faire du métavers une réalité, même si l’entreprise ne l’appelle jamais ainsi.