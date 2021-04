Comment Snapchat AR a déclenché le lancement du B27 de Christian Dior – WWD

Lorsque Christian Dior a présenté ses chaussures B27 au monde à l’automne, la société a décidé que pas n’importe quelle ancienne baskets ne ferait l’affaire. Pour susciter la prise de conscience et l’enthousiasme, la maison de couture s’est tournée vers Snap Inc. dans le cadre d’un partenariat technologique qui verserait un accélérateur à cette occasion.

L’une des premières marques à adopter les profils commerciaux de Snap lors de ses débuts l’année dernière en tant que test bêta fermé, la maison a travaillé avec le développeur pour créer des expériences de réalité augmentée, afin que les consommateurs puissent pratiquement essayer les chaussures.

Christian Dior Couture a publié un objectif Snapchat réaliste qui permettait aux gens d’essayer six paires de baskets B27 via AR. Il a ensuite promu l’expérience via le carrousel des objectifs Snapchat et le format Snap Ads to AR Lens, avec des vidéos montrant des modèles de piste et des utilisateurs jouant avec l’objectif et encourageant les utilisateurs à l’essayer. Les utilisateurs intéressés peuvent acheter les chaussures directement à partir de là.

La stratégie a fonctionné: selon Dior, les publicités de Lens et Snapchat ont à elles seules presque quadruplé le retour sur les dépenses publicitaires de la marque à 3,8x, et la promotion de l’expérience dans le carrousel Lenses de la plate-forme a vu le retour monter en flèche jusqu’à 6,2x.

Il a également exploité son profil d’entreprise, transformant efficacement sa maison sur Snapchat en une salle d’exposition numérique, avec des essais virtuels, lors du lancement du produit. Ce mouvement a généré à lui seul plus de 2,3 millions de vues de son objectif AR.

«La campagne était tout à fait unique, car c’était la première fois qu’une marque utilisait son profil commercial pour susciter l’enthousiasme dès la sortie de ses nouvelles baskets», a expliqué Geoffrey Perez, responsable du luxe chez Snapchat, à WWD. «En plus de cela, Christian Dior Couture a fait de cette activation une activité unique en son genre en apportant la fonction d’essai exclusive Snap à un mélange diversifié de points de contact, tels que leurs sites Web et leurs canaux de médias sociaux.»

La marque considère sa campagne Snapchat comme l’une de ses activations les plus réussies à ce jour.

«L’ADN créatif de Dior est transposé dans l’espace numérique», a déclaré un porte-parole de Dior. «Après avoir révolutionné la mode, la maison est aujourd’hui pionnière de l’expérience client numérique face au besoin croissant, notamment dans le contexte de la pandémie COVID-19, de rester connecté avec notre public.

Dior a toujours été intéressé par la RA, a ajouté la personne, compte tenu de la préférence de la génération Z pour les achats mobiles et de la facilité d’achat sur ces plates-formes. En effet, il se mêle à la RA depuis un certain temps, notamment des initiatives pour sa collection capsule de bagages Rimowa en 2019 et ses emballages de vacances au cours de la dernière saison des vacances, qui ont été diffusés sur Facebook, Instagram et Snapchat.

Mais à une époque où les gens ne peuvent pas vérifier physiquement les articles avant de les acheter, la technologie interactive s’est avérée encore plus utile. Avec AR, «les clients se familiarisent avec les produits tout en respectant les règles de santé», a ajouté Dior.

C’est probablement pourquoi de plus en plus de marques de luxe poursuivent la technologie.

Historiquement, les marques traditionnelles et les maisons de luxe ont été aussi sceptiques à l’égard de la technologie émergente que les modes de mode, ne voulant pas jouer leur prestige sur des tendances nocturnes qui peuvent faire un zoom avant et arrière. Mais maintenant, beaucoup d’autres – y compris Gucci, Chanel, Burberry, Yoox Net-a-porter, Michael Kors, Ba & sh et d’autres – ont franchi le miroir virtuel, en grande partie à cause de la pandémie.

Selon un nouveau rapport de Thrive Analytics et ARtillery Intelligence, de plus en plus de personnes utilisent la technologie, et la plupart l’utilisent souvent. Vingt-neuf pour cent des consommateurs déclarent avoir utilisé la RA sur leurs appareils mobiles, et 59 pour cent d’entre eux l’utilisent au moins une fois par semaine. Soixante-dix-huit pour cent l’utilisent au moins une fois par mois.

Sur Snapchat, plus de 200 millions d’utilisateurs actifs quotidiens ont interagi avec la RA chaque jour en moyenne au quatrième trimestre de l’année dernière.

En d’autres termes, la réalité augmentée peut difficilement être considérée comme une technologie marginale ou émergente et le luxe semble avoir obtenu le mémo.

«Nous avons remarqué un intérêt croissant pour la RA et, plus spécifiquement, les achats de RA dans toutes les marques de luxe, et la pandémie n’a fait qu’accélérer cette tendance», a déclaré Perez.

Les partenariats de Snap pour la RA couvrent des maisons comme Dior et Gucci, des marques de beauté comme Maybelline et NYX Professional Makeup et d’autres marques de mode, telles que Ralph Lauren. La société de technologie a travaillé avec la marque Polo sur une variété de projets, d’une garde-robe numérique Bitmoji et d’un poney virtuel à une expérience de magasin physique et virtuelle hybride qui permet aux acheteurs de visiter et de magasiner dans les magasins Ralph Lauren, de New York à Hong Kong.

Le défi pour les marques de luxe est de comprendre la réalité augmentée comme une toile créative, ainsi qu’un outil commercial pour toucher un public plus jeune.

«Les marques de luxe construisent et prolongent un héritage. Pour ce faire, ils doivent être là où se trouve leur public, et s’ils ne leur parlent pas tout de suite, ils courent le risque de les perdre définitivement », a averti Perez. Ce sont les très importants acheteurs du millénaire et de la génération Z, qu’il appelait respectivement leurs «consommateurs actuels et futurs».

Naturellement, Perez voit sa plate-forme comme le lieu essentiel pour les atteindre, «et étant donné que la communication visuelle est au cœur de ‘Snapchat’s Generation’, ils doivent leur parler maintenant.