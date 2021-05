Comment Snoop Dogg, Tupac et Eminem ont conquis le monde

Alors que, dans les années 80, le hip-hop s’est fermement établi comme une force à la fois culturelle et commercialement viable, il était encore principalement une préoccupation souterraine. La décennie suivante a changé tout cela. Non seulement le hip-hop a sans doute atteint son sommet artistique, mais, pour la première fois, ses artistes sont devenus des superstars à part entière. Les énormes succès du hip-hop des années 90 placent le genre fermement au sommet du tas – une position élevée dont il n’a jamais regardé en arrière.

Pourtant, à l’aube des années 90, le hip-hop a fait face à une sorte de crise. Le succès des groupes de gangsta rap tels que les natifs de Los Angeles RNF, dont le premier album de 1988, Straight Outta Compton, a détaillé la violence de rue dans un style sans compromis et explicite, a conduit de nombreuses stations de radio à boycotter efficacement les artistes plus agressifs du hip-hop. Pour aggraver les choses, le procès couronné de succès de Gilbert O’Sullivan contre Biz Markie, en 1991 (il avait utilisé un échantillon de «Alone Again (Naturally)» d’O’Sullivan sans son consentement), menaçait de changer la manière même dont la forme d’art était construit; les producteurs ne pouvaient plus utiliser plusieurs échantillons, par crainte de litiges.

Sur le plan artistique, le hip-hop était en mauvaise santé. Les premières années de la décennie ont vu des classiques du hip-hop des années 90 comme Ennemi public (Fear Of A Black Planet), A Tribe Called Quest (Les voyages instinctifs des peuples et les chemins du rythme, la théorie du bas de gamme), De La Soul (De La Soul Is Dead) et Main Source (Breaking Atoms). Suivi de la NWA en 1991, Efil4zaggin, a montré que les tables commençaient à tourner commercialement. L’album s’est déplacé bien au-delà de son cœur urbain et dans les chambres de la jeunesse de banlieue, devenant le premier album d’un groupe de hip-hop à atteindre le numéro 1 du Billboard 200. À ce moment-là, cependant, le groupe avait commencé à se désintégrer. Glaçon était parti de façon acrimonieuse l’année précédente (sortie de son premier album solo, AmeriKKKa’s Most Wanted, au succès critique et commercial), suivi par Dr. Dre, dont la propre carrière solo allait changer le cours de l’histoire du hip-hop.

Formant Death Row Records avec Suge Knight et The DOC, Dre a utilisé la nouvelle empreinte pour sortir son premier album stratosphérique populaire, The Chronic, à la fin de 1992. Son style de production révolutionnaire – baptisé G-Funk – était un savant mélange de des basses profondes, des grooves endettés de P-Funk et des voix soul qui lissaient les bords déchiquetés du gangsta rap dans un format plus accessible que les stations de radio pourraient soutenir. Avec Death Row Records sort une succession de disques G-Funk à succès par des artistes tels que Tha Dogg Pound (Dogg Food) et Snoop Dogg (dont le premier album de 1993, Doggystyle, est entré dans les charts Billboard au n ° 1), le hip-hop des années 90 a vu la côte ouest usurper son homologue oriental en tant que force dominante de la musique rap, ses artistes devenant de grandes stars et s’imposant comme faisant partie du intégrer.

Cependant, alors que New York avait du mal à concurrencer commercialement, sa scène était loin d’être stagnante. 1993 a vu la sortie du troisième album incandescent de A Tribe Called Quest, Midnight Marauders, et l’arrivée de Wu-Tang Clan, dont le premier album révolutionnaire, Enter The Wu-Tang: 36 Chambers, a annoncé une nouvelle ère pour le hip-hop graveleux de la côte Est. . L’année suivante a été tout aussi forte pour les talents locaux, avec Nas sortant ses débuts monumentaux, Illmatic, et Notorious BIG publiant sa première aventure solo, extrêmement réussie, Ready To Die. Sorti sur le label Bad Boy Entertainment de Sean Combs, les singles à succès de cet album «Juicy», «Big Poppa» et «One More Chance» (qui correspondaient Michael Jackson«Scream» pour le premier album le plus élevé jamais enregistré dans les charts pop), a conduit l’album à déplacer plus de quatre millions d’unités, transformant Biggie en une star majeure.

La rivalité entre les scènes hip-hop des deux côtes était cependant loin d’être sain. En 1995, l’une des plus grandes stars de LA, 2Pac, a été abattu par deux agresseurs alors qu’il était à New York, la veille du jour où il a été reconnu coupable d’agression sexuelle. En prison, il a par la suite accusé Sean Combs et son ancien ami Notorious BIG, entre autres, d’être derrière la fusillade. Suge Knight, qui allait libérer 2Pac de prison plus tard cette année-là avant de signer le rappeur à Death Row, s’est joint à la mêlée lorsqu’il a publiquement insulté Sean Combs sur scène aux The Source Awards.

La notoriété de 2Pac, qui enfreint la loi, n’avait pas fait de mal à sa carrière, et au milieu de la décennie, il était non seulement l’une des plus grandes stars du hip-hop des années 90, mais l’un des artistes les plus bancables de la musique. Sorti en 1995, alors que le rappeur était toujours en prison, Me Against The World atteint le n ° 1 du palmarès Billboard, tandis que l’année suivante il sort All Eyez On Me, son premier album pour Death Row. Étonnant double-album (premier hip-hop) tour de force, All Eyez On Me a confirmé le statut de 2Pac comme l’une des voix les plus singulières du genre ainsi que l’une de ses plus réussies, atteignant à nouveau le n ° 1 et décalant de 566000 exemplaires en sa première semaine.

La querelle frémissante qui s’était installée entre Death Row et Bad Boy s’est terminée tragiquement. Laissant un combat de Mike Tyson à Las Vegas, le 7 septembre 1996, une voiture transportant 2Pac et Suge Knight était parsemée de balles. Six jours plus tard, 2Pac est décédé des suites de ses blessures. L’année suivante, Notorious BIG a partagé un sort étrangement similaire après avoir été abattu dans une fusillade en voiture. Alors que l’album Life After Death de Biggie, sorti quelques jours plus tard, est devenu l’album hip-hop le plus vendu de tous les temps, le genre a été contraint de faire une sérieuse recherche d’âme dans son sillage.

Sean Combs a été le premier à montrer la voie vers une forme d’art moins antagoniste. Plus tard cette année-là, en tant que Puff Daddy, il a sorti deux singles de bienfaisance à la mémoire de son ami tué. Sa carrière solo remplie de succès, ses divers intérêts entrepreneuriaux et sa relation de haut niveau avec Jennifer Lopez en ont fait l’une des figures les plus reconnaissables à émerger du hip-hop des années 90, présageant une nouvelle génération de stars du rap qui étaient aussi à l’aise sur le rouge. tapis ou dans la salle de conférence comme dans le studio d’enregistrement.

Le protégé de Biggie, Jay Z, est également passé de la violence manifeste de ses débuts en 1995, Reasonable Doubt. En 1997, In My Lifetime, Vol.1 a exploité les productions radiophoniques de Sean Combs et Teddy Riley pour pénétrer le marché de la pop. Combiné à ses célèbres prouesses de rap, l’album – et son successeur à succès en 1998, Vol.2… Hard Knock Life, a catapulté Jay Z à le statut de superstar qu’il continue de détenir.

Il y avait un autre changement sismique dans le hip-hop avant la fin de la décennie. Le Dr Dre, qui, en 1996, avait abandonné Death Row pour créer sa nouvelle écurie, Aftermath Entertainment, a signé un contrat avec un rappeur de Detroit alors peu connu, Eminem, à l’étiquette. L’album qui a suivi en 1999, The Marshall Mathers LP, a dominé les charts. Cimentant le hip-hop des années 90 comme le point de domination mondiale de la musique, l’album a également mis Eminem sur son parcours pour devenir l’artiste le plus vendu de la musique, en veillant à ce que la trajectoire du hip-hop continue de monter en flèche dans les décennies qui ont suivi.

