Comment soigner les mycoses des pieds ?

04/06/21 à 21:07 CEST

Le champignon du pied, communément appelé pied d’athlète et médicalement appelé tinea pedis, est une infection fongique de la peau qui produit des éruptions cutanées squameuses. Cela provoque généralement des démangeaisons. Parfois, il peut s’accompagner de brûlures, de douleurs, de cloques et même d’ulcères. Quoi ils assurent de Medical News Today, “c’est un problème de peau très courant et apparaît lorsqu’une personne entre en contact avec certains champignons“Bien qu’il devienne rarement un problème grave, le pied d’athlète peut être gênant et contagieux pour les autres. C’est pourquoi il est essentiel de le traiter correctement.

Heureusement, et selon ils expliquent chez Healthline, média spécialisé dans l’information médicale, “le pied d’athlète est extrêmement réceptif aux traitements à domicile“Parmi eux, nous trouvons l’application d’huile d’arbre à thé sur la zone touchée, une substance aux excellentes propriétés antifongiques. Plus précisément, les spécialistes de Healthline recommandent de mélanger une huile de support telle que l’huile de noix de coco avec de l’huile d’arbre à thé et de l’appliquer sur les pieds deux fois par jour. Il en va de même pour le l’huile de neem, dont les capacités antifongiques peuvent nous aider à combattre naturellement le pied d’athlète.

De plus, et en raison des propriétés antifongiques et antibactériennes du sel, les experts du domaine conseillent trempez vos pieds pendant vingt minutes dans un bain chaud avec une tasse de sel. Il est très important de bien sécher vos pieds à la fin, car l’humidité retenue dans les pieds agit comme une incitation naturelle à la propagation des champignons. Cela nous amène directement à un autre remède pour le pied d’athlète : appliquer du talc sur la zone touchée avant de mettre nos chaussettes. Cela réduira l’humidité sur vos pieds. A la fois la rétention de la douche et celle causée par la sueur.

Mais quels autres remèdes maison sont approuvés par les professionnels de la santé ? L’utilisation d’alcool isopropylique en fait partie. Plus précisément, et comme indiqué dans Healthline, “nous pouvons l’appliquer directement sur la zone touchée ou plonger nos pieds dans un bareño avec 70% d’alcool isopropylique et 30% d’eau pendant environ trente minutes”. Cependant, les remèdes les plus efficaces vous attendent en pharmacie : médicaments antifongiques conçus pour traiter le pied d’athlète. Dans notre pays, ils peuvent être obtenus sans ordonnance puisqu’il s’agit de médicaments en vente libre. Ils suffisent à tuer les champignons des pieds.

Dans le cas où ils ne disparaissent pas après une semaine de traitement à domicile, que nous souffrons de diabète ou que des symptômes plus graves tels que gonflement, suppuration ou fièvre surviennent, nous devons consulter un spécialiste pour appliquer un traitement personnalisé. Dans tous les cas, et comme on dit dans Medical News Today, le plus important est d’apprendre à prévenir ces infections. Pour cela ils conseillent de garder les ongles courts, de ne pas marcher pieds nus dans les lieux publics, de se laver les pieds une fois par jour, de les sécher correctement, ne partagez pas les chaussettes ou les chaussures et portez des chaussures avec une bonne transpiration.