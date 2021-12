Comment Solana a été abattu par ce lancement dApp

Solana a pris des parts de marché à Ethereum dans divers secteurs. La plate-forme a vu l’expansion de ses projets basés sur NFT avec SolChicks, l’un de ses derniers jeux en chaîne avec un modèle play-to-win (P2E), qui a suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les utilisateurs.

Le jeu a été créé avec SolChick, l’une des collections NFT de Solana, et permet aux joueurs de prendre leurs actifs et de les utiliser comme personnages principaux. Sorti avec un joueur à joueur (PvP), un jeu avec des fonctionnalités de raid, SolChicks s’est fixé pour objectif de « révolutionner l’industrie ».

L’excitation entourant ce projet Solana s’est traduite par un ralentissement de l’activité du réseau, car trop d’utilisateurs ont essayé d’accéder à la plate-forme via Raydium et Solana, la blockchain qui a soutenu le lancement, et elle s’est effondrée. L’équipe à l’origine du projet a publié ce qui suit via son compte Twitter après son événement gênant de génération de jetons (TGE) :

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée par ce retard, mais des dizaines de milliers de personnes tentent d’acheter des $ CHICKS et le serveur Raydium a planté. Il semble que SolScan ne charge pas non plus notre adresse de contrat pour le moment.

L’équipe à l’origine du projet a tenté de résoudre le problème alors que, selon le message officiel, elle travaillait à la mise en place d’un pool de liquidités qui soutiendra le jeu et son modèle GameFi. Comme révélé avant le lancement, les utilisateurs doivent réclamer leurs SolChicks.

La demande croissante de SolChicks et du jeton CHICKS natif de la plate-forme a entraîné une congestion de Solana. Par conséquent, cela ralentit les transactions sur le réseau et la capacité des utilisateurs à revendiquer et à traiter avec ces actifs numériques.

L’équipe derrière SolChicks a qualifié l’événement de « lancement record » et a transféré la responsabilité de l’événement à Solana :

Le panneau de contrôle des réclamations de jetons s’est écrasé car le réseau de Solana est extrêmement encombré. Nous avons eu des dizaines de milliers de réclamations et d’achats simultanés et il n’y a tout simplement pas assez de capacité sur le réseau. C’est quelque chose qui nous échappe complètement et qui dépend uniquement du réseau Solana.

Une solution pour un événement gênant à Solana

Le lendemain, l’équipe derrière SolChicks se prépare à lancer ses jetons aux utilisateurs qui répondent aux exigences. Pour atteindre cet objectif et contribuer à réduire les niveaux de congestion sur le réseau Solana, l’équipe élabore actuellement un plan.

En outre, l’équipe a mis en garde les utilisateurs contre les comptes et adresses potentiellement faux et frauduleux cherchant à utiliser la popularité du projet à des fins personnelles. Enfin, ils ont ajouté ce qui suit en tant que message spécial à la communauté :

Encore une fois, nous nous excusons sincèrement pour tout échec le jour du lancement. Personne n’aime ou ne veut ces vols ; Cependant, vous pouvez être assuré que toute notre équipe travaille sans relâche pour corriger activement ces problèmes, y compris la communication directe avec Solana et Raydium.

Au moment de mettre sous presse, Solana (SOL) se négocie à 151 $ avec une correction de 13,1% le dernier jour.

SOL a tendance à baisser sur le graphique en données de 4 heures. Source : SOLUSDT Tradingview