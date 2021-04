Joe Berlinger, qui a coproduit le METALLICA documentaire « Une sorte de monstre », a expliqué comment le film a fini par devenir un examen si honnête de l’un des groupes de heavy metal les plus réussis au monde.

Initialement destiné à être une vidéo promotionnelle payée par Dossiers Elektra pour documenter les membres de METALLICA retourner en studio pour la première fois en cinq ans, « Une sorte de monstre » a fini par suivre METALLICA à travers les trois années les plus turbulentes de leur longue carrière, au cours desquelles ils ont lutté contre la dépendance, les changements de line-up, les réactions des fans, les troubles personnels et la quasi-désintégration du groupe pendant la création « St. Colère » album.

Berlinger, qui a réalisé le documentaire avec Bruce Sinofsky, a discuté de la réalisation de « Une sorte de monstre » lors d’une apparition récente sur Tom CridlandPodcast « La plus grande musique de tous les temps »

Joe dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je pense que nous avions commencé ce projet début 2001. Donc, c’est deux ans et demi plus tard – septembre 2003 – c’est vraiment la première fois, à part la seule fois où nous avons montré James [Hetfield, METALLICA frontman] une scène que vous voyez dans le film où nous lui avons montré les images et avons eu cette conversation et leur avons fait savoir, comme: « Nous devons le faire à notre façon ou nous devons y aller aussi. Mais si vous voulez le faire à notre façon et laissez-nous faire le film, nous serions ravis de le faire. Et il a dit oui. Alors maintenant, c’est un an et demi plus tard. Nous avons un premier aperçu du film. Nous sommes en septembre 2003. Dans quelques semaines, Festival du film de Sundance date limite, pour soumettre un premier montage, car le festival est en janvier 2004. Nous sommes maintenant en septembre 2003, et nous sommes à George Lucas‘s Skywalker Ranch dans le nord de la Californie parce que Lars [Ulrich, METALLICA drummer] est de bons amis avec George Lucas et nous avions besoin d’une salle de projection. Et tout le groupe s’est réuni, et les managers. Et Bruce et je suis vraiment nerveux, car ils n’ont rien vu, et il y a une honnêteté brute dans le film.

« Nous avons une projection, et chaque membre du groupe est dans un coin différent de cette grande salle de projection, et la direction est en quelque sorte à l’arrière, blottie à l’arrière », a-t-il poursuivi. « C’est un montage plus long. Le film a finalement duré, je pense, deux heures et 20 minutes. C’était probablement un premier montage de trois heures et 15 minutes, parce que nous voulions tout là-dedans. Nous savions que nous avions plus de montage pour faire, mais nous voulions savoir si des scènes allaient les déranger.Nous cherchions essentiellement leur bénédiction, ce qui est une position très précaire pour un cinéaste.

« Alors, le film joue. C’est une projection de plus de trois heures. [There was] littéralement pas un coup d’œil à travers toute la projection – pas un rire, pas un moment de reconnaissance – juste un silence total. Et ça ne faisait pas du bien.

« Nous avions convenu qu’à la fin de la projection, nous retournerions tous là où [METALLICA‘s] le siège social est à San Rafael, à environ une demi-heure de route de l’endroit où nous étions. Et Lars il me regarde, me tape dans le dos et secoue la tête. James juste en quelque sorte me regarde – comme, ce regard – et sort. La direction avait l’air un peu nerveuse.

« Alors, lors du trajet vers leur siège pour parler du film, Bruce et je me régales des pires notes que nous ayons jamais reçues des dirigeants du réseau, parce que nous nous sentons comme, ‘Oh mon Dieu. Cela ne va pas être bon. Et bien sûr, nous nous sommes assis autour de la table pendant des heures. ‘Vous ne pouvez pas dire à nos fans que nous avons payé [then-new METALLICA bassist] Rob Trujillo un million de dollars. ‘Nous ne pouvons pas montrer Lars mise aux enchères de son art. Ils ne comprendront pas. «Nous ne pouvons pas montrer cela. Nous ne pouvons pas faire ça. Et tout le film était en train de s’effondrer sous nos yeux avec beaucoup de gens exprimant leurs inquiétudes. Autre que Lars – Je veux dire, Lars était le seul gars qui était plutôt cool à propos de tout ça, je dois dire. Et je ne me souviens pas exactement de ce que j’ai dit, ou Bruce dit, mais nous nous sommes vraiment bien défendus; nous avions une réponse pour tout, pourquoi cette scène est importante dans le film. Et à un certain moment, il m’est arrivé de regarder James Hetfield au bon moment, parce que j’ai vu ce moment de clarté le submerger. Et il s’est poussé hors de sa chaise, s’est levé – et c’est après des heures de conversation – et il a dit: « Écoutez, c’est douloureux à regarder. Mais vous avez fait exactement ce que vous aviez dit que vous feriez. C’est un portrait honnête, brut et véridique de ce que nous avons vécu. Je ne suis pas sûr de vouloir le regarder à nouveau, mais nous traitons ce film comme ‘Cocksucker Blues’ [the unreleased documentary film chronicling THE ROLLING STONES‘ 1972 American tour] et enfermez-le dans le tiroir et personne ne pourra le voir, ou nous laissons ces gars faire le film qu’ils veulent [make]. Nous ne pouvons pas nous asseoir ici et leur dire quelles scènes couper, mettre et sortir ou quoi que ce soit. Laissez-les faire le film qu’ils veulent faire. Et je suis bon avec ça. Et il est sorti de la pièce. Et Lars m’a regardé et m’a donné un « bon travail » [look]; il m’a donné une grande affirmation dans ce look, comme: «Vous avez votre film». Et Église [Hammett, guitar], qui était un peu nerveux à ce sujet, était également d’accord. Et je pense que la direction était un peu nerveuse à ce sujet mais a vu la puissance du film. «

Berlinger a ajouté: « Cela est passé d’une conversation où littéralement chaque scène allait être soit changée, soit mise sur le billot à, ‘Vous savez quoi? Nous ne demanderons aucun changement. Faites le film que vous voulez faire, et nous’ j’en suis content. Et ils n’ont demandé aucun changement.

« Donc il n’y a rien dans ‘Metallica: une sorte de monstre’ c’est dans le film parce que nous n’en voulons pas, et il n’y a rien sur le plancher de la salle de montage qui a été retiré parce qu’ils l’ont demandé. C’est vraiment notre film. Et c’était un moment magique pour boucler la boucle et James réalisant cela, ‘Mettons-le là-bas.’ «

Tout en aidant initialement METALLICA vers la restauration de l’harmonie du groupe, « Une sorte de monstre » montre « coach de performance » Phil Towle, un ancien psychothérapeute qui a été mis en scène en janvier 2001 pour aider Hetfield, Hammett et Ulrich réparer leur relation avec alors-METALLICA bassiste Jason Newsted, essayant de s’insérer de plus en plus dans le processus créatif du groupe, soumettant les paroles de l’album et essayant même de les rejoindre sur la route.

«La présence des caméras a permis de maintenir le processus sur la bonne voie», Ulrich Raconté Le Wrap dans une interview de 2014. « Il y avait une autre paire d’yeux et d’oreilles là-bas. Parfois, quand quelqu’un d’autre est dans la pièce, vous surveillez un peu plus vos p et q. Je pense que cela a empêché le tout de dérailler d’une manière particulière.

«Nous étions à la croisée des chemins», Ulrich ajoutée. « Nous avions été très doués pour pouvoir compartimenter beaucoup de choses. Supprimez-les avec de l’alcool ou d’autres extravagances. C’était la première fois que nous devions nous parler, apprendre à nous connaître et travailler sur des trucs… Les caméras étaient là pour attraper tout cela. «

« Une sorte de monstre » également documenté Hetfieldla spirale de l ‘alcoolisme et la décision de s’enregistrer dans un centre de désintoxication. HetfieldLa réémergence de la cure de désintoxication se produit lorsque le film se met vraiment en marche, avec le souci principal dans son esprit de savoir s’il pourrait ou non METALLICA sobre.

« Hetfield est parti, mais nous avons dit: «Pourquoi ne continuons-nous pas à filmer? Parce que nous pensons que c’est intéressant, ‘ » Ulrich m’a dit. «Nous avons dit: ‘Nous vous faisons confiance les gars.’ Et ils ont fini par être une autre paire d’yeux et d’oreilles dans ces pièces pendant les 18 prochains mois alors que nous nous occupions des conséquences de Hetfield disparaître et tous les problèmes de domino qui ont suivi. «

Selon Ulrich, METALLICA n’avait aucune idée de la façon dont les fans réagiraient en voyant des images des séances de thérapie émouvantes du groupe qui ont finalement guéri le groupe et maintenu METALLICA de se séparer.

« Autant que vous souhaitiez contrôler la réaction des gens, il y a toujours des choses qui vous lancent une boucle, » Ulrich expliqué. « Le fait que le monde de la musique en ait été un peu déconcerté et le fait que le monde du cinéma ait en quelque sorte adopté le film n’était pas quelque chose que nous aurions prédit. »

METALLICA a publié une édition Blu-ray à deux disques pour le dixième anniversaire de « Une sorte de monstre » en novembre 2014. La nouvelle édition du film a été mise à disposition pour la première fois en version numérique et en VOD. Il contenait également un nouveau bonus, « Metallica: ce monstre vit », un segment de suivi de 25 minutes tourné au 2013 Festival international du film de Toronto lors de la première du deuxième film du groupe, « Metallica à travers le jamais ». Le segment présentait des séquences d’entrevues avec le groupe et Berlinger et Sinofsky dans lequel ils ont tous regardé la décennie écoulée depuis la sortie du film.