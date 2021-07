Comment Sonic Youth a mené une attaque brutale contre le grand public

À la suite de NirvanaAvec le succès absolu de Nevermind, la décision de Sonic Youth de travailler avec le producteur Butch Vig a d’abord semblé une tentative calculée de courtiser des oreilles grand public similaires. Une écoute de l’album qui est devenu Dirty, cependant, souffle toutes ces notions hors de l’eau.

Certes, l’album est remarquable pour être le premier à s’appuyer en grande partie sur des chansons qui tournent à trois ou quatre minutes pour la radio, et la production de Vig a certainement donné un coup de poing supplémentaire aux guitares abrasives du groupe, mais ce sont peut-être les seules concessions à l’élaboration de quoi que ce soit approche à distance d’un « unit shifter ». D’une part, la nouvelle brièveté de la longueur de la chanson (une reprise inintelligible du groupe proto-hardcore de DC “Nic Fit” de The Untouchables ne dépasse même pas une minute) ne s’étendait pas à l’album dans son ensemble, ce qui fait que Dirty se sent parfois comme un barrage d’une heure provenant, d’un côté, des guitares corsantes de Thurston Moore et Lee Ranaldo, et, de l’autre, de la voix alternativement haletante et éraflée de Kim Gordon. Avec l’icône du hardcore Ian MacKaye recruté pour ajouter du mordant à “Youth Against Fascism”, il est clair que le groupe, malgré la sortie de cette chanson en single (où il a battu les chances que le groupe s’était empilé contre eux-mêmes et n ° 52 au Royaume-Uni ), rendaient aussi difficile que possible pour les nouveaux arrivants de voir Dirty comme un album de passerelle.

Tel était l’éclat de Sonic Youth à cette époque. Sept albums et des décennies de création musicale expérimentale derrière eux, Moore et ses collègues ont pu condenser leurs instincts les plus outrés en attaques courtes et acérées, semblant porter l’ascendant du grunge sans, vraiment, faire de compromis du tout.

Sans aucun doute, cependant, le succès de la scène de Seattle a certainement conduit certains à s’attendre à la même chose de la part des camarades de Nirvana : sorti le 21 juillet 1992, Dirty reste leur album le mieux classé au Royaume-Uni, atteignant un remarquable succès n ° 6, tout en faisant il est classé n ° 83 aux États-Unis – leur meilleur côté américain jusqu’à ce moment-là. Cependant, ce que les non-initiés ont fait de l’adresse franche de «Swimsuit Issue» sur le harcèlement sexuel au travail (couplée à un sombre appel nominal de certains des modèles du magazine titulaire), ou de la clôture «Crème Brûlèe», qui a été en partie construit autour du son de Thurston Moore essayant d’allumer son équipement (et comporte le couplet de Gordon, “La nuit dernière, j’ai rêvé que j’ai embrassé Neil Young / Si j’étais un garçon, je suppose que ce serait amusant”) est une énigme.

Ce qui est évident, cependant, c’est que Sonic Youth s’est délecté de l’opportunité de détourner le courant grunge avec quelques détournements d’avant-garde brevetés à New York – et que Dirty reste un point culminant d’une carrière singulière.

