Comment sont faites les cartes de crédit ?

Le processus de fabrication des cartes de crédit commence par l’idée. Une carte de crédit permet aux utilisateurs d’acheter des biens ou des services et de payer différents articles à une date ultérieure en utilisant un chèque ou en espèces. Pour demander ce type de crédit, l’utilisateur doit ouvrir un compte dans une banque ou une autre institution financière, qui finance une carte pour l’utilisateur. Ensuite, ils reçoivent une limite de crédit prédéterminée avec une limite en dollars spécifiée. La limite de la carte est le montant d’argent que l’utilisateur peut emprunter à tout moment.

Facteurs de fabrication de cartes de crédit

L’un des facteurs est l’épaisseur de la matière plastique utilisée pour fabriquer la carte. Un autre facteur est le processus de fabrication de la bande magnétique qui tapisse la carte.

Un autre facteur est le processus de fabrication des films stratifiés qui tapissent la carte.

Le processus de fabrication commence par le développement de la bande magnétique. La bande magnétique est formée d’un motif d’atomes de cuivre qui est gravé dans le film stratifié mince qui constitue la carte de crédit. La stratification d’autre part est un matériau en polyester qui est pris en sandwich entre deux minces placages de verre. Ces placages ont de minuscules espaces entre eux qui forment le motif gravé dans la carte.

La création des stratifiés à bande magnétique nécessite un type d’équipement spécial. La machine crée le motif de la bande magnétique en faisant passer un courant électrique à travers le film plastique mince. Après avoir passé le film, il imprime le motif de la bande magnétique sur la carte. Pour le rendre encore plus pratique, la bande magnétique est incrustée dans la surface de la carte de telle sorte qu’il est impossible pour un voleur de simplement la ramasser et de la glisser. En effet, la surface de la carte est trop lisse pour qu’un voleur puisse la saisir et la glisser sans être rayée ou coupée.

Bien que cela puisse sembler très compliqué, ce n’est pas le cas. Le processus de laminage lui-même est assez simple. Un morceau de papier est placé sur la bande magnétique de la carte et un stratifié est posé dessus. Ceci est suivi d’un autre morceau de papier qui est utilisé comme cadre de réception afin que les bords stratifiés ne puissent pas être retirés facilement.

Comment une carte de crédit fait-elle partie de nos vies ?

Pour certains, les cartes de crédit sont indispensables pour un usage quotidien. Pour d’autres, ils sont simplement une commodité. Quoi qu’il en soit, ils jouent toujours un rôle important. Que ce soit par commodité ou par nécessité, une carte de crédit reste le morceau de plastique le plus utilisé au monde.

La dernière étape est probablement la plus simple : apprendre à l’utiliser. Alors que la plupart des gens savent comment créer une carte et la signer, tout le monde ne sait pas comment l’utiliser. C’est pourquoi il existe aujourd’hui de nombreux sites Web et services qui vous aideront à apprendre à tirer le meilleur parti de votre carte de crédit.