Comment sont les nouveaux supermarchés efficaces que Mercadona ouvre | Vie

Mercadona continue de miser sur un nouveau type d’établissement et les supermarchés performants se multiplient en Espagne.

Chez Mercadona, ils cherchent toujours à réaliser le profit le plus élevé et pour y parvenir, il est également nécessaire de faire des investissements. Un exemple se trouve dans les nouveaux supermarchés efficaces en construction à travers le pays et dont l’objectif est d’économiser le plus possible et de les rendre plus agréables pour tous.

De nouvelles installations sont vues depuis longtemps dans les supermarchés de Mercadona, bien que la pandémie a temporairement tronqué la perspective que l’on voulait implanter, comme avec les espaces de restauration qui ont été activés en même temps que la vente de produits fraîchement préparés a été ouverte.

La question pour ceux qui ne connaissent pas ces établissements peut être en quoi un supermarché efficace diffère d’un supermarché normal. Il y a plusieurs aspects qui ont reçu une importance particulière et nous allons vous en parler.

À La Nueva España, ils ont commenté plusieurs nouveautés de ces supermarchés, à commencer par le même accès à l’établissement dans lequel ils ont opté le vitrage dans son intégralité et installer une double entrée. Le but est d’avoir toujours le plus de lumière naturelle possible et d’éviter les courants d’air.

De plus, à l’entrée, vous pouvez également trouver des bancs d’attente jusqu’alors inhabituels dans ces supermarchés pour que les clients ou leurs compagnons se reposent.

A l’intérieur, un changement a été apporté qui servira à guider les clients avec l’ajout de des couleurs qui délimitent les différentes sections et servent pour que chacune d’elles ait sa propre personnalité. De plus, le thermoplastique se multiplie pour contrôler la température et pour sa résistance aux chocs.

Ils sont également en cours d’installation nouvelles boîtes de collecte avec un design différent qui recherche une plus grande ergonomie pour le travailleur et qu’il ne doit pas être tourné constamment. Tout cela dans le but d’améliorer leur qualité de vie et leur productivité, selon l’entreprise.

Bref, bon nombre de des modifications qui feront des supermarchés efficaces de Mercadona un espace différent, mais sans sacrifier les aspects qui en ont fait l’entreprise leader du secteur en Espagne.